Як приготувати ліниві голубці в духовці — рецепт простої та смачної страви

Як приготувати ліниві голубці запечені в духовці — рецепт
Ці ліниві голубці запікаються в духовці, але смакують не гірше за класичні. Усе змішати, сформувати та поставити в піч — ніякого загортання, мінімум клопоту. Завдяки ніжному соусу з томатів і сметани страва виходить напрочуд соковитою, ароматною та ідеальною для сімейного обіду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- рис — 250 г;
- вода — 500 мл.;
- сіль — 1 ч. л;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- олія — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 10 г;
- капуста — ½ середнього качана;
- фарш — 1 кг (яловичий, свинячий або змішаний).
Для соусу:
- томатна паста — 70 г;
- борошно — 1 ч. л.;
- томатний соус — 300 мл.;
- сметана — 200 г;
- вода — 150 мл.;
- сіль і чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Зварити рис до готовності у підсоленій воді. Тим часом натерти моркву на тертці, нарізати цибулю кубиком, подрібнити часник. Розігріти сковороду з олією, додати овочі та тушкувати до м’якості, наприкінці додати вершкове масло для аромату.
Капусту дрібно нашаткувати й проварити в окропі кілька хвилин або просто обдати кип’ятком, щоб стала м’якішою. Змішати у великій мисці відварений рис, обсмажені овочі, капусту та фарш. Посолити, поперчити й добре вимішати масу.
Змоченими руками сформувати невеликі кульки або овальні голубці та викласти їх у форму для запікання, трохи змащену олією.
Приготувати соус: у сотейнику змішати томатну пасту, томатний соус, сметану, воду, сіль, перець і борошно. Добре розмішати, прогріти на невеликому вогні до однорідності. Залити голубці соусом.
Поставити форму у розігріту до 180°C духовку на 45–60 хвилин. За бажанням можна за 10 хвилин до готовності присипати тертим сиром для апетитної скоринки. Готові ліниві голубці подати гарячими — вони виходять надзвичайно м’якими, соковитими й ароматними.
Пропонуємо вам добірку вдалих рецептів котлет
Корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці Мастер Шеф Лізи Глінської.
Ніхто не вірить, що ці котлети з двох інгредієнтів — рецепт.
Одеські котлети — вдалий рецепт з будь-якого фаршу.
Читайте Новини.LIVE!