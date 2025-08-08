Відео
Як приготувати ліниві голубці запечені в духовці — рецепт

8 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Як приготувати ліниві голубці в духовці — рецепт простої та смачної страви
Ліниві голубці. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ці ліниві голубці запікаються в духовці, але смакують не гірше за класичні. Усе змішати, сформувати та поставити в піч — ніякого загортання, мінімум клопоту. Завдяки ніжному соусу з томатів і сметани страва виходить напрочуд соковитою, ароматною та ідеальною для сімейного обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko

Читайте також:

 

 

Вам знадобиться:

  • рис — 250 г;
  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 1 ч. л;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • олія — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 10 г;
  • капуста — ½ середнього качана;
  • фарш — 1 кг (яловичий, свинячий або змішаний).

Для соусу:

  • томатна паста — 70 г;
  • борошно — 1 ч. л.;
  • томатний соус — 300 мл.;
  • сметана — 200 г;
  • вода — 150 мл.;
  • сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Зварити рис до готовності у підсоленій воді. Тим часом натерти моркву на тертці, нарізати цибулю кубиком, подрібнити часник. Розігріти сковороду з олією, додати овочі та тушкувати до м’якості, наприкінці додати вершкове масло для аромату.

як приготувати ліниві голубці в духовці
Варений рис. Фото: кадр з відео

Капусту дрібно нашаткувати й проварити в окропі кілька хвилин або просто обдати кип’ятком, щоб стала м’якішою. Змішати у великій мисці відварений рис, обсмажені овочі, капусту та фарш. Посолити, поперчити й добре вимішати масу.

ліниві голубці
Начинка з капусти. Фото: кадр з відео

Змоченими руками сформувати невеликі кульки або овальні голубці та викласти їх у форму для запікання, трохи змащену олією.

рецепт лінивих голубців
Капуста та фарш. Фото: кадр з відео

Приготувати соус: у сотейнику змішати томатну пасту, томатний соус, сметану, воду, сіль, перець і борошно. Добре розмішати, прогріти на невеликому вогні до однорідності. Залити голубці соусом.

смачні ліниві голубці
Ліниві голубці та соус. Фото: кадр з відео

Поставити форму у розігріту до 180°C духовку на 45–60 хвилин. За бажанням можна за 10 хвилин до готовності присипати тертим сиром для апетитної скоринки. Готові ліниві голубці подати гарячими — вони виходять надзвичайно м’якими, соковитими й ароматними.

Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет 

Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської. 

Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт. 

Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу

капуста рецепт котлети м'ясний фарш голубці
