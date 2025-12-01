Сытная лазанья с куриным филе — простой рецепт приготовления со вкусом ресторанного блюда

Лазанья с куриным филе — простой рецепт, а вкус, как в ресторане
Эта сытная лазанья с куриным филе дарит тот самый нежный и насыщенный вкус, который вы обычно получаете в любимом ресторане. Сочетание сочной куриной начинки, овощей, томатного соуса и кремового бешамеля создает гармоничную текстуру и аппетитную золотистую корочку. Блюдо легко готовится и подходит и для повседневного обеда, и для праздничной подачи.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе — 700 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- томатный соус — 300 г;
- соль, перец, сушеные травы — по своему вкусу;
- листы лазаньи — 8-10 шт.;
- сыр моцарелла — достаточное количество для каждого слоя.
Для соуса бешамель:
- масло сливочное — 50 г;
- мука — 50 г;
- молоко — 600 мл.;
- соль, перец, мускатный орех — по своему вкусу.
Способ приготовления
Подготовить овощи и мясо: лук, морковь и сельдерей очистить, нарезать мелкими кубиками. Куриное филе нарезать небольшими кусочками или измельчить ножом до желаемой текстуры.
На сковороде разогреть небольшое количество масла, всыпать лук и обжарить до мягкости. Добавить морковь с сельдереем, тушить до золотистого цвета. Высыпать куриное филе, перемешать и обжаривать до изменения цвета мяса. Влить томатный соус, добавить специи и тушить до загустения начинки.
Приготовить соус бешамель: в сотейнике растопить сливочное масло, всыпать муку и тщательно перемешать. Влить молоко небольшими порциями, постоянно помешивая, чтобы предотвратить комочки. Добавить соль, перец и мускатный орех, варить несколько минут до кремовой консистенции.
Подготовить форму для запекания: на дно налить немного бешамеля. Выложить слой листов лазаньи, распределить часть куриной начинки, полить бешамелем и посыпать моцареллой. Продолжать формирование слоев в такой же последовательности, пока не закончатся ингредиенты. Завершающий слой сделать из густого слоя бешамеля и щедрого количества сыра.
Запекать лазанью при температуре 180 ºC примерно 30 минут, пока верх не станет румяным. Дать блюду несколько минут отдыха, чтобы слои стабилизировались, после чего нарезать порционно.
