Осетинські пироги — м’яка випічка з начинкою, яка не черствіє навіть наступного дня

Осетинські пироги. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинські пироги — це справжня гордість кавказької кухні: ароматна, м’яка й ситна випічка, яка довго не черствіє. Їх готують із дріжджового тіста та начиняють сиром, картоплею, м’ясом чи зеленню — кожен варіант по-своєму смачний. Головний секрет — у ніжному тісті та щедрій порції вершкового масла, яке робить пироги особливо м’якими.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

вода — 300 г;

молоко — 300 г;

дріжджі — 30 г свіжих або 11 г сухих;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 750–800 г;

олія — 3 ст. л.

Для начинки 1 (сирно-картопляна):

картопля — 350 г;

сир — 350 г;

вершкове масло — 20 г;

молоко — 50 мл;

сіль — до свого смаку.

Для начинки 2 (м’ясна):

фарш — 700–800 г;

цибуля — 1 шт.;

зелень — 20 г;

вершкове масло — 20 г;

сіль, перець, сушений часник — до свого смаку.

Для начинки 3 ("Цахараджин"):

сир — 300 г;

зелена цибуля, петрушка, шпинат — по 50 г;

бурякове бадилля — за бажанням;

сіль — до свого смаку.

Для змащування:

вершкове масло — 70 г.

Спосіб приготування

У теплій воді та молоці розчинити дріжджі з цукром і двома ложками борошна. Залишити на 10–15 хвилин, щоб утворилася піна. Потім додати сіль, олію й поступово всипати решту борошна. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки тісто підходить, підготувати начинки. Для сирно-картопляної начинки зварити картоплю, зробити пюре, додати вершкове масло, молоко, сіль і натертий сир.

Тісто для пирогів. Фото: smakuiemo.com.ua

Для м’ясної начинки обсмажити цибулю, додати фарш і довести до напівготовності, потім приправити спеціями й зеленню. Для "Цахараджина" змішати сир із подрібненою зеленню, шпинатом і сіллю.

Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто розділити на 6 частин. Кожну розкачати в круглий корж, покласти начинку в центр, зібрати краї "мішечком" і обережно розплющити в пиріг товщиною близько 1 см.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати в духовці при 200°C приблизно 15–20 хвилин або на сухій сковороді до золотистої скоринки.

Готові пироги. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячі пироги щедро змастити вершковим маслом — саме воно зберігає м’якість і робить смак досконалим.

