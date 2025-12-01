Видео
Лазанья с куриным филе — простой рецепт, а вкус, как в ресторане

Лазанья с куриным филе — простой рецепт, а вкус, как в ресторане

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 21:04
Сытная лазанья с куриным филе — простой рецепт приготовления со вкусом ресторанного блюда
Лазанья с куриным филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта сытная лазанья с куриным филе дарит тот самый нежный и насыщенный вкус, который вы обычно получаете в любимом ресторане. Сочетание сочной куриной начинки, овощей, томатного соуса и кремового бешамеля создает гармоничную текстуру и аппетитную золотистую корочку. Блюдо легко готовится и подходит и для повседневного обеда, и для праздничной подачи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 700 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 стебель;
  • томатный соус — 300 г;
  • соль, перец, сушеные травы — по своему вкусу;
  • листы лазаньи — 8-10 шт.;
  • сыр моцарелла — достаточное количество для каждого слоя.

Для соуса бешамель:

  • масло сливочное — 50 г;
  • мука — 50 г;
  • молоко — 600 мл.;
  • соль, перец, мускатный орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить овощи и мясо: лук, морковь и сельдерей очистить, нарезать мелкими кубиками. Куриное филе нарезать небольшими кусочками или измельчить ножом до желаемой текстуры.

рецепт лазаньї
Ингредиенты для лазаньи. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть небольшое количество масла, всыпать лук и обжарить до мягкости. Добавить морковь с сельдереем, тушить до золотистого цвета. Высыпать куриное филе, перемешать и обжаривать до изменения цвета мяса. Влить томатный соус, добавить специи и тушить до загустения начинки.

простий рецепт лазаньї
Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить соус бешамель: в сотейнике растопить сливочное масло, всыпать муку и тщательно перемешать. Влить молоко небольшими порциями, постоянно помешивая, чтобы предотвратить комочки. Добавить соль, перец и мускатный орех, варить несколько минут до кремовой консистенции.

домашній рецепт лазаньї
Начинка и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить форму для запекания: на дно налить немного бешамеля. Выложить слой листов лазаньи, распределить часть куриной начинки, полить бешамелем и посыпать моцареллой. Продолжать формирование слоев в такой же последовательности, пока не закончатся ингредиенты. Завершающий слой сделать из густого слоя бешамеля и щедрого количества сыра.

рецепт смачної лазаньї
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать лазанью при температуре 180 ºC примерно 30 минут, пока верх не станет румяным. Дать блюду несколько минут отдыха, чтобы слои стабилизировались, после чего нарезать порционно.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
