Пирог с фаршем Маина — рецепт традиционного буковинского блюда из простых ингредиентов

Пирог с фаршем. Фото: кадр из видео

Пирог с фаршем "Маина" — домашняя классика из Буковины с тонким слоеным тестом, слоем спагеттини и щедрой мясной начинкой. Пирог держит форму, имеет аппетитный вид и уместен для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

слоеное тесто — 500 г;

фарш мясной — 400 г;

спагеттини сухие — 150 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт. (1 в фарш, 1 для смазывания);

масло сливочное — 10 г;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

кунжут — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Спагеттини отварить до полуготовности в подсоленной воде, отцедить, добавить масло и дать остыть. Лук мелко натереть или измельчить ножом.

Вареные макароны. Фото: кадр из видео

Соединить с фаршем, яйцом, солью и перцем, тщательно перемешать до однородности. Слоеное тесто разморозить и раскатать на два одинаковых пласта.

Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Первый пласт переложить на противень с пергаментом. Равномерно распределить спагеттини, сверху выложить фарш.

Тесто, макароны и фарш. Фото: кадр из видео

Накрыть вторым пластом теста, плотно защипнуть края. Сделать несколько проколов ножом или вилкой для выхода пара.

Приготовление выпечки. Фото: кадр из видео

Смазать поверхность взбитым яйцом, по желанию посыпать кунжутом.

Готовая выпечка. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. Дать пирогу 10 минут отдохнуть, нарезать и подавать теплым.

