Головна Смак Новий рецепт замість котлет — така вечеря сподобається всім

Новий рецепт замість котлет — така вечеря сподобається всім

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 21:04
Новий рецепт замість котлет — проста і смачна вечеря з курячого фаршу
Котлети з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо звичайні котлети вже трохи набридли, спробуйте цей рецепт. Соковитий курячий фарш із ніжною шапочкою з помідора, сметани та сиру перетворюється на ідеальну вечерю. Страва виходить ароматною, ситною і водночас легкою, а головне — готується без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе зі стегна — 600 г;
  • сіль, чорний мелений перець — до смаку;
  • сушений часник — до свого смаку;
  • паприка — до свого смаку;
  • помідор — 1 шт.;
  • твердий сир — 100–120 г;
  • сметана — 70 г;
  • сушений базилік — за бажанням.

Спосіб приготування

Куряче філе зі стегна перемолоти у фарш, посолити, поперчити, додати сушений часник і паприку. Добре вимішати до однорідної маси.

новий рецепт котлет
Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Змоченими у воді руками сформувати з фаршу невеликі коржики та викласти їх на деко, застелене пергаментом. На кожен коржик викласти трохи сметани, кружечок помідора та посипати тертим сиром.

рецепт котлет в духовці
Фарш та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням присипати сушеним базиліком.  Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25–30 хвилин, поки м’ясо не приготується, а верх не стане рум’яним.

запечені котлети в духовці
Фарш та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячими з гарніром, картопляним пюре чи свіжими овочами.

запечені відбівні в духовці
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Це чудова альтернатива звичайним котлетам, яка сподобається всій родині.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо Вечеря рецепт курка котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
