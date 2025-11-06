Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт заливного пирога з рибою — все змішати та в духовку

Рецепт заливного пирога з рибою — все змішати та в духовку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 21:04
Оновлено: 17:37
Заливний пиріг з рибою — простий рецепт на раз, два, три для смачного домашнього обіду
Заливний пиріг з рибою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо не хочеться довго возитися на кухні, цей заливний пиріг із рибою стане справжнім порятунком. Усе просто: змішати кілька інгредієнтів, додати начинку й відправити в духовку. Результат перевершить очікування: ароматна скоринка, ніжне тісто та соковита рибна начинка роблять цей пиріг улюбленцем родини. Він чудово підходить і для сніданку, і для легкого обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • молоко — 500 мл;
  • борошно — 300–320 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • тунець консервований — 250 г;
  • помідор — 1 шт. (без зайвої вологи);
  • твердий сир — 150 г + 50 г для посипання зверху;
  • свіжа зелень — до свого смаку (кінза, зелена цибуля, петрушка);
  • чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю та рослинною олією. Додати молоко, перемішати вінчиком. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи тісто середньої густоти — воно має бути гладким, без грудочок і не надто густим. Кількість борошна можна скоригувати залежно від розміру яєць.

рецепт заливного пирога
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо підготувати начинку: змішати тунець, нарізаний дрібними кубиками помідор, натертий сир, подрібнену зелень і чорний перець. Ретельно перемішати — суміш повинна бути ароматною та однорідною. Форму або деко (приблизно 43×32 см) застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти лопаткою, зверху викласти начинку й злегка втиснути її в тісто. Посипати рештою тертого сиру, щоб утворилася рум’яна скоринка.

рецепт заливного пирога з рибою
Шматочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 200°C протягом 30–35 хвилин, доки пиріг не підніметься й не набуде золотистого кольору. Готовий пиріг легко нарізати — він не кришиться, тримає форму й залишається ніжним усередині.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

пиріг риба рецепт випічка тісто
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації