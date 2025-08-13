Видео
Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем

13 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем — рецепт приготовления
Куриные котлеты. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем — это блюдо, которое покоряет нежной текстурой и насыщенным вкусом. Кабачок делает их особенно мягкими, картофель добавляет сытности, а манная крупа помогает сохранить форму и сочность. Такие котлеты идеально подходят для семейного обеда, ужина или даже для детского меню, ведь они получаются нежными, аппетитными и очень вкусными.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 600 г;
  • картофель — 1 шт. (200 г);
  • кабачок — 250 г;
  • лук — 1 шт. (200-250 г);
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Для подготовки картофеля:

  • картофель — 1 шт.;
  • кипяток — 100 мл.

Способ приготовления

Очистить картофель, кабачок и лук. Кабачок по желанию можно очистить от кожуры и удалить семена, если он крупный и зрелый. Картофель натереть на мелкой терке, залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы уменьшить крахмальность. Затем отцедить лишнюю жидкость.

рецепт котлет
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Кабачок и лук натереть на мелкой или средней терке, из кабачка отжать лишний сок. В большой миске соединить куриный фарш, подготовленный картофель, кабачок, лук и манную крупу.

котлети з кабачками
Фарш с кабаками и картофелем. Фото: кадр из видео

Добавить соль и черный перец по своему вкусу. Тщательно перемешать массу, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

смачні котлети з кабачками та куркою
Приготовление котлет. Фото: кадр из видео

Сформировать котлеты желаемого размера, слегка смачивая руки в воде, чтобы фарш не прилипал. Обжарить котлеты на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.

рецепт котлет з курячого фаршу
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Затем можно довести до готовности под крышкой на слабом огне или запечь в духовке при 180 °C около 15 минут. Подавать горячими с гарниром или свежими овощами.

курячі котлети з кабачками
Куриная котлета. Фото: кадр из видео

Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.

Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.

картошка рецепт курица котлеты мясной фарш кабачки
