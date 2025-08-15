Мясо с овощами в горшочках — човлент по-закарпатски для сытного и теплого ужина

Мясо с овощами. Фото: кадр из видео

Закарпатский човлент — это блюдо, которое сочетает нежное мясо, рассыпчатую перловку и фасоль с ароматными овощами. Готовится в горшочках, поэтому сохраняет весь сок и вкус ингредиентов. Такой ужин согреет в прохладный вечер и подарит ощущение домашнего уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Вам понадобится:

перловая крупа — 200 г;

фасоль — 500 г;

мясо (свинина или говядина) — 500 г;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу;

зелень петрушки — по своему вкусу;

подсолнечное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Перловую крупу промыть, залить водой и оставить на ночь. Перед приготовлением сварить до готовности.

Фасоль в воде. Фото: кадр из видео

Фасоль также замочить на ночь, затем сварить до мягкости.

Морковь и мясо. Фото: кадр из видео

Мясо нарезать кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом. Добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, обжарить до золотистого цвета.

Овощи и мясо в горшочках. Фото: кадр из видео

В горшочки выложить слоями: перловую крупу, фасоль, измельченный чеснок, мясо с овощами и нарезанный помидор.

Човлент по-закарпатски. Фото: кадр из видео

Добавить зелень, соль и перец. Прикрыть крышками и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, запекать 30 минут. Подавая на стол, перемешать содержимое горшочка, чтобы все ароматы и вкусы соединились.

