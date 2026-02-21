Пиріжки з капустою на кефірі — правильний рецепт із тонким тістом і щедрою начинкою

Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте ідеальні пиріжки з капустою, де тіста мінімум, а начинки максимум — цей рецепт саме для вас. Ніжне тісто на кефірі виходить м’яким і повітряним, а соковита капустяна начинка з легкою пікантною ноткою робить випічку по-справжньому домашньою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

кефір — 130 г;

сметана 25% — 25 г;

жовток — 13 г;

цукор — 10 г;

сіль — 2 г;

сода — на кінчику чайної ложки;

олія соняшникова без запаху — 5 г.

Для начинки:

капуста свіжа — 150 г;

капуста квашена — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

олія — для смаження;

вершкове масло — 20 г;

чорний перець — за смаком;

кріп — за смаком;

солодкий соус чилі — за смаком.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішайте борошно з цукром, сіллю та содою. Додайте кефір, сметану, жовток і соняшникову олію. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Сформуйте кулю, загорніть у пакет або харчову плівку та залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.

Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та додайте шматочок вершкового масла. Коли масло розтане, викладіть дрібно нарізану цибулю, квашену та нашатковану свіжу капусту. Обсмажуйте кілька хвилин, після чого додайте трохи капустяного розсолу та води, щоб начинка добре протушилася й стала м’якою. Приправте чорним перцем. Наприкінці додайте подрібнений кріп і трохи солодкого соусу чилі для легкої пікантності. Перемішайте та дайте начинці охолонути.

Пиріжок з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділіть на невеликі шматочки та розкачайте в кружальця. У центр кожного викладіть щедру порцію капустяної начинки. Акуратно з’єднайте краї, формуючи пиріжки. Смажте їх у добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

