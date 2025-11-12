Пиріг із рибою та сиром з листкового тіста за 5 хвилин — смак як у ресторані

Пиріг із рибою з листкового тіста — за 5 хвилин без клопоту
Якщо хочете приготувати щось смачне, ситне й водночас легке — спробуйте цей пиріг із рибою та сиром із листкового тіста. Готується всього за кілька хвилин, а виглядає так, ніби ви витратили годину. Рум’яна скоринка, ніжна рибна начинка й вершковий аромат роблять його ідеальним варіантом для вечері, перекусу чи навіть святкового частування.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- листкове дріжджове тісто — 1 упаковка (приблизно 900 г);
- крем-сир — 200 г;
- філе горбуші або іншої червоної риби — 300 г;
- шпинат свіжий або заморожений — 80 г;
- твердий сир — 100 г;
- жовток — 1 шт.;
- кунжут — до свого смаку;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Тісто дістати з морозилки й залишити при кімнатній температурі, щоб повністю розтануло. Коли стане м’яким, розділити його на дві частини. Одну частину злегка розкачати, щоб вирівняти краї.
На основу нанести шар крем-сиру, залишаючи приблизно 1 см по краях для зручного з’єднання.
Підготувати начинку: філе червоної риби нарізати невеликими шматочками, приправити сіллю й чорним перцем, перемішати. На тісто викласти шар шпинату, зверху розподілити рибу, злегка підсолити та посипати тертим сиром.
Другу частину тіста також трохи розкачати, змастити тонким шаром крем-сиру й накрити нею пиріг. Краї щільно защипнути або притиснути виделкою, щоб начинка не витекла під час випікання.
Викласти пиріг на деко, застелене пергаментом. Зверху змастити жовтком, зробити кілька невеликих надрізів для виходу пари й посипати кунжутом. Випікати при температурі 180°C близько 40–50 хвилин, доки поверхня не стане рум’яною. Після випікання дати пирогу постояти 10–15 хвилин, щоб трохи охолов, потім нарізати порційно.
