Киш с лососем и брокколи — простой рецепт приготовления сытной домашней выпечки

Киш с лососем и брокколи. Фото: smakuiemo.com.ua

Киш с лососем и брокколи — это идеальный выбор для тех, кто любит сочетание нежной рыбы, сливок и ароматного теста. Это блюдо пришло из французской кухни, но прекрасно прижилось в домашнем меню — сытное, питательное и одновременно изысканное. Приготовьте киш по этому рецепту — он покорит даже тех, кто обычно равнодушен к выпечке.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 250 г;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сливочное масло (холодное) — 150 г;

желток — 1 шт.;

холодная вода — 2-3 ст. л.

Для начинки:

лосось — 300 г;

брокколи — 250 г.

Для заливки:

сливки 20 % — 350 мл.;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 60 г;

орегано — 1 ч. л.;

соль и перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В миске смешать муку, сахар и соль. Добавить нарезанное холодное сливочное масло и перетереть пальцами до состояния крошки.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить желток и несколько ложек холодной воды, быстро собрать тесто в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на сорок минут.

Песочное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденное тесто раскатать и переложить в форму для выпекания, сформировав бортики. Накрыть пергаментом и высыпать сверху фасоль или крупу для выпекания. Выпекать при 190°C примерно двадцать минут.

Красная рыба и брокколи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить начинку. Брокколи отварить несколько минут в подсоленной воде, затем погрузить в холодную, чтобы сохранить яркий цвет, и дать стечь воде. Лосось очистить от кожи и нарезать кубиками.

Приготовление выпечки. Фото: smakuiemo.com.ua

Снять с основы пергамент с фасолью. Выложить равномерно кусочки лосося и брокколи. Для заливки в миске смешать сливки, яйца, соль, перец, орегано и натертый твердый сыр. Хорошо перемешать и залить начинку. Выпекать при 180°C 40-50 минут, пока поверхность не станет золотистой, а заливка не застынет.

Киш с рыбой. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый киш слегка охладить, осторожно достать из формы и нарезать порционными кусками. На срезе — нежная начинка, сочный лосось и пряное брокколи, которые создают безупречный баланс вкуса.

