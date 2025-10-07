Куриные бедра с рисом и овощами в духовке — простой рецепт в одной форме

Куриные бедра с рисом и овощами в духовке — все в одной кастрюле
Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит вкусную домашнюю еду без лишних хлопот. Куриные бедра с рисом и овощами запекаются вместе в духовке, пропитываясь ароматами специй и соевого соуса. В результате — нежное мясо, рассыпчатый рис и яркие овощи, которые создают гармоничный вкус. Простой, быстрый и очень удобный рецепт для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 6 шт.;
- приправа к курице — 25 г;
- соевый соус — 60 г;
- рис для плова — 1 стакан (200 г);
- приправа для овощей — 25 г;
- замороженная овощная смесь — 100 г;
- брокколи — 100 г;
- вода — 2,5 стакана.
Способ приготовления:
Бедра хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть приправой для курицы и полить соевым соусом. Оставить мариноваться примерно на 20-30 минут — так мясо станет нежным и ароматным.
Тем временем подготовить рис — промыть его несколько раз до прозрачной воды, чтобы зерна не слипались во время запекания.
В форму для запекания насыпать рис, добавить замороженную овощную смесь и брокколи. Посыпать приправой для овощей, перемешать, чтобы специи равномерно распределились.
Выложить сверху замаринованные куриные бедра. Осторожно влить 2,5 стакана воды — жидкость должна слегка покрывать рис. Накрыть форму фольгой, чтобы блюдо пропарилось, и поставить в духовку, разогретую до 180°C. Запекать примерно 50-60 минут.
За 10 минут до конца приготовления фольгу можно снять, чтобы курица подрумянилась и приобрела аппетитную корочку. После завершения запекания дать блюду постоять несколько минут — так рис впитает остатки влаги и станет рассыпчатым.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!