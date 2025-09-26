Відео
Головна Смак Ліниві голубці замість котлет — новий рецепт для сімейної вечері

Ліниві голубці замість котлет — новий рецепт для сімейної вечері

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 21:11
Ліниві голубці замість котлет — рецепт приготування в духовці
Ліниві голубці. Фото: smakuiemo.com.ua

Ліниві голубці замість котлет — це оригінальний спосіб приготувати улюблену страву по-новому. Соковитий фарш, ніжна капуста й ароматний соус роблять їх ідеальними для сімейної вечері. Запечені в духовці, вони залишаються м’якими й дуже смачними, а готуються набагато швидше, ніж класичні голубці.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш (свиняча лопатка) — 800 г;
  • капуста — 1 кг;
  • рис довгозернистий — 150 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйце — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • часник — 3 зуб.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку.

Для заливки:

  • сметана — 200 г;
  • томатний соус — 100 г;
  • кетчуп домашній — 200 г;
  • вода або бульйон — 200–300 мл;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Свинячу лопатку разом із цибулею та часником перемолоти на фарш. Додати яйця, сметану, сіль, перець і добре вимішати до однорідної маси.

рецепт лінивих голубців
Фарш та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Капусту нашаткувати якнайтонше, за потреби ще подрібнити, посолити й розім’яти руками до м’якості. Додати до фаршу підготовлену капусту й промитий рис, ретельно перемішати. Скуштувати суміш і за потреби підкоригувати смак.

приготування лінивих голубців
Фарш та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформувати невеликі котлетки, обсмажити їх на сковороді з обох боків до золотистої скоринки, а потім перекласти у форму для запікання.

ліниві голубці в духовці
Ліниві голубці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати заливку: у мисці змішати сметану, томатний соус, кетчуп і воду, додати сіль. Залити котлети так, щоб вони були повністю покриті соусом.

ліниві голубці в заливці
Голубці в заливці. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати у духовці при температурі 160–180 °C близько 40–50 хвилин. Подавати гарячими — з гарніром або шматочком свіжого хліба.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

капуста рецепт Українська кухня м'ясний фарш голубці
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
