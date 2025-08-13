Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею — рецепт приготування

Курячі котлети. Фото: кадр з відео

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею — це страва, яка підкорює ніжною текстурою та насиченим смаком. Кабачок робить їх особливо м’якими, картопля додає ситності, а манна крупа допомагає зберегти форму та соковитість. Такі котлети ідеально підходять для сімейного обіду, вечері чи навіть для дитячого меню, адже вони виходять ніжними, апетитними та дуже смачними.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячий фарш — 600 г;

картопля — 1 шт. (200 г);

кабачок — 250 г;

цибуля — 1 шт. (200–250 г);

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Для підготовки картоплі:

картопля — 1 шт.;

окріп — 100 мл.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, кабачок і цибулю. Кабачок за бажанням можна очистити від шкірки та видалити насіння, якщо він великий і зрілий. Картоплю натерти на дрібній тертці, залити окропом і залишити на кілька хвилин, щоб зменшити крохмальність. Потім відцідити зайву рідину.

Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Кабачок і цибулю натерти на дрібній або середній тертці, з кабачка віджати зайвий сік. У великій мисці з’єднати курячий фарш, підготовлену картоплю, кабачок, цибулю та манну крупу.

Фарш з кабаками та картоплею. Фото: кадр з відео

Додати сіль і чорний перець до свого смаку. Ретельно перемішати масу, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

Приготування котлет. Фото: кадр з відео

Сформувати котлети бажаного розміру, злегка змочуючи руки у воді, щоб фарш не прилипав. Обсмажити котлети на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Потім можна довести до готовності під кришкою на слабкому вогні або запекти у духовці при 180 °C близько 15 хвилин. Подавати гарячими з гарніром або свіжими овочами.

Куряча котлета. Фото: кадр з відео

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.