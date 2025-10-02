Котлети в духовці на вечерю — смачний рецепт від свекрухи

Котлети в духовці на вечерю — за рецептом свекрухи
Котлети в духовці — це улюблений рецепт, яким діляться з покоління в покоління. Завдяки овочам у складі фарш виходить ніжним і соковитим, а маринована цибуля додає страві яскравого акценту. Така вечеря не лише ситна, а й неймовірно ароматна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНО та КОРИСНО.
Вам знадобиться:
- фарш асорті — 1 кг (свиняча лопатка 700 г, куряче філе 300 г);
- морква сира — 2 шт. (250 г);
- картопля сира — 2–3 шт. (350 г);
- петрушка свіжа — 30 г;
- часник — 5–6 зубчиків;
- сіль — 2 ч. л.;
- мелений коріандр — 1,5 ч. л.;
- паприка солодка — 1,5 ч. л.;
- перець чорний мелений — до свого смаку.
Для маринованої цибулі:
- цибуля ріпчаста — 2 шт. (300 г);
- петрушка свіжа — 20 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- оцет яблучний — 5 ст. л.;
- кип’яток — 150 мл.
Спосіб приготування
Моркву та картоплю натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Змішати з фаршем, додати сіль, перець, коріандр, паприку й подрібнену петрушку. Ретельно вимісити масу до однорідності.
Сформувати котлети й викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати у духовці при 200 °C близько 50–55 хвилин до апетитної золотистої скоринки.
Окремо приготувати мариновану цибулю: нарізати її півкільцями, залити кип’ятком із сіллю, цукром та оцтом.
Дати настоятися 15 хвилин і перед подачею додати подрібнену петрушку.
Котлети подають гарячими разом із маринованою цибулею, яка ідеально доповнює страву.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!