Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріжки з капустою в духовці — секрети ідеального тіста

Пиріжки з капустою в духовці — секрети ідеального тіста

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:04
Пиріжки з капустою в духовці — рецепт ідеального тіста
Пиріжки з капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріжки з капустою в духовці — це класика домашньої кухні, яка завжди виходить смачною та ароматною. Ніжне, повітряне тісто і соковита капустяна начинка роблять цю страву улюбленою на сімейному столі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 220 г;
  • вода — 150 г;
  • сухі дріжджі — 10–11 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • рослинна олія — 75 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • борошно — 780–800 г.

Для начинки:

  • капуста свіжа — 400 г;
  • капуста квашена — 400 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 20 г.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці змішати тепле молоко з водою, додати цукор і сухі дріжджі. Залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися і з’явилася піна. Додати сіль, яйця та рослинну олію, добре перемішати. 

рецепт пиріжків у духовці
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вершкове масло розтопити й вмішати в масу. Поступово підсипати борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Накрити й залишити в теплому місці до підйому.

пиріжки з капустою
Капуста на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки свіжу капусту тонко нашаткувати, квашену відтиснути від соку. Цибулю та моркву дрібно нарізати. 

рецепт пиріжків з капустою
Тісто та капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю та моркву до м’якості. Додати обидва види капусти, цукор, сіль і перець. Тушкувати до м’якості, наприкінці додати вершкове масло. Дати начинці охолонути.

простий рецепт тіста пиріжків з капустою
Пиріжки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на рівні частини, кожну розкачати. Викласти начинку, сформувати пиріжки і викласти на деко швом донизу. Зверху змастити сумішшю жовтка і молока. Випікати при 180 °C до рум’яної скоринки. Дати охолонути й подавати до столу.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

капуста рецепт випічка тісто пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації