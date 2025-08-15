М’ясо з овочами в горщиках — човлент по-закарпатськи для ситної та теплої вечері

М'ясо з овочами в горщиках — човлент по-закарпатськи
Закарпатський човлент — це страва, яка поєднує ніжне м’ясо, розсипчасту перловку та квасолю з ароматними овочами. Готується у горщиках, тож зберігає весь сік і смак інгредієнтів. Така вечеря зігріє у прохолодний вечір і подарує відчуття домашнього затишку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- перлова крупа — 200 г;
- квасоля — 500 г;
- м’ясо (свинина або яловичина) — 500 г;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- зелень петрушки — до свого смаку;
- соняшникова олія — 4–5 ст. л.
Спосіб приготування
Перлову крупу промити, залити водою та залишити на ніч. Перед приготуванням зварити до готовності.
Квасолю також замочити на ніч, потім зварити до м’якості.
М’ясо нарізати шматочками та обсмажити на сковороді з олією. Додати дрібно нарізану цибулю та натерту моркву, обсмажити до золотистого кольору.
У горщики викласти шарами: перлову крупу, квасолю, подрібнений часник, м’ясо з овочами та нарізаний помідор.
Додати зелень, сіль та перець. Прикрити кришками й поставити у духовку, розігріту до 180 °C, запікати 30 хвилин. Подаючи на стіл, перемішати вміст горщика, щоб усі аромати та смаки з’єдналися.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет та страв з фаршу на будь-який смак
Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!