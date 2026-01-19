Ленивая запеканка из лаваша 25 минут — рецепт приготовления с фото для ужина

Ленивая запеканка из лаваша — за 25 минут для быстрого ужина
Ленивая запеканка из лаваша — это тот самый домашний рецепт, который выручает, когда нужно быстро накормить семью. Минимум подготовки, доступные ингредиенты и гарантированный результат без сложных техник. Блюдо получается нежным и сочным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- сыр — 800 г;
- укроп — 30 г;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу;
- яйца — 4 шт.;
- йогурт или сметана — 200 г;
- лаваш — 3 шт.;
- кунжут — по желанию.
Способ приготовления
Зеленый лук мелко нарезать, укроп измельчить ножом. Сыр выложить в большую миску, добавить подготовленную зелень, посолить и поперчить по своему вкусу, тщательно перемешать до однородной, мягкой и ароматной массы.
Лаваш развернуть на рабочей поверхности, равномерно выложить часть сырной начинки по всей площади и плотно свернуть рулетом. Переложить рулет в форму для запекания. Аналогично сформировать остальные рулеты и выложить их рядом, плотно прижимая друг к другу.
В миске соединить яйца с йогуртом или сметаной, добавить соль и перец, взбить венчиком до гладкой консистенции. Полученной заливкой равномерно залить рулеты, чтобы смесь проникла между слоями лаваша. По желанию посыпать поверхность кунжутом.
Форму поставить в разогретую духовку и запекать при 180 °C примерно 25-30 минут до румяной корочки и полного схватывания заливки.
Готовой запеканке дать несколько минут настояться, после чего нарезать порционными кусками и подавать к столу.
