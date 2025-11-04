Видео
Заливной пирог с капустой на кефире — просто тает во рту

Заливной пирог с капустой на кефире — просто тает во рту

Дата публикации 4 ноября 2025 15:04
обновлено: 15:19
Заливной пирог с капустой на кефире — нежный и ароматный домашний рецепт
Заливной пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот заливной пирог с капустой — идеальный вариант для быстрой домашней выпечки. Тесто на кефире получается мягким и воздушным, а нежная капустная начинка добавляет аромата и сытности. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания — каждый кусочек буквально тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • кефир (теплый) — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 60 мл;
  • сода — 1 ч. ложка;
  • соль — ½ ч. ложки.

Для начинки:

  • капуста — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт. (по желанию);
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • масло — 30 мл;
  • соль, зелень — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой. Нарезать лук кубиками, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить еще несколько минут.

пиріг з капустою
Капуста и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Затем выложить капусту, посолить, накрыть крышкой и тушить 10 минут до мягкости. По желанию добавить специи для аромата. Остудить, добавить измельченные вареные яйца и зелень, перемешать.

рецепт пирога з капустою
Капуста и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

В миску влить теплый кефир, добавить соду и перемешать. В другой емкости взбить яйца с солью до легкой пенки, соединить с кефиром, влить масло и перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, размешать, чтобы образовалось тесто без комочков.

рецепт заливного пирога з капустою
Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелить пергаментом или смазать растительным маслом. Вылить половину теста, выложить ровным слоем начинку, залить оставшимся тестом и разровнять поверхность. Выпекать в духовке при 180°C 30-35 минут, пока пирог не станет золотистым. Проверить готовность шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый пирог накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут, чтобы стал еще нежнее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

