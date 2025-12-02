Видео
Видео

Пирог с фаршем на ужин — понадобится 3 картофеля + 3 яйца

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 15:44
Пирог с фаршем на ужин — рецепт приготовления вкусного блюда с фото
Пирог с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог с фаршем станет идеальным ужином, когда хочется чего-то сытного, ароматного и несложного в приготовлении. Картофельная основа получается нежной, а начинка — сочной. Блюдо готовится просто, выглядит аппетитно и прекрасно подходит в любое время года.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • картофель — 4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • кукурузный крахмал — 4 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 200 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • говяжий фарш — 300 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • итальянские травы — 1 ч. л.;
  • укроп — по своему вкусу;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • масло для обжаривания — по необходимости.

Способ приготовления

Натереть картофель на терке, посолить и оставить на некоторое время, чтобы он пустил сок. Выжать картофель руками, переложить в миску. Взбить яйца с солью и перцем, влить к картофелю и перемешать. Добавить крахмал и еще раз перемешать.

пиріг з картоплею та фаршем
Тертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать лук мелко, разогреть масло на сковородке и обжарить лук до мягкости. Добавить говяжий фарш, обжаривать до изменения цвета, разбивая комочки.

рецепт пирога з фаршем
Начинка и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать помидоры кусочками, добавить к фаршу вместе с томатной пастой и перемешать. Всыпать паприку, черный перец и итальянские травы, протушить несколько минут. Переложить начинку в миску, дать остыть и смешать с измельченным укропом и петрушкой.

рецепт пирога з фаршем та сиром
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать чистую сковородку маслом, выложить половину картофельной массы и разровнять. Выложить начинку, натереть сверху моцареллу. Накрыть второй частью картофельной массы и аккуратно разровнять. Готовить под крышкой примерно 15 минут на среднем огне, затем перевернуть и довести до готовности под крышкой еще 10 минут.

Ужин пирог рецепт выпечка мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
