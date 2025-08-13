Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем — рецепт приготовления

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем
Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем — это блюдо, которое покоряет нежной текстурой и насыщенным вкусом. Кабачок делает их особенно мягкими, картофель добавляет сытности, а манная крупа помогает сохранить форму и сочность. Такие котлеты идеально подходят для семейного обеда, ужина или даже для детского меню, ведь они получаются нежными, аппетитными и очень вкусными.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 600 г;
- картофель — 1 шт. (200 г);
- кабачок — 250 г;
- лук — 1 шт. (200-250 г);
- манная крупа — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Для подготовки картофеля:
- картофель — 1 шт.;
- кипяток — 100 мл.
Способ приготовления
Очистить картофель, кабачок и лук. Кабачок по желанию можно очистить от кожуры и удалить семена, если он крупный и зрелый. Картофель натереть на мелкой терке, залить кипятком и оставить на несколько минут, чтобы уменьшить крахмальность. Затем отцедить лишнюю жидкость.
Кабачок и лук натереть на мелкой или средней терке, из кабачка отжать лишний сок. В большой миске соединить куриный фарш, подготовленный картофель, кабачок, лук и манную крупу.
Добавить соль и черный перец по своему вкусу. Тщательно перемешать массу, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Сформировать котлеты желаемого размера, слегка смачивая руки в воде, чтобы фарш не прилипал. Обжарить котлеты на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
Затем можно довести до готовности под крышкой на слабом огне или запечь в духовке при 180 °C около 15 минут. Подавать горячими с гарниром или свежими овощами.
