Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Осетинские пироги — выпечка с начинкой, долго не черствеет

Осетинские пироги — выпечка с начинкой, долго не черствеет

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 15:44
обновлено: 15:39
Осетинские пироги — мягкая выпечка с начинкой, которая не черствеет даже на следующий день
Осетинские пироги. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинские пироги — это настоящая гордость кавказской кухни: ароматная, мягкая и сытная выпечка, которая долго не черствеет. Их готовят из дрожжевого теста и начиняют сыром, картофелем, мясом или зеленью — каждый вариант по-своему вкусный. Главный секрет — в нежном тесте и щедрой порции сливочного масла, которое делает пироги особенно мягкими.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 300 г;
  • молоко — 300 г;
  • дрожжи — 30 г свежих или 11 г сухих;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — 750-800 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки 1 (творожно-картофельная):

  • картофель — 350 г;
  • творог — 350 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • молоко — 50 мл;
  • соль — по своему вкусу.

Для начинки 2 (мясная):

  • фарш — 700-800 г;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — 20 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу.

Для начинки 3 ("Цахараджин"):

  • сыр — 300 г;
  • зеленый лук, петрушка, шпинат — по 50 г;
  • свекольная ботва — по желанию;
  • соль — по своему вкусу.

Для смазывания:

  • сливочное масло — 70 г.

Способ приготовления

В теплой воде и молоке растворить дрожжи с сахаром и двумя ложками муки. Оставить на 10-15 минут, чтобы образовалась пена. Затем добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать остальную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

рецепт тіста для осетинський пирогів
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока тесто подходит, подготовить начинки. Для творожно-картофельной начинки сварить картофель, сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, соль и натертый сыр.

рецепт осетинський пирогів
Тесто для пирогов. Фото: smakuiemo.com.ua

Для мясной начинки обжарить лук, добавить фарш и довести до полуготовности, затем приправить специями и зеленью. Для "Цахараджина" смешать творог с измельченной зеленью, шпинатом и солью.

осетинські пироги з начинкою
Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто разделить на 6 частей. Каждую раскатать в круглую лепешку, положить начинку в центр, собрать края "мешочком" и осторожно расплющить в пирог толщиной около 1 см.

смачні осетинські пироги
Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в духовке при 200°C примерно 15-20 минут или на сухой сковороде до золотистой корочки.

простий рецепт осетинських пирогів з начинкою
Готовые пироги. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие пироги щедро смазать сливочным маслом — именно оно сохраняет мягкость и делает вкус совершенным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

пирог рецепт выпечка тесто пирожки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации