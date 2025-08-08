Как приготовить ленивые голубцы в духовке — рецепт простого и вкусного блюда

Как приготовить ленивые голубцы запеченные в духовке — рецепт
Эти ленивые голубцы запекаются в духовке, но на вкус не хуже классических. Все смешать, сформировать и поставить в духовку — никакого заворачивания, минимум хлопот. Благодаря нежному соусу из томатов и сметаны блюдо получается удивительно сочным, ароматным и идеальным для семейного обеда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- рис — 250 г;
- вода — 500 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- масло — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 10 г;
- капуста — ½ среднего кочана;
- фарш — 1 кг (говяжий, свиной или смешанный).
Для соуса:
- томатная паста — 70 г;
- мука — 1 ч. л;
- томатный соус — 300 мл.;
- сметана — 200 г;
- вода — 150 мл.;
- соль и черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Сварить рис до готовности в подсоленной воде. Тем временем натереть морковь на терке, нарезать лук кубиком, измельчить чеснок. Разогреть сковороду с маслом, добавить овощи и тушить до мягкости, в конце добавить сливочное масло для аромата.
Капусту мелко нашинковать и проварить в кипятке несколько минут или просто обдать кипятком, чтобы стала мягче. Смешать в большой миске отваренный рис, обжаренные овощи, капусту и фарш. Посолить, поперчить и хорошо вымешать массу.
Смоченными руками сформировать небольшие шарики или овальные голубцы и выложить их в форму для запекания, немного смазанную растительным маслом.
Приготовить соус: в сотейнике смешать томатную пасту, томатный соус, сметану, воду, соль, перец и муку. Хорошо размешать, прогреть на небольшом огне до однородности. Залить голубцы соусом.
Поставить форму в разогретую до 180°C духовку на 45-60 минут. По желанию можно за 10 минут до готовности присыпать тертым сыром для аппетитной корочки. Готовые ленивые голубцы подать горячими — они получаются очень мягкими, сочными и ароматными.
