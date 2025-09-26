Ліниві голубці замість котлет — рецепт приготування в духовці

Ліниві голубці замість котлет — новий рецепт для сімейної вечері
Ліниві голубці замість котлет — це оригінальний спосіб приготувати улюблену страву по-новому. Соковитий фарш, ніжна капуста й ароматний соус роблять їх ідеальними для сімейної вечері. Запечені в духовці, вони залишаються м’якими й дуже смачними, а готуються набагато швидше, ніж класичні голубці.
Вам знадобиться:
- фарш (свиняча лопатка) — 800 г;
- капуста — 1 кг;
- рис довгозернистий — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйце — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- часник — 3 зуб.;
- сіль — до свого смаку;
- перець — до свого смаку.
Для заливки:
- сметана — 200 г;
- томатний соус — 100 г;
- кетчуп домашній — 200 г;
- вода або бульйон — 200–300 мл;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Свинячу лопатку разом із цибулею та часником перемолоти на фарш. Додати яйця, сметану, сіль, перець і добре вимішати до однорідної маси.
Капусту нашаткувати якнайтонше, за потреби ще подрібнити, посолити й розім’яти руками до м’якості. Додати до фаршу підготовлену капусту й промитий рис, ретельно перемішати. Скуштувати суміш і за потреби підкоригувати смак.
Сформувати невеликі котлетки, обсмажити їх на сковороді з обох боків до золотистої скоринки, а потім перекласти у форму для запікання.
Приготувати заливку: у мисці змішати сметану, томатний соус, кетчуп і воду, додати сіль. Залити котлети так, щоб вони були повністю покриті соусом.
Запікати у духовці при температурі 160–180 °C близько 40–50 хвилин. Подавати гарячими — з гарніром або шматочком свіжого хліба.
