Картофельный пирог с курицей и сыром — простой рецепт приготовления вкусного ужина

Картофельный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот картофельный пирог — настоящая находка для ужина. Он сочетает нежную картофельную основу, сочную курицу, ароматные овощи и сливочную сырную заливку. Простой в приготовлении, но выглядит как блюдо из ресторана. Один раз приготовите и захотите повторить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель (в мундире) — 800 г;

соль, черный перец, паприка — по своему вкусу;

масло (сливочное или растительное) — 1 ст. л.

Для начинки:

куриное филе (отварное) — 300 г;

лук — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

твердый сыр (гауда, моцарелла) — 150 г;

масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу.

Для заливки:

яйца — 2-3 шт.;

сливки (15-20%) — 200 мл.;

твердый сыр — 50 г;

соль — щепотка;

мускатный орех — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Отварить картофель в кожуре до мягкости. Очистить, размять с ложкой масла, посолить, поперчить и приправить паприкой. Выложить массу в форму для запекания, сформировав дно и бортики толщиной несколько сантиметров. Поставить в духовку на несколько минут, чтобы основа немного подсохла.

Вареная картошка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки лук обжарить до прозрачности, добавить измельченное куриное филе, посолить, поперчить и слегка подрумянить.

Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кружочками или кубиками, сыр натереть на терке. На горячую основу выложить курицу с луком, затем помидоры, приправить и посыпать частью сыра.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки взбить яйца со сливками, добавить щепотку соли, мускатный орех и немного сыра. Вылить смесь на пирог, сверху посыпать оставшимся сыром. Выпекать при 180°C около 30 минут до появления золотистой корочки. Дать пирогу немного остыть, чтобы заливка стабилизировалась, а вкус стал насыщеннее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.