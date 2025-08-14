Капустники з фаршем — смачна та бюджетна вечеря для всієї родини

Капустники з фаршем. Фото: кадр з відео

Капустники з фаршем — це ідеальний варіант вечері, коли хочеться чогось домашнього, ситного та недорогого. Ніжна капуста у поєднанні з м’ясним фаршем створює чудову текстуру та насичений смак, а готуються вони всього за кілька простих кроків. Така страва сподобається і дорослим, і дітям, а головне — вона не вдарить по сімейному бюджету.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

Вам знадобиться:

фарш (курячий або інший) — 500 г;

капуста — 450 г;

вода — 50 мл;

цибуля велика — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л. (або до свого смаку);

чорний мелений перець — до свого смаку;

борошно — для обвалювання;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашинкувати, залити гарячою водою та залишити на кілька хвилин, щоб стала м’якшою. Потім добре віджати від рідини. Цибулю почистити та подрібнити ножем або блендером.

Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

У велику миску покласти фарш, додати підготовлену капусту, цибулю, яйце, сіль та перець. Ретельно перемішати, щоб маса стала однорідною.

Фарш та капуста. Фото: кадр з відео

Змоченими у воді руками сформувати котлетки овальної або круглої форми, обваляти їх у борошні. Розігріти сковороду з олією та обсмажити капустники з двох боків до золотистої скоринки.

Котлети на пательні. Фото: кадр з відео

Потім накрити кришкою і тушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися всередині.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими з гарніром або зі свіжими овочами.

