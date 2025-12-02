Пирог с фаршем на ужин — рецепт приготовления вкусного блюда с фото

Пирог с фаршем на ужин — понадобится 3 картофеля + 3 яйца
Этот пирог с фаршем станет идеальным ужином, когда хочется чего-то сытного, ароматного и несложного в приготовлении. Картофельная основа получается нежной, а начинка — сочной. Блюдо готовится просто, выглядит аппетитно и прекрасно подходит в любое время года.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- кукурузный крахмал — 4 ст. л.;
- сыр моцарелла — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- говяжий фарш — 300 г;
- помидоры — 2 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- черный перец — по своему вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- укроп — по своему вкусу;
- петрушка — по своему вкусу;
- масло для обжаривания — по необходимости.
Способ приготовления
Натереть картофель на терке, посолить и оставить на некоторое время, чтобы он пустил сок. Выжать картофель руками, переложить в миску. Взбить яйца с солью и перцем, влить к картофелю и перемешать. Добавить крахмал и еще раз перемешать.
Нарезать лук мелко, разогреть масло на сковородке и обжарить лук до мягкости. Добавить говяжий фарш, обжаривать до изменения цвета, разбивая комочки.
Нарезать помидоры кусочками, добавить к фаршу вместе с томатной пастой и перемешать. Всыпать паприку, черный перец и итальянские травы, протушить несколько минут. Переложить начинку в миску, дать остыть и смешать с измельченным укропом и петрушкой.
Смазать чистую сковородку маслом, выложить половину картофельной массы и разровнять. Выложить начинку, натереть сверху моцареллу. Накрыть второй частью картофельной массы и аккуратно разровнять. Готовить под крышкой примерно 15 минут на среднем огне, затем перевернуть и довести до готовности под крышкой еще 10 минут.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!