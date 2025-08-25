Видео
Пирог с фаршем "Маина" — традиционное буковинское блюдо

Пирог с фаршем "Маина" — традиционное буковинское блюдо

25 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Пирог с фаршем Маина — рецепт традиционного буковинского блюда из простых ингредиентов
Пирог с фаршем. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Пирог с фаршем "Маина" — домашняя классика из Буковины с тонким слоеным тестом, слоем спагеттини и щедрой мясной начинкой. Пирог держит форму, имеет аппетитный вид и уместен для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • фарш мясной — 400 г;
  • спагеттини сухие — 150 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт. (1 в фарш, 1 для смазывания);
  • масло сливочное — 10 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • кунжут — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Спагеттини отварить до полуготовности в подсоленной воде, отцедить, добавить масло и дать остыть. Лук мелко натереть или измельчить ножом.

рецепт солоного пирога
Вареные макароны. Фото: кадр из видео

Соединить с фаршем, яйцом, солью и перцем, тщательно перемешать до однородности. Слоеное тесто разморозить и раскатать на два одинаковых пласта.

рецепт пирога з фаршем
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Первый пласт переложить на противень с пергаментом. Равномерно распределить спагеттини, сверху выложить фарш.

смачний пиріг з фаршем
Тесто, макароны и фарш. Фото: кадр из видео

Накрыть вторым пластом теста, плотно защипнуть края. Сделать несколько проколов ножом или вилкой для выхода пара.

смачний український пиріг з фаршем
Приготовление выпечки. Фото: кадр из видео

Смазать поверхность взбитым яйцом, по желанию посыпать кунжутом.

рецепт пирога з фарщем та спагеті
Готовая выпечка. Фото: кадр из видео

Выпекать при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. Дать пирогу 10 минут отдохнуть, нарезать и подавать теплым.

пирог рецепт Украинская кухня тесто мясной фарш
