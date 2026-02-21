Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт пиріжків з капустою — тісто на кефірі та багато начинки

Рецепт пиріжків з капустою — тісто на кефірі та багато начинки

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 01:04
Пиріжки з капустою на кефірі — правильний рецепт із тонким тістом і щедрою начинкою
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви шукаєте ідеальні пиріжки з капустою, де тіста мінімум, а начинки максимум — цей рецепт саме для вас. Ніжне тісто на кефірі виходить м’яким і повітряним, а соковита капустяна начинка з легкою пікантною ноткою робить випічку по-справжньому домашньою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 200 г;
  • кефір — 130 г;
  • сметана 25% — 25 г;
  • жовток — 13 г;
  • цукор — 10 г;
  • сіль — 2 г;
  • сода — на кінчику чайної ложки;
  • олія соняшникова без запаху — 5 г.

Для начинки:

  • капуста свіжа — 150 г;
  • капуста квашена — 150 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • вершкове масло — 20 г;
  • чорний перець — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • солодкий соус чилі — за смаком.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішайте борошно з цукром, сіллю та содою. Додайте кефір, сметану, жовток і соняшникову олію. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Сформуйте кулю, загорніть у пакет або харчову плівку та залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.

пиріжки з капустою
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та додайте шматочок вершкового масла. Коли масло розтане, викладіть дрібно нарізану цибулю, квашену та нашатковану свіжу капусту. Обсмажуйте кілька хвилин, після чого додайте трохи капустяного розсолу та води, щоб начинка добре протушилася й стала м’якою. Приправте чорним перцем. Наприкінці додайте подрібнений кріп і трохи солодкого соусу чилі для легкої пікантності. Перемішайте та дайте начинці охолонути.

рецепт пиріжків з капустою
Пиріжок з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділіть на невеликі шматочки та розкачайте в кружальця. У центр кожного викладіть щедру порцію капустяної начинки. Акуратно з’єднайте краї, формуючи пиріжки. Смажте їх у добре розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

капуста рецепт випічка тісто пиріжки пиріжки на сковороді
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації