Новий рецепт замість котлет — проста і смачна вечеря з курячого фаршу

Котлети з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо звичайні котлети вже трохи набридли, спробуйте цей рецепт. Соковитий курячий фарш із ніжною шапочкою з помідора, сметани та сиру перетворюється на ідеальну вечерю. Страва виходить ароматною, ситною і водночас легкою, а головне — готується без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

куряче філе зі стегна — 600 г;

сіль, чорний мелений перець — до смаку;

сушений часник — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — 100–120 г;

сметана — 70 г;

сушений базилік — за бажанням.

Спосіб приготування

Куряче філе зі стегна перемолоти у фарш, посолити, поперчити, додати сушений часник і паприку. Добре вимішати до однорідної маси.

Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Змоченими у воді руками сформувати з фаршу невеликі коржики та викласти їх на деко, застелене пергаментом. На кожен коржик викласти трохи сметани, кружечок помідора та посипати тертим сиром.

Фарш та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

За бажанням присипати сушеним базиліком. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25–30 хвилин, поки м’ясо не приготується, а верх не стане рум’яним.

Фарш та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати гарячими з гарніром, картопляним пюре чи свіжими овочами.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Це чудова альтернатива звичайним котлетам, яка сподобається всій родині.

