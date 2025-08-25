Пиріг із фаршем Маїна — рецепт традиційної буковинської страви з простих інгредієнтів

Пиріг із фаршем "Маїна" — традиційна буковинська страва
Пиріг із фаршем "Маїна" — домашня класика з Буковини з тонким листковим тістом, шаром спагетіні та щедрою м’ясною начинкою. Пиріг тримає форму, має апетитний вигляд та доречний для будь-якого випадку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- листкове тісто — 500 г;
- фарш м’ясний — 400 г;
- спагетіні сухі — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт. (1 у фарш, 1 для змащування);
- масло вершкове — 10 г;
- сіль — на свій смак;
- перець чорний мелений — на свій смак;
- кунжут — 1 ст. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
Спагетіні відварити до напівготовності у підсоленій воді, відцідити, додати масло й дати охолонути. Цибулю дрібно натерти або подрібнити ножем.
З’єднати з фаршем, яйцем, сіллю та перцем, ретельно перемішати до однорідності. Листкове тісто розморозити й розкачати на два однакові пласти.
Перший пласт перекласти на деко з пергаментом. Рівномірно розподілити спагетіні, зверху викласти фарш.
Накрити другим пластом тіста, щільно защипнути краї. Зробити кілька проколів ножем або виделкою для виходу пари.
Змастити поверхню збитим яйцем, за бажанням посипати кунжутом.
Випікати за 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки. Дати пирогу 10 хвилин відпочити, нарізати та подавати теплим.
