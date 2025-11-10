Осетинские пироги — мягкая выпечка с начинкой, которая не черствеет даже на следующий день

Осетинские пироги. Фото: smakuiemo.com.ua

Осетинские пироги — это настоящая гордость кавказской кухни: ароматная, мягкая и сытная выпечка, которая долго не черствеет. Их готовят из дрожжевого теста и начиняют сыром, картофелем, мясом или зеленью — каждый вариант по-своему вкусный. Главный секрет — в нежном тесте и щедрой порции сливочного масла, которое делает пироги особенно мягкими.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вода — 300 г;

молоко — 300 г;

дрожжи — 30 г свежих или 11 г сухих;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

мука — 750-800 г;

растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки 1 (творожно-картофельная):

картофель — 350 г;

творог — 350 г;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 50 мл;

соль — по своему вкусу.

Для начинки 2 (мясная):

фарш — 700-800 г;

лук — 1 шт.;

зелень — 20 г;

сливочное масло — 20 г;

соль, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу.

Для начинки 3 ("Цахараджин"):

сыр — 300 г;

зеленый лук, петрушка, шпинат — по 50 г;

свекольная ботва — по желанию;

соль — по своему вкусу.

Для смазывания:

сливочное масло — 70 г.

Способ приготовления

В теплой воде и молоке растворить дрожжи с сахаром и двумя ложками муки. Оставить на 10-15 минут, чтобы образовалась пена. Затем добавить соль, растительное масло и постепенно всыпать остальную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока тесто подходит, подготовить начинки. Для творожно-картофельной начинки сварить картофель, сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, соль и натертый сыр.

Тесто для пирогов. Фото: smakuiemo.com.ua

Для мясной начинки обжарить лук, добавить фарш и довести до полуготовности, затем приправить специями и зеленью. Для "Цахараджина" смешать творог с измельченной зеленью, шпинатом и солью.

Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто разделить на 6 частей. Каждую раскатать в круглую лепешку, положить начинку в центр, собрать края "мешочком" и осторожно расплющить в пирог толщиной около 1 см.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в духовке при 200°C примерно 15-20 минут или на сухой сковороде до золотистой корочки.

Готовые пироги. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячие пироги щедро смазать сливочным маслом — именно оно сохраняет мягкость и делает вкус совершенным.

