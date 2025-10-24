Картофельный пирог с курицей и сыром — простой рецепт приготовления вкусного ужина

Картофельный пирог "Холостяк" — сводит с ума своим вкусом
Этот картофельный пирог — настоящая находка для ужина. Он сочетает нежную картофельную основу, сочную курицу, ароматные овощи и сливочную сырную заливку. Простой в приготовлении, но выглядит как блюдо из ресторана. Один раз приготовите и захотите повторить.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель (в мундире) — 800 г;
- соль, черный перец, паприка — по своему вкусу;
- масло (сливочное или растительное) — 1 ст. л.
Для начинки:
- куриное филе (отварное) — 300 г;
- лук — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- твердый сыр (гауда, моцарелла) — 150 г;
- масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для заливки:
- яйца — 2-3 шт.;
- сливки (15-20%) — 200 мл.;
- твердый сыр — 50 г;
- соль — щепотка;
- мускатный орех — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
Отварить картофель в кожуре до мягкости. Очистить, размять с ложкой масла, посолить, поперчить и приправить паприкой. Выложить массу в форму для запекания, сформировав дно и бортики толщиной несколько сантиметров. Поставить в духовку на несколько минут, чтобы основа немного подсохла.
Для начинки лук обжарить до прозрачности, добавить измельченное куриное филе, посолить, поперчить и слегка подрумянить.
Помидоры нарезать кружочками или кубиками, сыр натереть на терке. На горячую основу выложить курицу с луком, затем помидоры, приправить и посыпать частью сыра.
Для заливки взбить яйца со сливками, добавить щепотку соли, мускатный орех и немного сыра. Вылить смесь на пирог, сверху посыпать оставшимся сыром. Выпекать при 180°C около 30 минут до появления золотистой корочки. Дать пирогу немного остыть, чтобы заливка стабилизировалась, а вкус стал насыщеннее.
