Куриные бедра с рисом и овощами в духовке — простой рецепт в одной форме

Куриные бедра с рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит вкусную домашнюю еду без лишних хлопот. Куриные бедра с рисом и овощами запекаются вместе в духовке, пропитываясь ароматами специй и соевого соуса. В результате — нежное мясо, рассыпчатый рис и яркие овощи, которые создают гармоничный вкус. Простой, быстрый и очень удобный рецепт для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриные бедра — 6 шт.;

приправа к курице — 25 г;

соевый соус — 60 г;

рис для плова — 1 стакан (200 г);

приправа для овощей — 25 г;

замороженная овощная смесь — 100 г;

брокколи — 100 г;

вода — 2,5 стакана.

Способ приготовления:

Бедра хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть приправой для курицы и полить соевым соусом. Оставить мариноваться примерно на 20-30 минут — так мясо станет нежным и ароматным.

Курица и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Тем временем подготовить рис — промыть его несколько раз до прозрачной воды, чтобы зерна не слипались во время запекания.

Овощи в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

В форму для запекания насыпать рис, добавить замороженную овощную смесь и брокколи. Посыпать приправой для овощей, перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Курица и рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить сверху замаринованные куриные бедра. Осторожно влить 2,5 стакана воды — жидкость должна слегка покрывать рис. Накрыть форму фольгой, чтобы блюдо пропарилось, и поставить в духовку, разогретую до 180°C. Запекать примерно 50-60 минут.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

За 10 минут до конца приготовления фольгу можно снять, чтобы курица подрумянилась и приобрела аппетитную корочку. После завершения запекания дать блюду постоять несколько минут — так рис впитает остатки влаги и станет рассыпчатым.

