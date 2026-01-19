Ленивая запеканка из лаваша 25 минут — рецепт приготовления с фото для ужина

Ленивая запеканка из лаваша. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивая запеканка из лаваша — это тот самый домашний рецепт, который выручает, когда нужно быстро накормить семью. Минимум подготовки, доступные ингредиенты и гарантированный результат без сложных техник. Блюдо получается нежным и сочным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

сыр — 800 г;

укроп — 30 г;

зеленый лук — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу;

яйца — 4 шт.;

йогурт или сметана — 200 г;

лаваш — 3 шт.;

кунжут — по желанию.

Способ приготовления

Зеленый лук мелко нарезать, укроп измельчить ножом. Сыр выложить в большую миску, добавить подготовленную зелень, посолить и поперчить по своему вкусу, тщательно перемешать до однородной, мягкой и ароматной массы.

Лаваш с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Лаваш развернуть на рабочей поверхности, равномерно выложить часть сырной начинки по всей площади и плотно свернуть рулетом. Переложить рулет в форму для запекания. Аналогично сформировать остальные рулеты и выложить их рядом, плотно прижимая друг к другу.

Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

В миске соединить яйца с йогуртом или сметаной, добавить соль и перец, взбить венчиком до гладкой консистенции. Полученной заливкой равномерно залить рулеты, чтобы смесь проникла между слоями лаваша. По желанию посыпать поверхность кунжутом.

Заливка для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму поставить в разогретую духовку и запекать при 180 °C примерно 25-30 минут до румяной корочки и полного схватывания заливки.

Готовая запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовой запеканке дать несколько минут настояться, после чего нарезать порционными кусками и подавать к столу.

