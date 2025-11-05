Відео
Україна
Кіш з лососем і броколі — простий рецепт ситної випічки

Кіш з лососем і броколі — простий рецепт ситної випічки

Дата публікації: 5 листопада 2025 21:04
Оновлено: 19:06
Кіш з лососем і броколі — простий рецепт приготування ситної домашньої випічки
Кіш з лососем і броколі. Фото: smakuiemo.com.ua

Кіш із лососем і броколі — це ідеальний вибір для тих, хто любить поєднання ніжної риби, вершків і ароматного тіста. Ця страва прийшла з французької кухні, але чудово прижилася в домашньому меню — ситна, поживна та водночас вишукана. Приготуйте кіш за цим рецептом — він підкорить навіть тих, хто зазвичай байдужий до випічки.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • борошно — 250 г;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло (холодне) — 150 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • холодна вода — 2–3 ст. л.

Для начинки:

  • лосось — 300 г;
  • броколі — 250 г.

Для заливки:

  • вершки 20 % — 350 мл;
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 60 г;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • сіль і перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно, цукор і сіль. Додати нарізане холодне вершкове масло й перетерти пальцями до стану крихти.

рецепт кіша
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити жовток і кілька ложок холодної води, швидко зібрати тісто в кулю, загорнути у плівку та покласти в холодильник на сорок хвилин.

рецепт кіша на пісочному тісті
Пісочне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Охолоджене тісто розкачати й перекласти у форму для випікання, сформувавши бортики. Накрити пергаментом і висипати зверху квасолю або крупу для випікання. Випікати при 190°C приблизно двадцять хвилин.

кіш з червоною рибою
Червона риба та броколі. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати начинку. Броколі відварити кілька хвилин у підсоленій воді, потім занурити у холодну, щоб зберегти яскравий колір, і дати стекти воді. Лосось очистити від шкіри та нарізати кубиками.

кіш з рибою та броколі
Приготування випічки. Фото: smakuiemo.com.ua

Зняти з основи пергамент із квасолею. Викласти рівномірно шматочки лосося та броколі. Для заливки у мисці змішати вершки, яйця, сіль, перець, орегано та натертий твердий сир. Добре перемішати й залити начинку. Випікати при 180°C 40-50 хвилин, доки поверхня не стане золотистою, а заливка не застигне.

рецепт кіша з лососем та броколі
Кіш з рибою. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий кіш злегка охолодити, обережно дістати з форми та нарізати порційними шматками. На зрізі — ніжна начинка, соковитий лосось і пряне броколі, які створюють бездоганний баланс смаку.

рецепт випічка броколі кіш червона риба
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
