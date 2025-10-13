Запіканка зі спагеті на сковороді — простий рецепт із сирною скоринкою

Запіканка зі спагеті на пательні — сирна скоринка і вау начинка
Ця запіканка зі спагеті на сковороді — справжній порятунок, коли хочеться смачно й швидко. Апетитна сирна скоринка, ніжна середина й аромат вершкового масла роблять її безпрограшним варіантом для ситного сніданку чи легкої вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- відварені спагеті — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- шинка — 150 г;
- сіль, перець — до свого смаку;
- вершкове масло — 20 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю до однорідності. Натерти твердий сир і додати його до яєчної суміші. Потім покласти відварені спагеті й ретельно перемішати, щоб паста рівномірно вкрилася сирно-яєчним соусом.
Шинку нарізати дрібними кубиками й обсмажити на сухій пательні до легкої золотистої скоринки. Коли м’ясо підрум’яниться, додати його до спагеті та знову перемішати — це зробить страву ще ароматнішою й ситнішою.
На пательні розтопити вершкове масло. Викласти спагеті із начинкою, розрівняти ложкою, щоб вийшов рівномірний шар. Смажити на середньому вогні 4 хвилини, поки низ не стане рум’яним і хрустким.
Обережно перевернути запіканку — зручно зробити це за допомогою тарілки або кришки й обсмажити з другого боку ще 3–4 хвилини, доки з’явиться апетитна сирна скоринка.
Готову запіканку залишити на пательні ще хвилину, щоб вона стала більш ніжною всередині. Потім нарізати порційними шматочками, посипати додатково тертим сиром або прикрасити зеленню.
