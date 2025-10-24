Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Картофельный пирог "Холостяк" — сводит с ума своим вкусом

Картофельный пирог "Холостяк" — сводит с ума своим вкусом

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 21:04
обновлено: 19:22
Картофельный пирог с курицей и сыром — простой рецепт приготовления вкусного ужина
Картофельный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот картофельный пирог — настоящая находка для ужина. Он сочетает нежную картофельную основу, сочную курицу, ароматные овощи и сливочную сырную заливку. Простой в приготовлении, но выглядит как блюдо из ресторана. Один раз приготовите и захотите повторить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель (в мундире) — 800 г;
  • соль, черный перец, паприка — по своему вкусу;
  • масло (сливочное или растительное) — 1 ст. л.

Для начинки:

  • куриное филе (отварное) — 300 г;
  • лук — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • твердый сыр (гауда, моцарелла) — 150 г;
  • масло — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для заливки:

  • яйца — 2-3 шт.;
  • сливки (15-20%) — 200 мл.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • мускатный орех — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Отварить картофель в кожуре до мягкости. Очистить, размять с ложкой масла, посолить, поперчить и приправить паприкой. Выложить массу в форму для запекания, сформировав дно и бортики толщиной несколько сантиметров. Поставить в духовку на несколько минут, чтобы основа немного подсохла.

рецепт пирога
Вареная картошка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки лук обжарить до прозрачности, добавить измельченное куриное филе, посолить, поперчить и слегка подрумянить.

рецепт картопляного пирога
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры нарезать кружочками или кубиками, сыр натереть на терке. На горячую основу выложить курицу с луком, затем помидоры, приправить и посыпать частью сыра.

рецепт смачного пирога з картоплі
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки взбить яйца со сливками, добавить щепотку соли, мускатный орех и немного сыра. Вылить смесь на пирог, сверху посыпать оставшимся сыром. Выпекать при 180°C около 30 минут до появления золотистой корочки. Дать пирогу немного остыть, чтобы заливка стабилизировалась, а вкус стал насыщеннее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин картошка пирог рецепт обед
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации