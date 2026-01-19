Видео
Главная Вкус Ленивая запеканка из лаваша — за 25 минут для быстрого ужина

Ленивая запеканка из лаваша — за 25 минут для быстрого ужина

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 21:04
Ленивая запеканка из лаваша 25 минут — рецепт приготовления с фото для ужина
Ленивая запеканка из лаваша. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивая запеканка из лаваша — это тот самый домашний рецепт, который выручает, когда нужно быстро накормить семью. Минимум подготовки, доступные ингредиенты и гарантированный результат без сложных техник. Блюдо получается нежным и сочным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сыр — 800 г;
  • укроп — 30 г;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу;
  • яйца — 4 шт.;
  • йогурт или сметана — 200 г;
  • лаваш — 3 шт.;
  • кунжут — по желанию.

Способ приготовления

Зеленый лук мелко нарезать, укроп измельчить ножом. Сыр выложить в большую миску, добавить подготовленную зелень, посолить и поперчить по своему вкусу, тщательно перемешать до однородной, мягкой и ароматной массы.

рецепт пирога з лаваша
Лаваш с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Лаваш развернуть на рабочей поверхности, равномерно выложить часть сырной начинки по всей площади и плотно свернуть рулетом. Переложить рулет в форму для запекания. Аналогично сформировать остальные рулеты и выложить их рядом, плотно прижимая друг к другу.

пиріг з лавашем
Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске соединить яйца с йогуртом или сметаной, добавить соль и перец, взбить венчиком до гладкой консистенции. Полученной заливкой равномерно залить рулеты, чтобы смесь проникла между слоями лаваша. По желанию посыпать поверхность кунжутом.

швидкий пиріг з лавашем та начинкою
Заливка для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму поставить в разогретую духовку и запекать при 180 °C примерно 25-30 минут до румяной корочки и полного схватывания заливки.

рецепт запіканки з лавашем
Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовой запеканке дать несколько минут настояться, после чего нарезать порционными кусками и подавать к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

пирог рецепт запеканки мясной фарш лаваш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
