Пастуший пиріг — рецепти приготування картопляної запіканки з м’ясом

Пастуший пиріг — це проста, смачна й напрочуд домашня страва, що поєднує ніжне картопляне пюре та соковиту м’ясну начинку. Він готується без зайвих зусиль, легко замінює вечерю з кількох страв і завжди подобається дітям і дорослим. Така запіканка ідеально підходить для сімейного столу та дарує той самий відчутний затишок, якого так хочеться у будні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною.

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

молоко — 100 мл.;

вершкове масло — 50 г;

твердий сир тертий — 100 г;

фарш м’ясний — 0,5 кг;

цибулина — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

селера — 2 стебла;

томатна паста — 2 ст. л.;

вустерський соус — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний — до свого смаку;

чебрець — за смаком;

часник — 2 зубчики;

зелений горошок — 150 г;

борошно — 1 ст. л.;

вода або бульйон — 300 мл.

Спосіб приготування

Почати з картопляної основи. Очистити картоплю, нарізати й відварити до м’якості у підсоленій воді. Злити воду, додати молоко та вершкове масло. Розім’яти до однорідного пюре. Додати тертий сир і перемішати — сир зробить верх запіканки золотистим та ароматним.

Фарш та овочі. Фото: кадр з відео

Приготувати м’ясну начинку. Подрібнити цибулю, моркву та селеру. Розігріти сковороду, додати трохи олії та обсмажити овочі до м’якості. Додати фарш і обсмажувати, розбиваючи грудочки, до зміни кольору. Додати подрібнений часник, сіль, перець і чебрець.

Начинка та пюре. Фото: кадр з відео

Додати томатну пасту та перемішати. Ввести борошно, щоб начинка мала трішки густішу консистенцію. Влити воду або бульйон, додати вустерський соус і зелений горошок. Тушкувати 7–10 хвилин, доки начинка стане насиченою та трохи загусне.

Шматок пирога. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти м’ясний шар та розрівняти. Зверху викласти картопляне пюре й акуратно сформувати рівний шар. Можна провести виделкою хвилясті лінії, щоб верх краще підрум’янився. Запікати при 180°C приблизно 25–30 хвилин, доки верх не стане золотистим. Дати страві кілька хвилин охолонути, щоб вона тримала форму під час подачі.

