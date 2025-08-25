Пирог с фаршем Маина — рецепт традиционного буковинского блюда из простых ингредиентов

Пирог с фаршем "Маина" — традиционное буковинское блюдо
Пирог с фаршем "Маина" — домашняя классика из Буковины с тонким слоеным тестом, слоем спагеттини и щедрой мясной начинкой. Пирог держит форму, имеет аппетитный вид и уместен для любого случая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 500 г;
- фарш мясной — 400 г;
- спагеттини сухие — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт. (1 в фарш, 1 для смазывания);
- масло сливочное — 10 г;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- кунжут — 1 ст. л. (по желанию).
Способ приготовления
Спагеттини отварить до полуготовности в подсоленной воде, отцедить, добавить масло и дать остыть. Лук мелко натереть или измельчить ножом.
Соединить с фаршем, яйцом, солью и перцем, тщательно перемешать до однородности. Слоеное тесто разморозить и раскатать на два одинаковых пласта.
Первый пласт переложить на противень с пергаментом. Равномерно распределить спагеттини, сверху выложить фарш.
Накрыть вторым пластом теста, плотно защипнуть края. Сделать несколько проколов ножом или вилкой для выхода пара.
Смазать поверхность взбитым яйцом, по желанию посыпать кунжутом.
Выпекать при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. Дать пирогу 10 минут отдохнуть, нарезать и подавать теплым.
