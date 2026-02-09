Відео
Пиріг з капустою, який неможливо зіпсувати — змішати та в духовку

Пиріг з капустою, який неможливо зіпсувати — змішати та в духовку

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 01:04
Пиріг з капустою, який неможливо зіпсувати — простий рецепт у духовці
Пиріг з капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг з капустою — справжня знахідка для щоденного меню. Він готується без складних етапів, не потребує замішування тіста і завжди виходить вдалим. Достатньо змішати інгредієнти, перекласти у форму й відправити в духовку — результат приємно здивує ніжною текстурою та рум’яною скоринкою.

Рецепт опублікували Smakuiemo. 

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 600 г.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 200 г.;
  • майонез — 100 г.;
  • манка — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • панірувальні сухарі — 1–1,5 ст. л.;
  • рослинна олія — для змащування форми.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, перекласти у велику миску, додати сіль і добре пом’яти руками. Вона має стати м’якою та пустити сік — саме це зробить пиріг соковитим і ніжним після запікання.

рецепт пирога з капустою
Нарізна капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці з’єднати яйця, сметану та майонез і перемішати до повної однорідності. Додати чорний перець і манку, ще раз ретельно перемішати, щоб маса була гладкою, без грудочок.

пиріг з капустою
Яйця та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Отриману заливку додати до капусти й акуратно перемішати, щоб соус рівномірно розподілився. Залишити суміш на кілька хвилин, аби манка злегка набухла, а капуста ввібрала смаки. Форму для запікання змастити рослинною олією, викласти капустяну масу та розрівняти поверхню. Посипати зверху панірувальними сухарями — вони створять апетитну золотисту скоринку.

рецепт пирога з капустою в духовці
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати пиріг у духовці при температурі 180 °C протягом 50–60 хвилин до рум’яного кольору. Після приготування дати страві трохи охолонути, щоб її було зручно нарізати.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

капуста пиріг рецепт випічка пиріг з капустою
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
