Осетинские пироги — мягкая выпечка с начинкой, которая не черствеет даже на следующий день

Осетинские пироги — выпечка с начинкой, долго не черствеет
Осетинские пироги — это настоящая гордость кавказской кухни: ароматная, мягкая и сытная выпечка, которая долго не черствеет. Их готовят из дрожжевого теста и начиняют сыром, картофелем, мясом или зеленью — каждый вариант по-своему вкусный. Главный секрет — в нежном тесте и щедрой порции сливочного масла, которое делает пироги особенно мягкими.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вода — 300 г;
- молоко — 300 г;
- дрожжи — 30 г свежих или 11 г сухих;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — 750-800 г;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для начинки 1 (творожно-картофельная):
- картофель — 350 г;
- творог — 350 г;
- сливочное масло — 20 г;
- молоко — 50 мл;
- соль — по своему вкусу.
Для начинки 2 (мясная):
- фарш — 700-800 г;
- лук — 1 шт.;
- зелень — 20 г;
- сливочное масло — 20 г;
- соль, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу.
Для начинки 3 ("Цахараджин"):
- сыр — 300 г;
- зеленый лук, петрушка, шпинат — по 50 г;
- свекольная ботва — по желанию;
- соль — по своему вкусу.
Для смазывания:
- сливочное масло — 70 г.
Способ приготовления
В теплой воде и молоке растворить дрожжи с сахаром и двумя ложками муки. Оставить на 10-15 минут, чтобы образовалась пена. Затем добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать остальную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.
Пока тесто подходит, подготовить начинки. Для творожно-картофельной начинки сварить картофель, сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, соль и натертый сыр.
Для мясной начинки обжарить лук, добавить фарш и довести до полуготовности, затем приправить специями и зеленью. Для "Цахараджина" смешать творог с измельченной зеленью, шпинатом и солью.
Готовое тесто разделить на 6 частей. Каждую раскатать в круглую лепешку, положить начинку в центр, собрать края "мешочком" и осторожно расплющить в пирог толщиной около 1 см.
Выпекать в духовке при 200°C примерно 15-20 минут или на сухой сковороде до золотистой корочки.
Горячие пироги щедро смазать сливочным маслом — именно оно сохраняет мягкость и делает вкус совершенным.
