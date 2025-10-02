Котлети в духовці на вечерю — смачний рецепт від свекрухи

Котлети на деко. Фото: кадр з відео

Котлети в духовці — це улюблений рецепт, яким діляться з покоління в покоління. Завдяки овочам у складі фарш виходить ніжним і соковитим, а маринована цибуля додає страві яскравого акценту. Така вечеря не лише ситна, а й неймовірно ароматна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СМАЧНО та КОРИСНО.

Вам знадобиться:

фарш асорті — 1 кг (свиняча лопатка 700 г, куряче філе 300 г);

морква сира — 2 шт. (250 г);

картопля сира — 2–3 шт. (350 г);

петрушка свіжа — 30 г;

часник — 5–6 зубчиків;

сіль — 2 ч. л.;

мелений коріандр — 1,5 ч. л.;

паприка солодка — 1,5 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Для маринованої цибулі:

цибуля ріпчаста — 2 шт. (300 г);

петрушка свіжа — 20 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

оцет яблучний — 5 ст. л.;

кип’яток — 150 мл.

Спосіб приготування

Моркву та картоплю натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Змішати з фаршем, додати сіль, перець, коріандр, паприку й подрібнену петрушку. Ретельно вимісити масу до однорідності.

Фарш та овочі. Фото: кадр з відео

Сформувати котлети й викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати у духовці при 200 °C близько 50–55 хвилин до апетитної золотистої скоринки.

Приготування котлет. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати мариновану цибулю: нарізати її півкільцями, залити кип’ятком із сіллю, цукром та оцтом.

Запечені котлети. Фото: кадр з відео

Дати настоятися 15 хвилин і перед подачею додати подрібнену петрушку.

Котлети та цибуля. Фото: кадр з відео

Котлети подають гарячими разом із маринованою цибулею, яка ідеально доповнює страву.

