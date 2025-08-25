Відео
Пиріг із фаршем "Маїна" — традиційна буковинська страва

Пиріг із фаршем "Маїна" — традиційна буковинська страва

25 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Пиріг із фаршем Маїна — рецепт традиційної буковинської страви з простих інгредієнтів
Пиріг із фаршем. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Пиріг із фаршем "Маїна" — домашня класика з Буковини з тонким листковим тістом, шаром спагетіні та щедрою м’ясною начинкою. Пиріг тримає форму, має апетитний вигляд та доречний для будь-якого випадку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

  • листкове тісто — 500 г;
  • фарш м’ясний — 400 г;
  • спагетіні сухі — 150 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт. (1 у фарш, 1 для змащування);
  • масло вершкове — 10 г;
  • сіль — на свій смак;
  • перець чорний мелений — на свій смак;
  • кунжут — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Спагетіні відварити до напівготовності у підсоленій воді, відцідити, додати масло й дати охолонути. Цибулю дрібно натерти або подрібнити ножем.

рецепт солоного пирога
Варені макарони. Фото: кадр з відео

З’єднати з фаршем, яйцем, сіллю та перцем, ретельно перемішати до однорідності. Листкове тісто розморозити й розкачати на два однакові пласти.

рецепт пирога з фаршем
Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Перший пласт перекласти на деко з пергаментом. Рівномірно розподілити спагетіні, зверху викласти фарш.

смачний пиріг з фаршем
Тісто, макарони та фарш. Фото: кадр з відео

Накрити другим пластом тіста, щільно защипнути краї. Зробити кілька проколів ножем або виделкою для виходу пари.

смачний український пиріг з фаршем
Приготування випічки. Фото: кадр з відео

Змастити поверхню збитим яйцем, за бажанням посипати кунжутом.

рецепт пирога з фарщем та спагеті
Готова випічка. Фото: кадр з відео

Випікати за 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки. Дати пирогу 10 хвилин відпочити, нарізати та подавати теплим.

пиріг рецепт Українська кухня тісто м'ясний фарш
