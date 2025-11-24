Пастуший пирог — рецепты приготовления картофельной запеканки с мясом

Пастуший пирог — картофельная запеканка с мясом, быстрый рецепт
Пастуший пирог — это простое, вкусное и удивительно домашнее блюдо, сочетающее нежное картофельное пюре и сочную мясную начинку. Он готовится без лишних усилий, легко заменяет ужин из нескольких блюд и всегда нравится детям и взрослым. Такая запеканка идеально подходит для семейного стола и дарит тот самый ощутимый уют, которого так хочется в будни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- молоко — 100 мл.;
- сливочное масло — 50 г;
- твердый сыр тертый — 100 г;
- фарш мясной — 0,5 кг;
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 2 стебля;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вустерский соус — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный — по своему вкусу;
- тимьян — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- зеленый горошек — 150 г;
- мука — 1 ст. л.;
- вода или бульон — 300 мл.
Способ приготовления
Начать с картофельной основы. Очистить картофель, нарезать и отварить до мягкости в подсоленной воде. Слить воду, добавить молоко и сливочное масло. Размять до однородного пюре. Добавить тертый сыр и перемешать — сыр сделает верх запеканки золотистым и ароматным.
Приготовить мясную начинку. Измельчить лук, морковь и сельдерей. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить овощи до мягкости. Добавить фарш и обжаривать, разбивая комочки, до изменения цвета. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и тимьян.
Добавить томатную пасту и перемешать. Ввести муку, чтобы начинка имела немного более густую консистенцию. Влить воду или бульон, добавить вустерский соус и зеленый горошек. Тушить 7-10 минут, пока начинка станет насыщенной и немного загустеет.
В форму для запекания выложить мясной слой и разровнять. Сверху выложить картофельное пюре и аккуратно сформировать ровный слой. Можно провести вилкой волнистые линии, чтобы верх лучше подрумянился. Запекать при 180°C примерно 25-30 минут, пока верх не станет золотистым. Дать блюду несколько минут остыть, чтобы оно держало форму во время подачи.
