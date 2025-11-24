Пастуший пиріг — рецепти приготування картопляної запіканки з м’ясом

Пастуший пиріг — картопляна запіканка з м’ясом, швидкий рецепт
Пастуший пиріг — це проста, смачна й напрочуд домашня страва, що поєднує ніжне картопляне пюре та соковиту м’ясну начинку. Він готується без зайвих зусиль, легко замінює вечерю з кількох страв і завжди подобається дітям і дорослим. Така запіканка ідеально підходить для сімейного столу та дарує той самий відчутний затишок, якого так хочеться у будні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- молоко — 100 мл.;
- вершкове масло — 50 г;
- твердий сир тертий — 100 г;
- фарш м’ясний — 0,5 кг;
- цибулина — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- селера — 2 стебла;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- вустерський соус — 1 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний — до свого смаку;
- чебрець — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- зелений горошок — 150 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- вода або бульйон — 300 мл.
Спосіб приготування
Почати з картопляної основи. Очистити картоплю, нарізати й відварити до м’якості у підсоленій воді. Злити воду, додати молоко та вершкове масло. Розім’яти до однорідного пюре. Додати тертий сир і перемішати — сир зробить верх запіканки золотистим та ароматним.
Приготувати м’ясну начинку. Подрібнити цибулю, моркву та селеру. Розігріти сковороду, додати трохи олії та обсмажити овочі до м’якості. Додати фарш і обсмажувати, розбиваючи грудочки, до зміни кольору. Додати подрібнений часник, сіль, перець і чебрець.
Додати томатну пасту та перемішати. Ввести борошно, щоб начинка мала трішки густішу консистенцію. Влити воду або бульйон, додати вустерський соус і зелений горошок. Тушкувати 7–10 хвилин, доки начинка стане насиченою та трохи загусне.
У форму для запікання викласти м’ясний шар та розрівняти. Зверху викласти картопляне пюре й акуратно сформувати рівний шар. Можна провести виделкою хвилясті лінії, щоб верх краще підрум’янився. Запікати при 180°C приблизно 25–30 хвилин, доки верх не стане золотистим. Дати страві кілька хвилин охолонути, щоб вона тримала форму під час подачі.
