Пиріжки з капустою в духовці — рецепт ідеального тіста

Пиріжки з капустою в духовці — це класика домашньої кухні, яка завжди виходить смачною та ароматною. Ніжне, повітряне тісто і соковита капустяна начинка роблять цю страву улюбленою на сімейному столі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 220 г;

вода — 150 г;

сухі дріжджі — 10–11 г;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

рослинна олія — 75 мл.;

вершкове масло — 50 г;

борошно — 780–800 г.

Для начинки:

капуста свіжа — 400 г;

капуста квашена — 400 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний перець — 1 ч. л.;

вершкове масло — 20 г.

Для змащування:

жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці змішати тепле молоко з водою, додати цукор і сухі дріжджі. Залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися і з’явилася піна. Додати сіль, яйця та рослинну олію, добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Вершкове масло розтопити й вмішати в масу. Поступово підсипати борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Накрити й залишити в теплому місці до підйому.

Капуста на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки свіжу капусту тонко нашаткувати, квашену відтиснути від соку. Цибулю та моркву дрібно нарізати.

Тісто та капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити цибулю та моркву до м’якості. Додати обидва види капусти, цукор, сіль і перець. Тушкувати до м’якості, наприкінці додати вершкове масло. Дати начинці охолонути.

Пиріжки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розділити на рівні частини, кожну розкачати. Викласти начинку, сформувати пиріжки і викласти на деко швом донизу. Зверху змастити сумішшю жовтка і молока. Випікати при 180 °C до рум’яної скоринки. Дати охолонути й подавати до столу.

