Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пастуший пиріг — картопляна запіканка з м’ясом, швидкий рецепт

Пастуший пиріг — картопляна запіканка з м’ясом, швидкий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:04
Оновлено: 15:33
Пастуший пиріг — рецепти приготування картопляної запіканки з м’ясом
Інгредієнти для пирога. Фото: кадр з відео

Пастуший пиріг — це проста, смачна й напрочуд домашня страва, що поєднує ніжне картопляне пюре та соковиту м’ясну начинку. Він готується без зайвих зусиль, легко замінює вечерю з кількох страв і завжди подобається дітям і дорослим. Така запіканка ідеально підходить для сімейного столу та дарує той самий відчутний затишок, якого так хочеться у будні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • молоко — 100 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • твердий сир тертий — 100 г;
  • фарш м’ясний — 0,5 кг;
  • цибулина — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • селера — 2 стебла;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • вустерський соус — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний — до свого смаку;
  • чебрець — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелений горошок — 150 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • вода або бульйон — 300 мл.

Спосіб приготування

Почати з картопляної основи. Очистити картоплю, нарізати й відварити до м’якості у підсоленій воді. Злити воду, додати молоко та вершкове масло. Розім’яти до однорідного пюре. Додати тертий сир і перемішати — сир зробить верх запіканки золотистим та ароматним.

рецепт пастушого пирога
Фарш та овочі. Фото: кадр з відео

Приготувати м’ясну начинку. Подрібнити цибулю, моркву та селеру. Розігріти сковороду, додати трохи олії та обсмажити овочі до м’якості. Додати фарш і обсмажувати, розбиваючи грудочки, до зміни кольору. Додати подрібнений часник, сіль, перець і чебрець.

рецепт вівчарського пирога
Начинка та пюре. Фото: кадр з відео

Додати томатну пасту та перемішати. Ввести борошно, щоб начинка мала трішки густішу консистенцію. Влити воду або бульйон, додати вустерський соус і зелений горошок. Тушкувати 7–10 хвилин, доки начинка стане насиченою та трохи загусне.

рецепт пирога з пюре та фаршем
Шматок пирога. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти м’ясний шар та розрівняти. Зверху викласти картопляне пюре й акуратно сформувати рівний шар. Можна провести виделкою хвилясті лінії, щоб верх краще підрум’янився. Запікати при 180°C приблизно 25–30 хвилин, доки верх не стане золотистим. Дати страві кілька хвилин охолонути, щоб вона тримала форму під час подачі.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

картопля пиріг рецепт м'ясний фарш пюре
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації