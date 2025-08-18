Хек в сочном маринаде в духовке — рецепт приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот хек в сочном маринаде в духовке — блюдо, которое покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом. Благодаря овощам и специям рыба получается очень ароматной, а нежный маринад делает ее сочной и мягкой. Это идеальный вариант для сытного ужина, который не требует сложных ингредиентов или большого количества времени.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

хек — 1 кг;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.

Для маринада:

майонез — 50 г;

горчица в зернах — 50 г;

соевый соус — 50 мл;

сметана — 100 г;

приправа к рыбе — 5 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

молотый черный перец, паприка, кориандр — по своему вкусу.

Способ приготовления

Почистить хек, удалить внутренности и хорошо промыть под проточной водой. Разделить рыбу на средние куски, чтобы маринад равномерно пропитал каждый кусок. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать тонкими полукольцами.

Кусочки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать сметану, майонез, зерновую горчицу и соевый соус. Добавить измельченный чеснок, приправу к рыбе, черный перец, паприку и кориандр. Хорошо размешать до однородности.

Рыба в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно формы для запекания выложить слой моркови и лука. Сверху разложить куски хека, каждый из которых слегка обмакнуть в маринад. Затем накрыть рыбу оставшимися овощами и равномерно залить остатком маринада.

Кусочки рыбы в форме для выпекания. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 °C духовку. Запекать примерно 30 минут. За 10 минут до завершения приготовления фольгу снять, чтобы верх немного подрумянился.

Запеченный хек. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое блюдо подать горячим, украсив свежей зеленью. Хек в маринаде прекрасно сочетается с картофелем, рисом или овощным салатом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.