Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

18 серпня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Хек у соковитому маринаді в духовці — рецепт приготування риби на вечерю
Хек у соковитому маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей хек у соковитому маринаді в духовці — страва, яка підкорить вас своєю простотою та насиченим смаком. Завдяки овочам і спеціям риба виходить надзвичайно ароматною, а ніжний маринад робить її соковитою та м’якою. Це ідеальний варіант для ситної вечері, яка не потребує складних інгредієнтів чи великої кількості часу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • хек — 1 кг;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.

Для маринаду:

  • майонез — 50 г;
  • гірчиця в зернах — 50 г;
  • соєвий соус — 50 мл;
  • сметана — 100 г;
  • приправа до риби — 5 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • мелений чорний перець, паприка, коріандр — до свого смаку.

Спосіб приготування

Почистити хек, видалити нутрощі та добре промити під проточною водою. Розділити рибу на середні шматки, щоб маринад рівномірно просочив кожен шматок. Моркву очистити та натерти на великій тертці. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

як приготувати хек
Шматочки риби. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати сметану, майонез, зернову гірчицю та соєвий соус. Додати подрібнений часник, приправу до риби, чорний перець, паприку та коріандр. Добре розмішати до однорідності.

рецепт смачного хека
Риба в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно форми для запікання викласти шар моркви та цибулі. Зверху розкласти шматки хека, кожен з яких злегка вмочити у маринад. Потім накрити рибу рештою овочів і рівномірно залити залишком маринаду.

рецепт хека в духовці
Шматочки риби у формі для випікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрити фольгою та поставити у розігріту до 180 °C духовку. Запікати близько 30 хвилин. За 10 хвилин до завершення приготування фольгу зняти, щоб верх трохи підрум’янився.

рецепт хека
Запечений хек. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову страву подати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню. Хек у маринаді чудово поєднується з картоплею, рисом або овочевим салатом.

Вечеря риба рецепт хек духовка
