Капустники з фаршем — смачна та бюджетна вечеря для всієї родини

Капустники з фаршем за копійки — смачна вечеря без зайвих витрат
Капустники з фаршем — це ідеальний варіант вечері, коли хочеться чогось домашнього, ситного та недорогого. Ніжна капуста у поєднанні з м’ясним фаршем створює чудову текстуру та насичений смак, а готуються вони всього за кілька простих кроків. Така страва сподобається і дорослим, і дітям, а головне — вона не вдарить по сімейному бюджету.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- фарш (курячий або інший) — 500 г;
- капуста — 450 г;
- вода — 50 мл;
- цибуля велика — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л. (або до свого смаку);
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- борошно — для обвалювання;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Капусту дрібно нашинкувати, залити гарячою водою та залишити на кілька хвилин, щоб стала м’якшою. Потім добре віджати від рідини. Цибулю почистити та подрібнити ножем або блендером.
У велику миску покласти фарш, додати підготовлену капусту, цибулю, яйце, сіль та перець. Ретельно перемішати, щоб маса стала однорідною.
Змоченими у воді руками сформувати котлетки овальної або круглої форми, обваляти їх у борошні. Розігріти сковороду з олією та обсмажити капустники з двох боків до золотистої скоринки.
Потім накрити кришкою і тушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися всередині.
Подавати гарячими з гарніром або зі свіжими овочами.
