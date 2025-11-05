Кіш з лососем і броколі — простий рецепт приготування ситної домашньої випічки

Кіш з лососем і броколі — простий рецепт ситної випічки
Кіш із лососем і броколі — це ідеальний вибір для тих, хто любить поєднання ніжної риби, вершків і ароматного тіста. Ця страва прийшла з французької кухні, але чудово прижилася в домашньому меню — ситна, поживна та водночас вишукана. Приготуйте кіш за цим рецептом — він підкорить навіть тих, хто зазвичай байдужий до випічки.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- борошно — 250 г;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло (холодне) — 150 г;
- жовток — 1 шт.;
- холодна вода — 2–3 ст. л.
Для начинки:
- лосось — 300 г;
- броколі — 250 г.
Для заливки:
- вершки 20 % — 350 мл;
- яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 60 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- сіль і перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
У мисці змішати борошно, цукор і сіль. Додати нарізане холодне вершкове масло й перетерти пальцями до стану крихти.
Влити жовток і кілька ложок холодної води, швидко зібрати тісто в кулю, загорнути у плівку та покласти в холодильник на сорок хвилин.
Охолоджене тісто розкачати й перекласти у форму для випікання, сформувавши бортики. Накрити пергаментом і висипати зверху квасолю або крупу для випікання. Випікати при 190°C приблизно двадцять хвилин.
Підготувати начинку. Броколі відварити кілька хвилин у підсоленій воді, потім занурити у холодну, щоб зберегти яскравий колір, і дати стекти воді. Лосось очистити від шкіри та нарізати кубиками.
Зняти з основи пергамент із квасолею. Викласти рівномірно шматочки лосося та броколі. Для заливки у мисці змішати вершки, яйця, сіль, перець, орегано та натертий твердий сир. Добре перемішати й залити начинку. Випікати при 180°C 40-50 хвилин, доки поверхня не стане золотистою, а заливка не застигне.
Готовий кіш злегка охолодити, обережно дістати з форми та нарізати порційними шматками. На зрізі — ніжна начинка, соковитий лосось і пряне броколі, які створюють бездоганний баланс смаку.
