Ніхто не вірить, що ці котлети зі звичайного фаршу — один секрет

20 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Котлети з курячого фаршу — рецепт приготування з секретним інгредієнтом
Котлети з пюре. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ніхто не вірить, що ці котлети зі звичайного фаршу так ніжно тануть у роті — секрет у ложці вівсяних пластівців, розмочених у молоці. Вони утримують сік, роблять текстуру м’якою та допомагають котлетам залишатися пишними навіть без хліба.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 500 г;
  • вівсяні пластівці швидкого приготування — 50 г;
  • молоко — 50 мл;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зуб.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія рослинна — для смаження;
  • вода — 2–3 ст. л. (для тушкування наприкінці).

Спосіб приготування

Вівсяні пластівці залити теплим молоком, залишити на 10 хвилин, щоб набрякли. Цибулю дрібно натерти або подрібнити, часник розчавити, додати до фаршу разом із набряклими пластівцями, яйцем, сіллю та перцем, ретельно вимісити до однорідності.

рецепт котлет
Молоко та вівсянка. Фото: кадр з відео

Сформувати вологими руками котлети. Розігріти на сковороді невелику кількість олії й обсмажити котлети на середньому вогні по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

рецепт котлет з вівсянкою
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Додати трохи води, накрити кришкою та потомити ще 5 хвилин на слабкому вогні, щоб котлети пропеклися всередині й залишилися соковитими.

рецепт вівсянка котлети м'ясний фарш пюре
