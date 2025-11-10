Осетинські пироги — м’яка випічка з начинкою, яка не черствіє навіть наступного дня

Осетинські пироги — випічка з начинкою, яка довго не черствіє
Осетинські пироги — це справжня гордість кавказької кухні: ароматна, м’яка й ситна випічка, яка довго не черствіє. Їх готують із дріжджового тіста та начиняють сиром, картоплею, м’ясом чи зеленню — кожен варіант по-своєму смачний. Головний секрет — у ніжному тісті та щедрій порції вершкового масла, яке робить пироги особливо м’якими.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- вода — 300 г;
- молоко — 300 г;
- дріжджі — 30 г свіжих або 11 г сухих;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно — 750–800 г;
- олія — 3 ст. л.
Для начинки 1 (сирно-картопляна):
- картопля — 350 г;
- сир — 350 г;
- вершкове масло — 20 г;
- молоко — 50 мл;
- сіль — до свого смаку.
Для начинки 2 (м’ясна):
- фарш — 700–800 г;
- цибуля — 1 шт.;
- зелень — 20 г;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль, перець, сушений часник — до свого смаку.
Для начинки 3 ("Цахараджин"):
- сир — 300 г;
- зелена цибуля, петрушка, шпинат — по 50 г;
- бурякове бадилля — за бажанням;
- сіль — до свого смаку.
Для змащування:
- вершкове масло — 70 г.
Спосіб приготування
У теплій воді та молоці розчинити дріжджі з цукром і двома ложками борошна. Залишити на 10–15 хвилин, щоб утворилася піна. Потім додати сіль, олію й поступово всипати решту борошна. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1 годину.
Поки тісто підходить, підготувати начинки. Для сирно-картопляної начинки зварити картоплю, зробити пюре, додати вершкове масло, молоко, сіль і натертий сир.
Для м’ясної начинки обсмажити цибулю, додати фарш і довести до напівготовності, потім приправити спеціями й зеленню. Для "Цахараджина" змішати сир із подрібненою зеленню, шпинатом і сіллю.
Готове тісто розділити на 6 частин. Кожну розкачати в круглий корж, покласти начинку в центр, зібрати краї "мішечком" і обережно розплющити в пиріг товщиною близько 1 см.
Випікати в духовці при 200°C приблизно 15–20 хвилин або на сухій сковороді до золотистої скоринки.
Гарячі пироги щедро змастити вершковим маслом — саме воно зберігає м’якість і робить смак досконалим.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.
Ситний пиріг для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.
Читайте Новини.LIVE!