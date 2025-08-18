Хек в сочном маринаде в духовке — рецепт приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин
Этот хек в сочном маринаде в духовке — блюдо, которое покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом. Благодаря овощам и специям рыба получается очень ароматной, а нежный маринад делает ее сочной и мягкой. Это идеальный вариант для сытного ужина, который не требует сложных ингредиентов или большого количества времени.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- хек — 1 кг;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 2 шт.
Для маринада:
- майонез — 50 г;
- горчица в зернах — 50 г;
- соевый соус — 50 мл;
- сметана — 100 г;
- приправа к рыбе — 5 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- молотый черный перец, паприка, кориандр — по своему вкусу.
Способ приготовления
Почистить хек, удалить внутренности и хорошо промыть под проточной водой. Разделить рыбу на средние куски, чтобы маринад равномерно пропитал каждый кусок. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать тонкими полукольцами.
В глубокой миске смешать сметану, майонез, зерновую горчицу и соевый соус. Добавить измельченный чеснок, приправу к рыбе, черный перец, паприку и кориандр. Хорошо размешать до однородности.
На дно формы для запекания выложить слой моркови и лука. Сверху разложить куски хека, каждый из которых слегка обмакнуть в маринад. Затем накрыть рыбу оставшимися овощами и равномерно залить остатком маринада.
Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 °C духовку. Запекать примерно 30 минут. За 10 минут до завершения приготовления фольгу снять, чтобы верх немного подрумянился.
Готовое блюдо подать горячим, украсив свежей зеленью. Хек в маринаде прекрасно сочетается с картофелем, рисом или овощным салатом.
