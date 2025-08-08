Як приготувати ліниві голубці в духовці — рецепт простої та смачної страви

Ліниві голубці. Фото: кадр з відео

Ці ліниві голубці запікаються в духовці, але смакують не гірше за класичні. Усе змішати, сформувати та поставити в піч — ніякого загортання, мінімум клопоту. Завдяки ніжному соусу з томатів і сметани страва виходить напрочуд соковитою, ароматною та ідеальною для сімейного обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

Вам знадобиться:

рис — 250 г;

вода — 500 мл.;

сіль — 1 ч. л;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

олія — 2 ст. л.;

вершкове масло — 10 г;

капуста — ½ середнього качана;

фарш — 1 кг (яловичий, свинячий або змішаний).

Для соусу:

томатна паста — 70 г;

борошно — 1 ч. л.;

томатний соус — 300 мл.;

сметана — 200 г;

вода — 150 мл.;

сіль і чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Зварити рис до готовності у підсоленій воді. Тим часом натерти моркву на тертці, нарізати цибулю кубиком, подрібнити часник. Розігріти сковороду з олією, додати овочі та тушкувати до м’якості, наприкінці додати вершкове масло для аромату.

Варений рис. Фото: кадр з відео

Капусту дрібно нашаткувати й проварити в окропі кілька хвилин або просто обдати кип’ятком, щоб стала м’якішою. Змішати у великій мисці відварений рис, обсмажені овочі, капусту та фарш. Посолити, поперчити й добре вимішати масу.

Начинка з капусти. Фото: кадр з відео

Змоченими руками сформувати невеликі кульки або овальні голубці та викласти їх у форму для запікання, трохи змащену олією.

Капуста та фарш. Фото: кадр з відео

Приготувати соус: у сотейнику змішати томатну пасту, томатний соус, сметану, воду, сіль, перець і борошно. Добре розмішати, прогріти на невеликому вогні до однорідності. Залити голубці соусом.

Ліниві голубці та соус. Фото: кадр з відео

Поставити форму у розігріту до 180°C духовку на 45–60 хвилин. За бажанням можна за 10 хвилин до готовності присипати тертим сиром для апетитної скоринки. Готові ліниві голубці подати гарячими — вони виходять надзвичайно м’якими, соковитими й ароматними.

