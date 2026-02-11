Пиріжки з капустою в духовці — рецепт ідеального тіста

Пиріжки з капустою в духовці — секрети ідеального тіста
Пиріжки з капустою в духовці — це класика домашньої кухні, яка завжди виходить смачною та ароматною. Ніжне, повітряне тісто і соковита капустяна начинка роблять цю страву улюбленою на сімейному столі.
Вам знадобиться:
- молоко — 220 г;
- вода — 150 г;
- сухі дріжджі — 10–11 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- рослинна олія — 75 мл.;
- вершкове масло — 50 г;
- борошно — 780–800 г.
Для начинки:
- капуста свіжа — 400 г;
- капуста квашена — 400 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний перець — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 20 г.
Для змащування:
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Спосіб приготування
У мисці змішати тепле молоко з водою, додати цукор і сухі дріжджі. Залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися і з’явилася піна. Додати сіль, яйця та рослинну олію, добре перемішати.
Вершкове масло розтопити й вмішати в масу. Поступово підсипати борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Накрити й залишити в теплому місці до підйому.
Для начинки свіжу капусту тонко нашаткувати, квашену відтиснути від соку. Цибулю та моркву дрібно нарізати.
На сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю та моркву до м’якості. Додати обидва види капусти, цукор, сіль і перець. Тушкувати до м’якості, наприкінці додати вершкове масло. Дати начинці охолонути.
Тісто розділити на рівні частини, кожну розкачати. Викласти начинку, сформувати пиріжки і викласти на деко швом донизу. Зверху змастити сумішшю жовтка і молока. Випікати при 180 °C до рум’яної скоринки. Дати охолонути й подавати до столу.
