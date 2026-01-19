Лінива запіканка з лаваша 25 хвилин — рецепт приготування з фото для вечері

Лінива запіканка з лаваша. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінива запіканка з лаваша — це той самий домашній рецепт, який виручає, коли потрібно швидко нагодувати родину. Мінімум підготовки, доступні інгредієнти та гарантований результат без складних технік. Страва виходить ніжною та соковитою.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

сир — 800 г;

кріп — 30 г;

зелена цибуля — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

перець — до свого смаку;

яйця — 4 шт.;

йогурт або сметана — 200 г;

лаваш — 3 шт.;

кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування

Зелену цибулю дрібно нарізати, кріп подрібнити ножем. Сир викласти у велику миску, додати підготовлену зелень, посолити та поперчити до свого смаку, ретельно перемішати до однорідної, м’якої та ароматної маси.

Лаваш з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Лаваш розгорнути на робочій поверхні, рівномірно викласти частину сирної начинки по всій площі та щільно скрутити рулетом. Перекласти рулет у форму для запікання. Аналогічно сформувати решту рулетів і викласти їх поруч, щільно притискаючи один до одного.

Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці з’єднати яйця з йогуртом або сметаною, додати сіль і перець, збити вінчиком до гладкої консистенції. Отриманою заливкою рівномірно залити рулети, щоб суміш проникла між шарами лаваша. За бажанням посипати поверхню кунжутом.

Заливка для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму поставити у розігріту духовку та запікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки й повного схоплення заливки.

Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовій запіканці дати кілька хвилин настоятися, після чого нарізати порційними шматками та подавати до столу.

