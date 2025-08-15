М’ясо з овочами в горщиках — човлент по-закарпатськи для ситної та теплої вечері

М'ясо з овочами. Фото: кадр з відео

Закарпатський човлент — це страва, яка поєднує ніжне м’ясо, розсипчасту перловку та квасолю з ароматними овочами. Готується у горщиках, тож зберігає весь сік і смак інгредієнтів. Така вечеря зігріє у прохолодний вечір і подарує відчуття домашнього затишку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

Вам знадобиться:

перлова крупа — 200 г;

квасоля — 500 г;

м’ясо (свинина або яловичина) — 500 г;

морква — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

зелень петрушки — до свого смаку;

соняшникова олія — 4–5 ст. л.

Спосіб приготування

Перлову крупу промити, залити водою та залишити на ніч. Перед приготуванням зварити до готовності.

Квасоля в воді. Фото: кадр з відео

Квасолю також замочити на ніч, потім зварити до м’якості.

Морква та м'ясо. Фото: кадр з відео

М’ясо нарізати шматочками та обсмажити на сковороді з олією. Додати дрібно нарізану цибулю та натерту моркву, обсмажити до золотистого кольору.

Овочі та м'ясо в горщиках. Фото: кадр з відео

У горщики викласти шарами: перлову крупу, квасолю, подрібнений часник, м’ясо з овочами та нарізаний помідор.

Човлент по-закарпатськи. Фото: кадр з відео

Додати зелень, сіль та перець. Прикрити кришками й поставити у духовку, розігріту до 180 °C, запікати 30 хвилин. Подаючи на стіл, перемішати вміст горщика, щоб усі аромати та смаки з’єдналися.

