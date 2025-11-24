Пастуший пирог — рецепты приготовления картофельной запеканки с мясом

Ингредиенты для пирога. Фото: кадр из видео

Пастуший пирог — это простое, вкусное и удивительно домашнее блюдо, сочетающее нежное картофельное пюре и сочную мясную начинку. Он готовится без лишних усилий, легко заменяет ужин из нескольких блюд и всегда нравится детям и взрослым. Такая запеканка идеально подходит для семейного стола и дарит тот самый ощутимый уют, которого так хочется в будни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

молоко — 100 мл.;

сливочное масло — 50 г;

твердый сыр тертый — 100 г;

фарш мясной — 0,5 кг;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

томатная паста — 2 ст. л.;

вустерский соус — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

перец черный — по своему вкусу;

тимьян — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

зеленый горошек — 150 г;

мука — 1 ст. л.;

вода или бульон — 300 мл.

Способ приготовления

Начать с картофельной основы. Очистить картофель, нарезать и отварить до мягкости в подсоленной воде. Слить воду, добавить молоко и сливочное масло. Размять до однородного пюре. Добавить тертый сыр и перемешать — сыр сделает верх запеканки золотистым и ароматным.

Фарш и овощи. Фото: кадр из видео

Приготовить мясную начинку. Измельчить лук, морковь и сельдерей. Разогреть сковороду, добавить немного масла и обжарить овощи до мягкости. Добавить фарш и обжаривать, разбивая комочки, до изменения цвета. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и тимьян.

Начинка и пюре. Фото: кадр из видео

Добавить томатную пасту и перемешать. Ввести муку, чтобы начинка имела немного более густую консистенцию. Влить воду или бульон, добавить вустерский соус и зеленый горошек. Тушить 7-10 минут, пока начинка станет насыщенной и немного загустеет.

Кусок пирога. Фото: кадр из видео

В форму для запекания выложить мясной слой и разровнять. Сверху выложить картофельное пюре и аккуратно сформировать ровный слой. Можно провести вилкой волнистые линии, чтобы верх лучше подрумянился. Запекать при 180°C примерно 25-30 минут, пока верх не станет золотистым. Дать блюду несколько минут остыть, чтобы оно держало форму во время подачи.

