Капустники с фаршем — вкусный и бюджетный ужин для всей семьи

Капустники с фаршем за копейки — вкусный ужин без лишних затрат
Капустники с фаршем — это идеальный вариант ужина, когда хочется чего-то домашнего, сытного и недорогого. Нежная капуста в сочетании с мясным фаршем создает замечательную текстуру и насыщенный вкус, а готовятся они всего за несколько простых шагов. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям, а главное — оно не ударит по семейному бюджету.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- фарш (куриный или другой) — 500 г;
- капуста — 450 г;
- вода — 50 мл.;
- лук крупный — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л. (или по своему вкусу);
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- мука — для обваливания;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Капусту мелко нашинковать, залить горячей водой и оставить на несколько минут, чтобы стала мягче. Затем хорошо отжать от жидкости. Лук почистить и измельчить ножом или блендером.
В большую миску положить фарш, добавить подготовленную капусту, лук, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.
Смоченными в воде руками сформировать котлетки овальной или круглой формы, обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить капустники с двух сторон до золотистой корочки.
Затем накрыть крышкой и тушить еще несколько минут на слабом огне, чтобы они хорошо пропеклись внутри.
Подавать горячими с гарниром или со свежими овощами.
