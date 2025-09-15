Рецепт куриных котлет с рисом — простой способ приготовления на ужин

Рис и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы устали от привычных котлет и ищете новую идею для ужина, этот рецепт куриных котлет с рисом станет настоящей находкой. Сочное куриное мясо в сочетании с нежным рисом создает особую текстуру и приятный вкус. Готовятся такие котлеты просто, а выглядят очень аппетитно, будто из ресторанного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

рис — 100 г;

куриное мясо — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

специи — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Сначала отварить рис до полной готовности, он должен быть рассыпчатым. Еще теплый рис переложить в чашу блендера, добавить мелко измельченное куриное мясо и взбить до однородной массы.

Фарш и яйцо. Фото: gospodynka.com.ua

Затем массу выложить в глубокую миску, добавить соль, любимые специи, яйцо и муку. Хорошо перемешать, чтобы получилось нежное тесто для котлет.

Котлеты на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя аккуратные котлеты. Обжаривать с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареные колеты. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые котлеты подавать горячими, дополнив сметаной, свежими овощами или легким гарниром. Они получаются сочными, сытными и прекрасно подходят для семейного ужина.

