Киш с лососем и брокколи — простой рецепт приготовления сытной домашней выпечки

Киш с лососем и брокколи — простой рецепт сытной выпечки
Киш с лососем и брокколи — это идеальный выбор для тех, кто любит сочетание нежной рыбы, сливок и ароматного теста. Это блюдо пришло из французской кухни, но прекрасно прижилось в домашнем меню — сытное, питательное и одновременно изысканное. Приготовьте киш по этому рецепту — он покорит даже тех, кто обычно равнодушен к выпечке.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- мука — 250 г;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло (холодное) — 150 г;
- желток — 1 шт.;
- холодная вода — 2-3 ст. л.
Для начинки:
- лосось — 300 г;
- брокколи — 250 г.
Для заливки:
- сливки 20 % — 350 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 60 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- соль и перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
В миске смешать муку, сахар и соль. Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть пальцами до состояния крошки.
Влить желток и несколько ложек холодной воды, быстро собрать тесто в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на сорок минут.
Охлажденное тесто раскатать и переложить в форму для выпекания, сформировав бортики. Накрыть пергаментом и высыпать сверху фасоль или крупу для выпекания. Выпекать при 190°C примерно двадцать минут.
Подготовить начинку. Брокколи отварить несколько минут в подсоленной воде, затем погрузить в холодную, чтобы сохранить яркий цвет, и дать стечь воде. Лосось очистить от кожи и нарезать кубиками.
Снять с основы пергамент с фасолью. Выложить равномерно кусочки лосося и брокколи. Для заливки в миске смешать сливки, яйца, соль, перец, орегано и натертый твердый сыр. Хорошо перемешать и залить начинку. Выпекать при 180°C 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой, а заливка не застынет.
Готовый киш слегка охладить, осторожно достать из формы и нарезать порционными кусками. На срезе — нежная начинка, сочный лосось и пряное брокколи, которые создают безупречный баланс вкуса.
