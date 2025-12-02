Пиріг з фаршем на вечерю — рецепт приготування смачної страви з фото

Пиріг з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг з фаршем стане ідеальною вечерею, коли хочеться чогось ситного, ароматного та нескладного у приготуванні. Картопляна основа виходить ніжною, а начинка — соковитою. Страва готується просто, виглядає апетитно й чудово смакує у будь-яку пору року.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 4 шт.;

яйця — 3 шт.;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л.;

сир моцарела — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

яловичий фарш — 300 г;

помідори — 2 шт.;

томатна паста — 2 ст. л.;

чорний перець — до свого смаку;

паприка — 1 ч. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

кріп — до свого смаку;

петрушка — до свого смаку;

олія для обсмажування — за потреби.

Спосіб приготування

Натерти картоплю на тертці, посолити та залишити на деякий час, щоб вона пустила сік. Вичавити картоплю руками, перекласти у миску. Збити яйця з сіллю та перцем, влити до картоплі та перемішати. Додати крохмаль і ще раз перемішати.

Нарізати цибулю дрібно, розігріти олію на сковорідці та обсмажити цибулю до м’якості. Додати яловичий фарш, обсмажувати до зміни кольору, розбиваючи грудочки.

Нарізати помідори шматочками, додати до фаршу разом з томатною пастою та перемішати. Всипати паприку, чорний перець й італійські трави, протушкувати кілька хвилин. Перекласти начинку в миску, дати охолонути та змішати з подрібненим кропом і петрушкою.

Змастити чисту сковорідку олією, викласти половину картопляної маси та розрівняти. Викласти начинку, натерти зверху моцарелу. Накрити другою частиною картопляної маси та акуратно розрівняти. Готувати під кришкою приблизно 15 хвилин на середньому вогні, потім перевернути та довести до готовності під кришкою ще 10 хвилин.

