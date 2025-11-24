Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пастуший пирог — картофельная запеканка с мясом, быстрый рецепт

Пастуший пирог — картофельная запеканка с мясом, быстрый рецепт

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 16:04
обновлено: 15:33
Пастуший пирог — рецепты приготовления картофельной запеканки с мясом
Ингредиенты для пирога. Фото: кадр из видео

Пастуший пирог — это простое, вкусное и удивительно домашнее блюдо, сочетающее нежное картофельное пюре и сочную мясную начинку. Он готовится без лишних усилий, легко заменяет ужин из нескольких блюд и всегда нравится детям и взрослым. Такая запеканка идеально подходит для семейного стола и дарит тот самый ощутимый уют, которого так хочется в будни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • молоко — 100 мл.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • твердый сыр тертый — 100 г;
  • фарш мясной — 0,5 кг;
  • луковица — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сельдерей — 2 стебля;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • вустерский соус — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный — по своему вкусу;
  • тимьян — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зеленый горошек — 150 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • вода или бульон — 300 мл.

Способ приготовления

Начать с картофельной основы. Очистить картофель, нарезать и отварить до мягкости в подсоленной воде. Слить воду, добавить молоко и сливочное масло. Размять до однородного пюре. Добавить тертый сыр и перемешать — сыр сделает верх запеканки золотистым и ароматным.

рецепт пастушого пирога
Фарш и овощи. Фото: кадр из видео

Приготовить мясную начинку. Измельчить лук, морковь и сельдерей. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить овощи до мягкости. Добавить фарш и обжаривать, разбивая комочки, до изменения цвета. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и тимьян.

рецепт вівчарського пирога
Начинка и пюре. Фото: кадр из видео

Добавить томатную пасту и перемешать. Ввести муку, чтобы начинка имела немного более густую консистенцию. Влить воду или бульон, добавить вустерский соус и зеленый горошек. Тушить 7-10 минут, пока начинка станет насыщенной и немного загустеет.

рецепт пирога з пюре та фаршем
Кусок пирога. Фото: кадр из видео

В форму для запекания выложить мясной слой и разровнять. Сверху выложить картофельное пюре и аккуратно сформировать ровный слой. Можно провести вилкой волнистые линии, чтобы верх лучше подрумянился. Запекать при 180°C примерно 25-30 минут, пока верх не станет золотистым. Дать блюду несколько минут остыть, чтобы оно держало форму во время подачи.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

картошка пирог рецепт мясной фарш пюре
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации