Заливной пирог с рыбой — простой рецепт на раз, два, три для вкусного домашнего обеда

Рецепт заливного пирога с рыбой — все смешать и в духовку
Если не хочется долго возиться на кухне, этот заливной пирог с рыбой станет настоящим спасением. Все просто: смешать несколько ингредиентов, добавить начинку и отправить в духовку. Результат превзойдет ожидания: ароматная корочка, нежное тесто и сочная рыбная начинка делают этот пирог любимцем семьи. Он прекрасно подходит и для завтрака, и для легкого обеда или ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- молоко — 500 мл.;
- мука — 300-320 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- тунец консервированный — 250 г;
- помидор — 1 шт. (без лишней влаги);
- твердый сыр — 150 г + 50 г для посыпки сверху;
- свежая зелень — по своему вкусу (кинза, зеленый лук, петрушка);
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйца с солью и растительным маслом. Добавить молоко, перемешать венчиком. Постепенно ввести просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто средней густоты — оно должно быть гладким, без комочков и не слишком густым. Количество муки можно скорректировать в зависимости от размера яиц.
Отдельно подготовить начинку: смешать тунец, нарезанный мелкими кубиками помидор, натертый сыр, измельченную зелень и черный перец. Тщательно перемешать — смесь должна быть ароматной и однородной. Форму или противень (примерно 43×32 см) застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять лопаткой, сверху выложить начинку и слегка вдавить ее в тесто. Посыпать оставшимся тертым сыром, чтобы образовалась румяная корочка.
Выпекать при температуре 200°C в течение 30-35 минут, пока пирог не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Готовый пирог легко нарезать — он не крошится, держит форму и остается нежным внутри.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту – пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами – простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш – новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!