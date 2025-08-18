Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин arrow

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин

18 августа 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Хек в сочном маринаде в духовке — рецепт приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот хек в сочном маринаде в духовке — блюдо, которое покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом. Благодаря овощам и специям рыба получается очень ароматной, а нежный маринад делает ее сочной и мягкой. Это идеальный вариант для сытного ужина, который не требует сложных ингредиентов или большого количества времени.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек — 1 кг;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.

Для маринада:

  • майонез — 50 г;
  • горчица в зернах — 50 г;
  • соевый соус — 50 мл;
  • сметана — 100 г;
  • приправа к рыбе — 5 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • молотый черный перец, паприка, кориандр — по своему вкусу.

Способ приготовления

Почистить хек, удалить внутренности и хорошо промыть под проточной водой. Разделить рыбу на средние куски, чтобы маринад равномерно пропитал каждый кусок. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать тонкими полукольцами.

як приготувати хек
Кусочки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать сметану, майонез, зерновую горчицу и соевый соус. Добавить измельченный чеснок, приправу к рыбе, черный перец, паприку и кориандр. Хорошо размешать до однородности.

рецепт смачного хека
Рыба в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно формы для запекания выложить слой моркови и лука. Сверху разложить куски хека, каждый из которых слегка обмакнуть в маринад. Затем накрыть рыбу оставшимися овощами и равномерно залить остатком маринада.

рецепт хека в духовці
Кусочки рыбы в форме для выпекания. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрыть фольгой и поставить в разогретую до 180 °C духовку. Запекать примерно 30 минут. За 10 минут до завершения приготовления фольгу снять, чтобы верх немного подрумянился.

рецепт хека
Запеченный хек. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое блюдо подать горячим, украсив свежей зеленью. Хек в маринаде прекрасно сочетается с картофелем, рисом или овощным салатом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рыба рецепт хек духовка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации