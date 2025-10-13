Відео
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:44
Запіканка зі спагеті на сковороді — простий рецепт із сирною скоринкою
Запіканка зі спагеті. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця запіканка зі спагеті на сковороді — справжній порятунок, коли хочеться смачно й швидко. Апетитна сирна скоринка, ніжна середина й аромат вершкового масла роблять її безпрограшним варіантом для ситного сніданку чи легкої вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • відварені спагеті — 200 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • шинка — 150 г;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю до однорідності. Натерти твердий сир і додати його до яєчної суміші. Потім покласти відварені спагеті й ретельно перемішати, щоб паста рівномірно вкрилася сирно-яєчним соусом.

рецепт запіканки
Яйця у тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Шинку нарізати дрібними кубиками й обсмажити на сухій пательні до легкої золотистої скоринки. Коли м’ясо підрум’яниться, додати його до спагеті та знову перемішати — це зробить страву ще ароматнішою й ситнішою.

рецепт запіканки з шинкою
Спагеті та шинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На пательні розтопити вершкове масло. Викласти спагеті із начинкою, розрівняти ложкою, щоб вийшов рівномірний шар. Смажити на середньому вогні 4 хвилини, поки низ не стане рум’яним і хрустким.

приготування запіканки на сковороді
Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Обережно перевернути запіканку — зручно зробити це за допомогою тарілки або кришки й обсмажити з другого боку ще 3–4 хвилини, доки з’явиться апетитна сирна скоринка.

рецепт запіканки з шинкою на сковороді
Готовас страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову запіканку залишити на пательні ще хвилину, щоб вона стала більш ніжною всередині. Потім нарізати порційними шматочками, посипати додатково тертим сиром або прикрасити зеленню.

Вечеря рецепт обід спагетті макарони твердих сортів
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
