Рецепт куриных котлет с рисом — простой способ приготовления на ужин

Новое блюдо на ужин вместо котлет — понадобится курица + рис
Если вы устали от привычных котлет и ищете новую идею для ужина, этот рецепт куриных котлет с рисом станет настоящей находкой. Сочное куриное мясо в сочетании с нежным рисом создает особую текстуру и приятный вкус. Готовятся такие котлеты просто, а выглядят очень аппетитно, будто из ресторанного меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- рис — 100 г;
- куриное мясо — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- специи — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Сначала отварить рис до полной готовности, он должен быть рассыпчатым. Еще теплый рис переложить в чашу блендера, добавить мелко измельченное куриное мясо и взбить до однородной массы.
Затем массу выложить в глубокую миску, добавить соль, любимые специи, яйцо и муку. Хорошо перемешать, чтобы получилось нежное тесто для котлет.
Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя аккуратные котлеты. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые котлеты подавать горячими, дополнив сметаной, свежими овощами или легким гарниром. Они получаются сочными, сытными и прекрасно подходят для семейного ужина.
