Запіканка зі спагеті на сковороді — простий рецепт із сирною скоринкою

Запіканка зі спагеті. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця запіканка зі спагеті на сковороді — справжній порятунок, коли хочеться смачно й швидко. Апетитна сирна скоринка, ніжна середина й аромат вершкового масла роблять її безпрограшним варіантом для ситного сніданку чи легкої вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

відварені спагеті — 200 г;

яйця — 4 шт.;

твердий сир — 100 г;

шинка — 150 г;

сіль, перець — до свого смаку;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю до однорідності. Натерти твердий сир і додати його до яєчної суміші. Потім покласти відварені спагеті й ретельно перемішати, щоб паста рівномірно вкрилася сирно-яєчним соусом.

Яйця у тарілці. Фото: smakuiemo.com.ua

Шинку нарізати дрібними кубиками й обсмажити на сухій пательні до легкої золотистої скоринки. Коли м’ясо підрум’яниться, додати його до спагеті та знову перемішати — це зробить страву ще ароматнішою й ситнішою.

Спагеті та шинка. Фото: smakuiemo.com.ua

На пательні розтопити вершкове масло. Викласти спагеті із начинкою, розрівняти ложкою, щоб вийшов рівномірний шар. Смажити на середньому вогні 4 хвилини, поки низ не стане рум’яним і хрустким.

Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Обережно перевернути запіканку — зручно зробити це за допомогою тарілки або кришки й обсмажити з другого боку ще 3–4 хвилини, доки з’явиться апетитна сирна скоринка.

Готовас страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову запіканку залишити на пательні ще хвилину, щоб вона стала більш ніжною всередині. Потім нарізати порційними шматочками, посипати додатково тертим сиром або прикрасити зеленню.

