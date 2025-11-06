Заливной пирог с рыбой — простой рецепт на раз, два, три для вкусного домашнего обеда

Заливной пирог с рыбой. Фото: smachnenke.com.ua

Если не хочется долго возиться на кухне, этот заливной пирог с рыбой станет настоящим спасением. Все просто: смешать несколько ингредиентов, добавить начинку и отправить в духовку. Результат превзойдет ожидания: ароматная корочка, нежное тесто и сочная рыбная начинка делают этот пирог любимцем семьи. Он прекрасно подходит и для завтрака, и для легкого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

молоко — 500 мл.;

мука — 300-320 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

тунец консервированный — 250 г;

помидор — 1 шт. (без лишней влаги);

твердый сыр — 150 г + 50 г для посыпки сверху;

свежая зелень — по своему вкусу (кинза, зеленый лук, петрушка);

черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью и растительным маслом. Добавить молоко, перемешать венчиком. Постепенно ввести просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто средней густоты — оно должно быть гладким, без комочков и не слишком густым. Количество муки можно скорректировать в зависимости от размера яиц.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно подготовить начинку: смешать тунец, нарезанный мелкими кубиками помидор, натертый сыр, измельченную зелень и черный перец. Тщательно перемешать — смесь должна быть ароматной и однородной. Форму или противень (примерно 43×32 см) застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять лопаткой, сверху выложить начинку и слегка вдавить ее в тесто. Посыпать оставшимся тертым сыром, чтобы образовалась румяная корочка.

Кусочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 200°C в течение 30-35 минут, пока пирог не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Готовый пирог легко нарезать — он не крошится, держит форму и остается нежным внутри.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту – пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами – простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш – новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.