Пиріг з капустою, який неможливо зіпсувати — простий рецепт у духовці

Пиріг з капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг з капустою — справжня знахідка для щоденного меню. Він готується без складних етапів, не потребує замішування тіста і завжди виходить вдалим. Достатньо змішати інгредієнти, перекласти у форму й відправити в духовку — результат приємно здивує ніжною текстурою та рум’яною скоринкою.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 600 г.;

яйця — 3 шт.;

сметана — 200 г.;

майонез — 100 г.;

манка — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

панірувальні сухарі — 1–1,5 ст. л.;

рослинна олія — для змащування форми.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, перекласти у велику миску, додати сіль і добре пом’яти руками. Вона має стати м’якою та пустити сік — саме це зробить пиріг соковитим і ніжним після запікання.

Нарізна капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці з’єднати яйця, сметану та майонез і перемішати до повної однорідності. Додати чорний перець і манку, ще раз ретельно перемішати, щоб маса була гладкою, без грудочок.

Яйця та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Отриману заливку додати до капусти й акуратно перемішати, щоб соус рівномірно розподілився. Залишити суміш на кілька хвилин, аби манка злегка набухла, а капуста ввібрала смаки. Форму для запікання змастити рослинною олією, викласти капустяну масу та розрівняти поверхню. Посипати зверху панірувальними сухарями — вони створять апетитну золотисту скоринку.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати пиріг у духовці при температурі 180 °C протягом 50–60 хвилин до рум’яного кольору. Після приготування дати страві трохи охолонути, щоб її було зручно нарізати.

