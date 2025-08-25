Пиріг із фаршем Маїна — рецепт традиційної буковинської страви з простих інгредієнтів

Пиріг із фаршем. Фото: кадр з відео

Пиріг із фаршем "Маїна" — домашня класика з Буковини з тонким листковим тістом, шаром спагетіні та щедрою м’ясною начинкою. Пиріг тримає форму, має апетитний вигляд та доречний для будь-якого випадку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

листкове тісто — 500 г;

фарш м’ясний — 400 г;

спагетіні сухі — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт. (1 у фарш, 1 для змащування);

масло вершкове — 10 г;

сіль — на свій смак;

перець чорний мелений — на свій смак;

кунжут — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Спагетіні відварити до напівготовності у підсоленій воді, відцідити, додати масло й дати охолонути. Цибулю дрібно натерти або подрібнити ножем.

Варені макарони. Фото: кадр з відео

З’єднати з фаршем, яйцем, сіллю та перцем, ретельно перемішати до однорідності. Листкове тісто розморозити й розкачати на два однакові пласти.

Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Перший пласт перекласти на деко з пергаментом. Рівномірно розподілити спагетіні, зверху викласти фарш.

Тісто, макарони та фарш. Фото: кадр з відео

Накрити другим пластом тіста, щільно защипнути краї. Зробити кілька проколів ножем або виделкою для виходу пари.

Приготування випічки. Фото: кадр з відео

Змастити поверхню збитим яйцем, за бажанням посипати кунжутом.

Готова випічка. Фото: кадр з відео

Випікати за 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки. Дати пирогу 10 хвилин відпочити, нарізати та подавати теплим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.