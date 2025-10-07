Видео
Куриные бедра с рисом и овощами в духовке — все в одной кастрюле

Куриные бедра с рисом и овощами в духовке — все в одной кастрюле

Ua en ru
Дата публикации 7 октября 2025 21:14
Куриные бедра с рисом и овощами в духовке — простой рецепт в одной форме
Куриные бедра с рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит вкусную домашнюю еду без лишних хлопот. Куриные бедра с рисом и овощами запекаются вместе в духовке, пропитываясь ароматами специй и соевого соуса. В результате — нежное мясо, рассыпчатый рис и яркие овощи, которые создают гармоничный вкус. Простой, быстрый и очень удобный рецепт для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 6 шт.;
  • приправа к курице — 25 г;
  • соевый соус — 60 г;
  • рис для плова — 1 стакан (200 г);
  • приправа для овощей — 25 г;
  • замороженная овощная смесь — 100 г;
  • брокколи — 100 г;
  • вода — 2,5 стакана.

Способ приготовления:

Бедра хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть приправой для курицы и полить соевым соусом. Оставить мариноваться примерно на 20-30 минут — так мясо станет нежным и ароматным.

рецепт вечері
Курица и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Тем временем подготовить рис — промыть его несколько раз до прозрачной воды, чтобы зерна не слипались во время запекания.

як приготувати курячі стегна
Овощи в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

В форму для запекания насыпать рис, добавить замороженную овощную смесь и брокколи. Посыпать приправой для овощей, перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

рецепт курячих стегон з рисом
Курица и рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить сверху замаринованные куриные бедра. Осторожно влить 2,5 стакана воды — жидкость должна слегка покрывать рис. Накрыть форму фольгой, чтобы блюдо пропарилось, и поставить в духовку, разогретую до 180°C. Запекать примерно 50-60 минут.

курячі стегна з рисом та овочами в духовці
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

За 10 минут до конца приготовления фольгу можно снять, чтобы курица подрумянилась и приобрела аппетитную корочку. После завершения запекания дать блюду постоять несколько минут — так рис впитает остатки влаги и станет рассыпчатым.

овощи Ужин рис рецепт курица
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
