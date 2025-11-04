Заливной пирог с капустой на кефире — нежный и ароматный домашний рецепт

Заливной пирог с капустой на кефире — просто тает во рту
Этот заливной пирог с капустой — идеальный вариант для быстрой домашней выпечки. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а нежная капустная начинка добавляет аромата и сытности. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — каждый кусочек буквально тает во рту.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- кефир (теплый) — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 60 мл;
- сода — 1 ч. ложка;
- соль — ½ ч. ложки.
Для начинки:
- капуста — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт. (по желанию);
- вареные яйца — 2 шт.;
- масло — 30 мл;
- соль, зелень — по своему вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту тонкой соломкой. Нарезать лук кубиками, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.
Затем выложить капусту, посолить, накрыть крышкой и тушить 10 минут до мягкости. По желанию добавить специи для аромата. Остудить, добавить измельченные вареные яйца и зелень, перемешать.
В миску влить теплый кефир, добавить соду и перемешать. В другой емкости взбить яйца с солью до легкой пенки, соединить с кефиром, влить масло и перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, размешать, чтобы образовалось тесто без комочков.
Форму застелить пергаментом или смазать растительным маслом. Вылить половину теста, выложить ровным слоем начинку, залить оставшимся тестом и разровнять поверхность. Выпекать в духовке при 180°C 30-35 минут, пока пирог не станет золотистым. Проверить готовность шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый пирог накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут, чтобы стал еще нежнее.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!