Пирог с рыбой и сыром из слоеного теста за 5 минут — вкус как в ресторане

Пирог с рыбой из слоеного теста — за 5 минут без хлопот
Если хотите приготовить что-то вкусное, сытное и одновременно легкое — попробуйте этот пирог с рыбой и сыром из слоеного теста. Готовится всего за несколько минут, а выглядит так, будто вы потратили час. Румяная корочка, нежная рыбная начинка и сливочный аромат делают его идеальным вариантом для ужина, перекуса или даже праздничного угощения.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- слоеное дрожжевое тесто — 1 упаковка (примерно 900 г);
- крем-сыр — 200 г;
- филе горбуши или другой красной рыбы — 300 г;
- шпинат свежий или замороженный — 80 г;
- твердый сыр — 100 г;
- желток — 1 шт.;
- кунжут — по своему вкусу;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Тесто достать из морозилки и оставить при комнатной температуре, чтобы полностью растаяло. Когда станет мягким, разделить его на две части. Одну часть слегка раскатать, чтобы выровнять края.
На основу нанести слой крем-сыра, оставляя примерно 1 см по краям для удобного соединения.
Подготовить начинку: филе красной рыбы нарезать небольшими кусочками, приправить солью и черным перцем, перемешать. На тесто выложить слой шпината, сверху распределить рыбу, слегка подсолить и посыпать тертым сыром.
Вторую часть теста также немного раскатать, смазать тонким слоем крем-сыра и накрыть ею пирог. Края плотно защипнуть или прижать вилкой, чтобы начинка не вытекла во время выпекания.
Выложить пирог на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазать желтком, сделать несколько небольших надрезов для выхода пара и посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180°C около 40-50 минут, пока поверхность не станет румяной. После выпекания дать пирогу постоять 10-15 минут, чтобы немного остыл, затем нарезать порционно.
