Новий рецепт замість котлет — проста і смачна вечеря з курячого фаршу

Новий рецепт замість котлет — така вечеря сподобається всім
Якщо звичайні котлети вже трохи набридли, спробуйте цей рецепт. Соковитий курячий фарш із ніжною шапочкою з помідора, сметани та сиру перетворюється на ідеальну вечерю. Страва виходить ароматною, ситною і водночас легкою, а головне — готується без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе зі стегна — 600 г;
- сіль, чорний мелений перець — до смаку;
- сушений часник — до свого смаку;
- паприка — до свого смаку;
- помідор — 1 шт.;
- твердий сир — 100–120 г;
- сметана — 70 г;
- сушений базилік — за бажанням.
Спосіб приготування
Куряче філе зі стегна перемолоти у фарш, посолити, поперчити, додати сушений часник і паприку. Добре вимішати до однорідної маси.
Змоченими у воді руками сформувати з фаршу невеликі коржики та викласти їх на деко, застелене пергаментом. На кожен коржик викласти трохи сметани, кружечок помідора та посипати тертим сиром.
За бажанням присипати сушеним базиліком. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25–30 хвилин, поки м’ясо не приготується, а верх не стане рум’яним.
Подавати гарячими з гарніром, картопляним пюре чи свіжими овочами.
Це чудова альтернатива звичайним котлетам, яка сподобається всій родині.
