Заливной пирог с капустой на кефире — нежный и ароматный домашний рецепт

Заливной пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот заливной пирог с капустой — идеальный вариант для быстрой домашней выпечки. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а нежная капустная начинка добавляет аромата и сытности. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — каждый кусочек буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

мука — 200 г;

кефир (теплый) — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 60 мл;

сода — 1 ч. ложка;

соль — ½ ч. ложки.

Для начинки:

капуста — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт. (по желанию);

вареные яйца — 2 шт.;

масло — 30 мл;

соль, зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой. Нарезать лук кубиками, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

Капуста и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Затем выложить капусту, посолить, накрыть крышкой и тушить 10 минут до мягкости. По желанию добавить специи для аромата. Остудить, добавить измельченные вареные яйца и зелень, перемешать.

Капуста и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

В миску влить теплый кефир, добавить соду и перемешать. В другой емкости взбить яйца с солью до легкой пенки, соединить с кефиром, влить масло и перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, размешать, чтобы образовалось тесто без комочков.

Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелить пергаментом или смазать растительным маслом. Вылить половину теста, выложить ровным слоем начинку, залить оставшимся тестом и разровнять поверхность. Выпекать в духовке при 180°C 30-35 минут, пока пирог не станет золотистым. Проверить готовность шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый пирог накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут, чтобы стал еще нежнее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.