Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт заливного пирога с рыбой — все смешать и в духовку

Рецепт заливного пирога с рыбой — все смешать и в духовку

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 21:04
обновлено: 17:37
Заливной пирог с рыбой — простой рецепт на раз, два, три для вкусного домашнего обеда
Заливной пирог с рыбой. Фото: smachnenke.com.ua

Если не хочется долго возиться на кухне, этот заливной пирог с рыбой станет настоящим спасением. Все просто: смешать несколько ингредиентов, добавить начинку и отправить в духовку. Результат превзойдет ожидания: ароматная корочка, нежное тесто и сочная рыбная начинка делают этот пирог любимцем семьи. Он прекрасно подходит и для завтрака, и для легкого обеда или ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • молоко — 500 мл.;
  • мука — 300-320 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • тунец консервированный — 250 г;
  • помидор — 1 шт. (без лишней влаги);
  • твердый сыр — 150 г + 50 г для посыпки сверху;
  • свежая зелень — по своему вкусу (кинза, зеленый лук, петрушка);
  • черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с солью и растительным маслом. Добавить молоко, перемешать венчиком. Постепенно ввести просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто средней густоты — оно должно быть гладким, без комочков и не слишком густым. Количество муки можно скорректировать в зависимости от размера яиц.

рецепт заливного пирога
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно подготовить начинку: смешать тунец, нарезанный мелкими кубиками помидор, натертый сыр, измельченную зелень и черный перец. Тщательно перемешать — смесь должна быть ароматной и однородной. Форму или противень (примерно 43×32 см) застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять лопаткой, сверху выложить начинку и слегка вдавить ее в тесто. Посыпать оставшимся тертым сыром, чтобы образовалась румяная корочка.

рецепт заливного пирога з рибою
Кусочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при температуре 200°C в течение 30-35 минут, пока пирог не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Готовый пирог легко нарезать — он не крошится, держит форму и остается нежным внутри.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту – пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами – простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш – новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

пирог рыба рецепт выпечка тесто
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации