Ситна лазанья з курячим філе — простий рецепт приготування зі смаком ресторанної страви

Лазанья з курячим філе — простий рецепт, а смак, як в ресторані
Ця ситна лазанья з курячим філе дарує той самий ніжний і насичений смак, який ви зазвичай отримуєте в улюбленому ресторані. Поєднання соковитої курячої начинки, овочів, томатного соусу та кремового бешамелю створює гармонійну текстуру й апетитну золотисту скоринку. Страва легко готується й підходить і для повсякденного обіду, і для святкової подачі.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- селера — 1 стебло;
- томатний соус — 300 г;
- сіль, перець, сушені трави — до свого смаку;
- листи лазаньї — 8–10 шт.;
- сир моцарела — достатня кількість для кожного шару.
Для соусу бешамель:
- масло вершкове — 50 г;
- борошно — 50 г;
- молоко — 600 мл;
- сіль, перець, мускатний горіх — до свого смаку.
Спосіб приготування
Підготувати овочі та м’ясо: цибулю, моркву та селеру очистити, нарізати дрібними кубиками. Куряче філе нарізати невеликими шматочками або подрібнити ножем до бажаної текстури.
На сковороді розігріти невелику кількість олії, всипати цибулю й обсмажити до м’якості. Додати моркву з селерою, тушкувати до золотистого кольору. Висипати куряче філе, перемішати й обсмажувати до зміни кольору м’яса. Влити томатний соус, додати спеції й тушкувати до загущення начинки.
Приготувати соус бешамель: у сотейнику розтопити вершкове масло, всипати борошно та ретельно перемішати. Влити молоко невеликими порціями, постійно помішуючи, щоб запобігти грудочкам. Додати сіль, перець і мускатний горіх, варити кілька хвилин до кремової консистенції.
Підготувати форму для запікання: на дно налити трохи бешамелю. Викласти шар листів лазаньї, розподілити частину курячої начинки, полити бешамелем і посипати моцарелою. Продовжувати формування шарів у такій самій послідовності, доки не закінчаться інгредієнти. Завершальний шар зробити з густого шару бешамелю та щедрої кількості сиру.
Запікати лазанью при температурі 180 ºC приблизно 30 хвилин, поки верх не стане рум’яним. Дати страві кілька хвилин відпочинку, щоб шари стабілізувалися, після чого нарізати порційно.
