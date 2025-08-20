Котлеты из куриного фарша — рецепт приготовления с секретным ингредиентом

Никто не верит, что эти котлеты из обычного фарша — один секрет
Никто не верит, что эти котлеты из обычного фарша так нежно тают во рту — секрет в ложке овсяных хлопьев, размоченных в молоке. Они удерживают сок, делают текстуру мягкой и помогают котлетам оставаться пышными даже без хлеба.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 500 г;
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г;
- молоко — 50 мл;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зуб.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло растительное — для жарки;
- вода — 2-3 ст. л. (для тушения в конце).
Способ приготовления
Овсяные хлопья залить теплым молоком, оставить на 10 минут, чтобы набухли. Лук мелко натереть или измельчить, чеснок раздавить, добавить к фаршу вместе с набухшими хлопьями, яйцом, солью и перцем, тщательно вымесить до однородности.
Сформировать влажными руками котлеты. Разогреть на сковороде небольшое количество масла и обжарить котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Добавить немного воды, накрыть крышкой и потомить еще 5 минут на слабом огне, чтобы котлеты пропеклись внутри и остались сочными.
