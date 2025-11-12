Пиріг із рибою та сиром з листкового тіста за 5 хвилин — смак як у ресторані

Пиріг із рибою. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочете приготувати щось смачне, ситне й водночас легке — спробуйте цей пиріг із рибою та сиром із листкового тіста. Готується всього за кілька хвилин, а виглядає так, ніби ви витратили годину. Рум’яна скоринка, ніжна рибна начинка й вершковий аромат роблять його ідеальним варіантом для вечері, перекусу чи навіть святкового частування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

листкове дріжджове тісто — 1 упаковка (приблизно 900 г);

крем-сир — 200 г;

філе горбуші або іншої червоної риби — 300 г;

шпинат свіжий або заморожений — 80 г;

твердий сир — 100 г;

жовток — 1 шт.;

кунжут — до свого смаку;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Тісто дістати з морозилки й залишити при кімнатній температурі, щоб повністю розтануло. Коли стане м’яким, розділити його на дві частини. Одну частину злегка розкачати, щоб вирівняти краї.

Пиріг та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

На основу нанести шар крем-сиру, залишаючи приблизно 1 см по краях для зручного з’єднання.

Риба, шпинат та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати начинку: філе червоної риби нарізати невеликими шматочками, приправити сіллю й чорним перцем, перемішати. На тісто викласти шар шпинату, зверху розподілити рибу, злегка підсолити та посипати тертим сиром.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Другу частину тіста також трохи розкачати, змастити тонким шаром крем-сиру й накрити нею пиріг. Краї щільно защипнути або притиснути виделкою, щоб начинка не витекла під час випікання.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти пиріг на деко, застелене пергаментом. Зверху змастити жовтком, зробити кілька невеликих надрізів для виходу пари й посипати кунжутом. Випікати при температурі 180°C близько 40–50 хвилин, доки поверхня не стане рум’яною. Після випікання дати пирогу постояти 10–15 хвилин, щоб трохи охолов, потім нарізати порційно.

