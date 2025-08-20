Видео
Никто не верит, что эти котлеты из обычного фарша — один секрет

20 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Котлеты из куриного фарша — рецепт приготовления с секретным ингредиентом
Котлеты с пюре. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Никто не верит, что эти котлеты из обычного фарша так нежно тают во рту — секрет в ложке овсяных хлопьев, размоченных в молоке. Они удерживают сок, делают текстуру мягкой и помогают котлетам оставаться пышными даже без хлеба.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г;
  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г;
  • молоко — 50 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зуб.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло растительное — для жарки;
  • вода — 2-3 ст. л. (для тушения в конце).

Способ приготовления

Овсяные хлопья залить теплым молоком, оставить на 10 минут, чтобы набухли. Лук мелко натереть или измельчить, чеснок раздавить, добавить к фаршу вместе с набухшими хлопьями, яйцом, солью и перцем, тщательно вымесить до однородности.

рецепт котлет
Молоко и овсянка. Фото: кадр из видео

Сформировать влажными руками котлеты. Разогреть на сковороде небольшое количество масла и обжарить котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

рецепт котлет з вівсянкою
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Добавить немного воды, накрыть крышкой и потомить еще 5 минут на слабом огне, чтобы котлеты пропеклись внутри и остались сочными.

