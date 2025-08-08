Как приготовить ленивые голубцы в духовке — рецепт простого и вкусного блюда

Ленивые голубцы. Фото: кадр из видео

Эти ленивые голубцы запекаются в духовке, но на вкус не хуже классических. Все смешать, сформировать и поставить в духовку — никакого заворачивания, минимум хлопот. Благодаря нежному соусу из томатов и сметаны блюдо получается удивительно сочным, ароматным и идеальным для семейного обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

рис — 250 г;

вода — 500 мл.;

соль — 1 ч. л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 10 г;

капуста — ½ среднего кочана;

фарш — 1 кг (говяжий, свиной или смешанный).

Для соуса:

томатная паста — 70 г;

мука — 1 ч. л;

томатный соус — 300 мл.;

сметана — 200 г;

вода — 150 мл.;

соль и черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Сварить рис до готовности в подсоленной воде. Тем временем натереть морковь на терке, нарезать лук кубиком, измельчить чеснок. Разогреть сковороду с маслом, добавить овощи и тушить до мягкости, в конце добавить сливочное масло для аромата.

Вареный рис. Фото: кадр из видео

Капусту мелко нашинковать и проварить в кипятке несколько минут или просто обдать кипятком, чтобы стала мягче. Смешать в большой миске отваренный рис, обжаренные овощи, капусту и фарш. Посолить, поперчить и хорошо вымешать массу.

Начинка из капусты. Фото: кадр из видео

Смоченными руками сформировать небольшие шарики или овальные голубцы и выложить их в форму для запекания, немного смазанную растительным маслом.

Капуста и фарш. Фото: кадр из видео

Приготовить соус: в сотейнике смешать томатную пасту, томатный соус, сметану, воду, соль, перец и муку. Хорошо размешать, прогреть на небольшом огне до однородности. Залить голубцы соусом.

Ленивые голубцы и соус. Фото: кадр из видео

Поставить форму в разогретую до 180°C духовку на 45-60 минут. По желанию можно за 10 минут до готовности присыпать тертым сыром для аппетитной корочки. Готовые ленивые голубцы подать горячими — они получаются очень мягкими, сочными и ароматными.

Предлагаем вам подборку удачных рецептов котлет

Полезные котлеты за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф Лизы Глинской.

Никто не верит, что эти котлеты из двух ингредиентов — рецепт.

Одесские котлеты — удачный рецепт из любого фарша.