Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Капустники з фаршем за копійки — смачна вечеря без зайвих витрат arrow

Капустники з фаршем за копійки — смачна вечеря без зайвих витрат

14 серпня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Капустники з фаршем — смачна та бюджетна вечеря для всієї родини
Капустники з фаршем. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Капустники з фаршем — це ідеальний варіант вечері, коли хочеться чогось домашнього, ситного та недорогого. Ніжна капуста у поєднанні з м’ясним фаршем створює чудову текстуру та насичений смак, а готуються вони всього за кілька простих кроків. Така страва сподобається і дорослим, і дітям, а головне — вона не вдарить по сімейному бюджету.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш (курячий або інший) — 500 г;
  • капуста — 450 г;
  • вода — 50 мл;
  • цибуля велика — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. (або до свого смаку);
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • борошно — для обвалювання;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашинкувати, залити гарячою водою та залишити на кілька хвилин, щоб стала м’якшою. Потім добре віджати від рідини. Цибулю почистити та подрібнити ножем або блендером.

котлети. з капустою
Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

У велику миску покласти фарш, додати підготовлену капусту, цибулю, яйце, сіль та перець. Ретельно перемішати, щоб маса стала однорідною.

котлети з фаршем та капустою
Фарш та капуста. Фото: кадр з відео

Змоченими у воді руками сформувати котлетки овальної або круглої форми, обваляти їх у борошні. Розігріти сковороду з олією та обсмажити капустники з двох боків до золотистої скоринки.

смажені котлети з капустою
Котлети на пательні. Фото: кадр з відео

Потім накрити кришкою і тушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися всередині.

рецепт капустяників з фаршем
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими з гарніром або зі свіжими овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет та страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря капуста рецепт котлети м'ясний фарш
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації