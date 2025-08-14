Видео
Главная arrow Вкус arrow Капустники с фаршем за копейки — вкусный ужин без лишних затрат arrow

Капустники с фаршем за копейки — вкусный ужин без лишних затрат

14 августа 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Капустники с фаршем — вкусный и бюджетный ужин для всей семьи
Капустники с фаршем. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Капустники с фаршем — это идеальный вариант ужина, когда хочется чего-то домашнего, сытного и недорогого. Нежная капуста в сочетании с мясным фаршем создает замечательную текстуру и насыщенный вкус, а готовятся они всего за несколько простых шагов. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а главное — оно не ударит по семейному бюджету.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш (куриный или другой) — 500 г;
  • капуста — 450 г;
  • вода — 50 мл.;
  • лук крупный — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л. (или по своему вкусу);
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • мука — для обваливания;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, залить горячей водой и оставить на несколько минут, чтобы стала мягче. Затем хорошо отжать от жидкости. Лук почистить и измельчить ножом или блендером.

котлети. з капустою
Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

В большую миску положить фарш, добавить подготовленную капусту, лук, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.

котлети з фаршем та капустою
Фарш и капуста. Фото: кадр из видео

Смоченными в воде руками сформировать котлетки овальной или круглой формы, обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить капустники с двух сторон до золотистой корочки.

смажені котлети з капустою
Котлеты на сковороде. Фото: кадр из видео

Затем накрыть крышкой и тушить еще несколько минут на слабом огне, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

рецепт капустяників з фаршем
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Подавать горячими с гарниром или со свежими овощами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин капуста рецепт котлеты мясной фарш
