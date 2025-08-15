Мясо с овощами в горшочках — човлент по-закарпатски для сытного и теплого ужина

Мясо с овощами в горшочках — човлент по-закарпатски
Закарпатский човлент — это блюдо, которое сочетает нежное мясо, рассыпчатую перловку и фасоль с ароматными овощами. Готовится в горшочках, поэтому сохраняет весь сок и вкус ингредиентов. Такой ужин согреет в прохладный вечер и подарит ощущение домашнего уюта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- перловая крупа — 200 г;
- фасоль — 500 г;
- мясо (свинина или говядина) — 500 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- зелень петрушки — по своему вкусу;
- подсолнечное масло — 4-5 ст. л.
Способ приготовления
Перловую крупу промыть, залить водой и оставить на ночь. Перед приготовлением сварить до готовности.
Фасоль также замочить на ночь, затем сварить до мягкости.
Мясо нарезать кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом. Добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, обжарить до золотистого цвета.
В горшочки выложить слоями: перловую крупу, фасоль, измельченный чеснок, мясо с овощами и нарезанный помидор.
Добавить зелень, соль и перец. Прикрыть крышками и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, запекать 30 минут. Подавая на стол, перемешать содержимое горшочка, чтобы все ароматы и вкусы соединились.
