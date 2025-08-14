Капустники с фаршем — вкусный и бюджетный ужин для всей семьи

Капустники с фаршем. Фото: кадр из видео

Капустники с фаршем — это идеальный вариант ужина, когда хочется чего-то домашнего, сытного и недорогого. Нежная капуста в сочетании с мясным фаршем создает замечательную текстуру и насыщенный вкус, а готовятся они всего за несколько простых шагов. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а главное — оно не ударит по семейному бюджету.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

Вам понадобится:

фарш (куриный или другой) — 500 г;

капуста — 450 г;

вода — 50 мл.;

лук крупный — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л. (или по своему вкусу);

черный молотый перец — по своему вкусу;

мука — для обваливания;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, залить горячей водой и оставить на несколько минут, чтобы стала мягче. Затем хорошо отжать от жидкости. Лук почистить и измельчить ножом или блендером.

Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

В большую миску положить фарш, добавить подготовленную капусту, лук, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.

Фарш и капуста. Фото: кадр из видео

Смоченными в воде руками сформировать котлетки овальной или круглой формы, обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить капустники с двух сторон до золотистой корочки.

Котлеты на сковороде. Фото: кадр из видео

Затем накрыть крышкой и тушить еще несколько минут на слабом огне, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Подавать горячими с гарниром или со свежими овощами.

