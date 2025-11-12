Пирог с рыбой и сыром из слоеного теста за 5 минут — вкус как в ресторане

Пирог с рыбой. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хотите приготовить что-то вкусное, сытное и одновременно легкое — попробуйте этот пирог с рыбой и сыром из слоеного теста. Готовится всего за несколько минут, а выглядит так, будто вы потратили час. Румяная корочка, нежная рыбная начинка и сливочный аромат делают его идеальным вариантом для ужина, перекуса или даже праздничного угощения.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

слоеное дрожжевое тесто — 1 упаковка (примерно 900 г);

крем-сыр — 200 г;

филе горбуши или другой красной рыбы — 300 г;

шпинат свежий или замороженный — 80 г;

твердый сыр — 100 г;

желток — 1 шт.;

кунжут — по своему вкусу;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Тесто достать из морозилки и оставить при комнатной температуре, чтобы полностью растаяло. Когда станет мягким, разделить его на две части. Одну часть слегка раскатать, чтобы выровнять края.

Пирог и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На основу нанести слой крем-сыра, оставляя примерно 1 см по краям для удобного соединения.

Рыба, шпинат и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить начинку: филе красной рыбы нарезать небольшими кусочками, приправить солью и черным перцем, перемешать. На тесто выложить слой шпината, сверху распределить рыбу, слегка подсолить и посыпать тертым сыром.

Приготовление пирога Фото: smakuiemo.com.ua

Вторую часть теста также немного раскатать, смазать тонким слоем крем-сыра и накрыть ею пирог. Края плотно защипнуть или прижать вилкой, чтобы начинка не вытекла во время выпекания.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить пирог на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазать желтком, сделать несколько небольших надрезов для выхода пара и посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180°C около 40-50 минут, пока поверхность не станет румяной. После выпекания дать пирогу постоять 10-15 минут, чтобы немного остыл, затем нарезать порционно.

