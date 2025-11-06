Заливний пиріг з рибою — простий рецепт на раз, два, три для смачного домашнього обіду

Заливний пиріг з рибою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо не хочеться довго возитися на кухні, цей заливний пиріг із рибою стане справжнім порятунком. Усе просто: змішати кілька інгредієнтів, додати начинку й відправити в духовку. Результат перевершить очікування: ароматна скоринка, ніжне тісто та соковита рибна начинка роблять цей пиріг улюбленцем родини. Він чудово підходить і для сніданку, і для легкого обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

молоко — 500 мл;

борошно — 300–320 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

тунець консервований — 250 г;

помідор — 1 шт. (без зайвої вологи);

твердий сир — 150 г + 50 г для посипання зверху;

свіжа зелень — до свого смаку (кінза, зелена цибуля, петрушка);

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з сіллю та рослинною олією. Додати молоко, перемішати вінчиком. Поступово ввести просіяне борошно з розпушувачем, замішуючи тісто середньої густоти — воно має бути гладким, без грудочок і не надто густим. Кількість борошна можна скоригувати залежно від розміру яєць.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо підготувати начинку: змішати тунець, нарізаний дрібними кубиками помідор, натертий сир, подрібнену зелень і чорний перець. Ретельно перемішати — суміш повинна бути ароматною та однорідною. Форму або деко (приблизно 43×32 см) застелити пергаментом. Вилити тісто, розрівняти лопаткою, зверху викласти начинку й злегка втиснути її в тісто. Посипати рештою тертого сиру, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Шматочки пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при температурі 200°C протягом 30–35 хвилин, доки пиріг не підніметься й не набуде золотистого кольору. Готовий пиріг легко нарізати — він не кришиться, тримає форму й залишається ніжним усередині.

