Заливний пиріг з рибою — простий рецепт на раз, два, три для смачного домашнього обіду

Рецепт заливного пирога з рибою — все змішати та в духовку
Якщо не хочеться довго возитися на кухні, цей заливний пиріг із рибою стане справжнім порятунком. Усе просто: змішати кілька інгредієнтів, додати начинку й відправити в духовку. Результат перевершить очікування: ароматна скоринка, ніжне тісто та соковита рибна начинка роблять цей пиріг улюбленцем родини. Він чудово підходить і для сніданку, і для легкого обіду чи вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- молоко — 500 мл;
- борошно — 300–320 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- тунець консервований — 250 г;
- помідор — 1 шт. (без зайвої вологи);
- твердий сир — 150 г + 50 г для посипання зверху;
- свіжа зелень — до свого смаку (кінза, зелена цибуля, петрушка);
- чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити яйця з сіллю та рослинною олією. Додати молоко, перемішати вінчиком. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи тісто середньої густоти — воно має бути гладким, без грудочок і не надто густим. Кількість борошна можна скоригувати залежно від розміру яєць.
Окремо підготувати начинку: змішати тунець, нарізаний дрібними кубиками помідор, натертий сир, подрібнену зелень і чорний перець. Ретельно перемішати — суміш повинна бути ароматною та однорідною. Форму або деко (приблизно 43×32 см) застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти лопаткою, зверху викласти начинку й злегка втиснути її в тісто. Посипати рештою тертого сиру, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Випікати при температурі 200°C протягом 30–35 хвилин, доки пиріг не підніметься й не набуде золотистого кольору. Готовий пиріг легко нарізати — він не кришиться, тримає форму й залишається ніжним усередині.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
