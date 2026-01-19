Відео
Україна
Лінива запіканка з лаваша — за 25 хвилин для швидкої вечері

Лінива запіканка з лаваша — за 25 хвилин для швидкої вечері

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 21:04
Лінива запіканка з лаваша 25 хвилин — рецепт приготування з фото для вечері
Лінива запіканка з лаваша. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінива запіканка з лаваша — це той самий домашній рецепт, який виручає, коли потрібно швидко нагодувати родину. Мінімум підготовки, доступні інгредієнти та гарантований результат без складних технік. Страва виходить ніжною та соковитою.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир — 800 г;
  • кріп — 30 г;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку;
  • яйця — 4 шт.;
  • йогурт або сметана — 200 г;
  • лаваш — 3 шт.;
  • кунжут — за бажанням.

Спосіб приготування

Зелену цибулю дрібно нарізати, кріп подрібнити ножем. Сир викласти у велику миску, додати підготовлену зелень, посолити та поперчити до свого смаку, ретельно перемішати до однорідної, м’якої та ароматної маси.

рецепт пирога з лаваша
Лаваш з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Лаваш розгорнути на робочій поверхні, рівномірно викласти частину сирної начинки по всій площі та щільно скрутити рулетом. Перекласти рулет у форму для запікання. Аналогічно сформувати решту рулетів і викласти їх поруч, щільно притискаючи один до одного.

пиріг з лавашем
Приготування запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

У мисці з’єднати яйця з йогуртом або сметаною, додати сіль і перець, збити вінчиком до гладкої консистенції. Отриманою заливкою рівномірно залити рулети, щоб суміш проникла між шарами лаваша. За бажанням посипати поверхню кунжутом.

швидкий пиріг з лавашем та начинкою
Заливка для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму поставити у розігріту духовку та запікати при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки й повного схоплення заливки.

рецепт запіканки з лавашем
Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовій запіканці дати кілька хвилин настоятися, після чого нарізати порційними шматками та подавати до столу.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

пиріг рецепт запіканки м'ясний фарш лаваш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
