Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Мясо с овощами в горшочках — човлент по-закарпатски arrow

Мясо с овощами в горшочках — човлент по-закарпатски

15 августа 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Мясо с овощами в горшочках — човлент по-закарпатски для сытного и теплого ужина
Мясо с овощами. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Закарпатский човлент — это блюдо, которое сочетает нежное мясо, рассыпчатую перловку и фасоль с ароматными овощами. Готовится в горшочках, поэтому сохраняет весь сок и вкус ингредиентов. Такой ужин согреет в прохладный вечер и подарит ощущение домашнего уюта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • перловая крупа — 200 г;
  • фасоль — 500 г;
  • мясо (свинина или говядина) — 500 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • зелень петрушки — по своему вкусу;
  • подсолнечное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Перловую крупу промыть, залить водой и оставить на ночь. Перед приготовлением сварить до готовности.

що приготувати на вечерю
Фасоль в воде. Фото: кадр из видео

Фасоль также замочить на ночь, затем сварить до мягкости.

тушковане мясо в горщиках
Морковь и мясо. Фото: кадр из видео

Мясо нарезать кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом. Добавить мелко нарезанный лук и натертую морковь, обжарить до золотистого цвета.

рецепт страви човлент
Овощи и мясо в горшочках. Фото: кадр из видео

В горшочки выложить слоями: перловую крупу, фасоль, измельченный чеснок, мясо с овощами и нарезанный помидор.

єврейська страва човлент
Човлент по-закарпатски. Фото: кадр из видео

Добавить зелень, соль и перец. Прикрыть крышками и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, запекать 30 минут. Подавая на стол, перемешать содержимое горшочка, чтобы все ароматы и вкусы соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули - рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

овощи мясо Ужин рецепт Украинская кухня закарпатская кухня
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации