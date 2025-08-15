Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow М'ясо з овочами в горщиках — човлент по-закарпатськи arrow

М'ясо з овочами в горщиках — човлент по-закарпатськи

15 серпня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
М’ясо з овочами в горщиках — човлент по-закарпатськи для ситної та теплої вечері
М'ясо з овочами. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Закарпатський човлент — це страва, яка поєднує ніжне м’ясо, розсипчасту перловку та квасолю з ароматними овочами. Готується у горщиках, тож зберігає весь сік і смак інгредієнтів. Така вечеря зігріє у прохолодний вечір і подарує відчуття домашнього затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • перлова крупа — 200 г;
  • квасоля — 500 г;
  • м’ясо (свинина або яловичина) — 500 г;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • зелень петрушки — до свого смаку;
  • соняшникова олія — 4–5 ст. л.

Спосіб приготування

Перлову крупу промити, залити водою та залишити на ніч. Перед приготуванням зварити до готовності.

що приготувати на вечерю
Квасоля в воді. Фото: кадр з відео

Квасолю також замочити на ніч, потім зварити до м’якості.

тушковане мясо в горщиках
Морква та м'ясо. Фото: кадр з відео

М’ясо нарізати шматочками та обсмажити на сковороді з олією. Додати дрібно нарізану цибулю та натерту моркву, обсмажити до золотистого кольору.

рецепт страви човлент
Овочі та м'ясо в горщиках. Фото: кадр з відео

У горщики викласти шарами: перлову крупу, квасолю, подрібнений часник, м’ясо з овочами та нарізаний помідор.

єврейська страва човлент
Човлент по-закарпатськи. Фото: кадр з відео

Додати зелень, сіль та перець. Прикрити кришками й поставити у духовку, розігріту до 180 °C, запікати 30 хвилин. Подаючи на стіл, перемішати вміст горщика, щоб усі аромати та смаки з’єдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет та страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

овочі м'ясо Вечеря рецепт Українська кухня закарпатська кухня
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації