Головна Смак Лазанья з курячим філе — простий рецепт, а смак, як в ресторані

Лазанья з курячим філе — простий рецепт, а смак, як в ресторані

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 21:04
Ситна лазанья з курячим філе — простий рецепт приготування зі смаком ресторанної страви
Лазанья з курячим філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця ситна лазанья з курячим філе дарує той самий ніжний і насичений смак, який ви зазвичай отримуєте в улюбленому ресторані. Поєднання соковитої курячої начинки, овочів, томатного соусу та кремового бешамелю створює гармонійну текстуру й апетитну золотисту скоринку. Страва легко готується й підходить і для повсякденного обіду, і для святкової подачі. 

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • селера — 1 стебло;
  • томатний соус — 300 г;
  • сіль, перець, сушені трави — до свого смаку;
  • листи лазаньї — 8–10 шт.;
  • сир моцарела — достатня кількість для кожного шару.

Для соусу бешамель:

  • масло вершкове — 50 г;
  • борошно — 50 г;
  • молоко — 600 мл;
  • сіль, перець, мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати овочі та м’ясо: цибулю, моркву та селеру очистити, нарізати дрібними кубиками. Куряче філе нарізати невеликими шматочками або подрібнити ножем до бажаної текстури.

рецепт лазаньї
Інгредієнти для лазаньї. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти невелику кількість олії, всипати цибулю й обсмажити до м’якості. Додати моркву з селерою, тушкувати до золотистого кольору. Висипати куряче філе, перемішати й обсмажувати до зміни кольору м’яса. Влити томатний соус, додати спеції й тушкувати до загущення начинки.

простий рецепт лазаньї
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати соус бешамель: у сотейнику розтопити вершкове масло, всипати борошно та ретельно перемішати. Влити молоко невеликими порціями, постійно помішуючи, щоб запобігти грудочкам. Додати сіль, перець і мускатний горіх, варити кілька хвилин до кремової консистенції.

домашній рецепт лазаньї
Начинка та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати форму для запікання: на дно налити трохи бешамелю. Викласти шар листів лазаньї, розподілити частину курячої начинки, полити бешамелем і посипати моцарелою. Продовжувати формування шарів у такій самій послідовності, доки не закінчаться інгредієнти. Завершальний шар зробити з густого шару бешамелю та щедрої кількості сиру.

рецепт смачної лазаньї
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати лазанью при температурі 180 ºC приблизно 30 хвилин, поки верх не стане рум’яним. Дати страві кілька хвилин відпочинку, щоб шари стабілізувалися, після чого нарізати порційно.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

Вечеря лазанья рецепт запіканки м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
