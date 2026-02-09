Пиріг з капустою, який неможливо зіпсувати — простий рецепт у духовці

Пиріг з капустою, який неможливо зіпсувати — змішати та в духовку
Цей пиріг з капустою — справжня знахідка для щоденного меню. Він готується без складних етапів, не потребує замішування тіста і завжди виходить вдалим. Достатньо змішати інгредієнти, перекласти у форму й відправити в духовку — результат приємно здивує ніжною текстурою та рум’яною скоринкою.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 600 г.;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 200 г.;
- майонез — 100 г.;
- манка — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- панірувальні сухарі — 1–1,5 ст. л.;
- рослинна олія — для змащування форми.
Спосіб приготування
Капусту тонко нашаткувати, перекласти у велику миску, додати сіль і добре пом’яти руками. Вона має стати м’якою та пустити сік — саме це зробить пиріг соковитим і ніжним після запікання.
В окремій мисці з’єднати яйця, сметану та майонез і перемішати до повної однорідності. Додати чорний перець і манку, ще раз ретельно перемішати, щоб маса була гладкою, без грудочок.
Отриману заливку додати до капусти й акуратно перемішати, щоб соус рівномірно розподілився. Залишити суміш на кілька хвилин, аби манка злегка набухла, а капуста ввібрала смаки. Форму для запікання змастити рослинною олією, викласти капустяну масу та розрівняти поверхню. Посипати зверху панірувальними сухарями — вони створять апетитну золотисту скоринку.
Запікати пиріг у духовці при температурі 180 °C протягом 50–60 хвилин до рум’яного кольору. Після приготування дати страві трохи охолонути, щоб її було зручно нарізати.
