Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Киш с лососем и брокколи — простой рецепт сытной выпечки

Киш с лососем и брокколи — простой рецепт сытной выпечки

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 21:04
обновлено: 19:06
Киш с лососем и брокколи — простой рецепт приготовления сытной домашней выпечки
Киш с лососем и брокколи. Фото: smakuiemo.com.ua

Киш с лососем и брокколи — это идеальный выбор для тех, кто любит сочетание нежной рыбы, сливок и ароматного теста. Это блюдо пришло из французской кухни, но прекрасно прижилось в домашнем меню — сытное, питательное и одновременно изысканное. Приготовьте киш по этому рецепту — он покорит даже тех, кто обычно равнодушен к выпечке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 250 г;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло (холодное) — 150 г;
  • желток — 1 шт.;
  • холодная вода — 2-3 ст. л.

Для начинки:

  • лосось — 300 г;
  • брокколи — 250 г.

Для заливки:

  • сливки 20 % — 350 мл.;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 60 г;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В миске смешать муку, сахар и соль. Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть пальцами до состояния крошки.

рецепт кіша
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить желток и несколько ложек холодной воды, быстро собрать тесто в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на сорок минут.

рецепт кіша на пісочному тісті
Песочное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденное тесто раскатать и переложить в форму для выпекания, сформировав бортики. Накрыть пергаментом и высыпать сверху фасоль или крупу для выпекания. Выпекать при 190°C примерно двадцать минут.

кіш з червоною рибою
Красная рыба и брокколи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить начинку. Брокколи отварить несколько минут в подсоленной воде, затем погрузить в холодную, чтобы сохранить яркий цвет, и дать стечь воде. Лосось очистить от кожи и нарезать кубиками.

кіш з рибою та броколі
Приготовление выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Снять с основы пергамент с фасолью. Выложить равномерно кусочки лосося и брокколи. Для заливки в миске смешать сливки, яйца, соль, перец, орегано и натертый твердый сыр. Хорошо перемешать и залить начинку. Выпекать при 180°C 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой, а заливка не застынет.

рецепт кіша з лососем та броколі
Киш с рыбой. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый киш слегка охладить, осторожно достать из формы и нарезать порционными кусками. На срезе — нежная начинка, сочный лосось и пряное брокколи, которые создают безупречный баланс вкуса.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту – пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами – простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш – новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

рецепт выпечка брокколи киш красная рыба
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации