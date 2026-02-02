Відео
Україна
Відео

Пиріжки "Миттєві", поки закипає чайник — вони вже готові

Дата публікації: 2 лютого 2026 21:04
Пиріжки Миттєві на сковороді за 10 хвилин — покроковий рецепт
Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки рятують, коли потрібно швидко щось приготувати до чаю або на легку вечерю. Без замішування дріжджового тіста, без очікування й зайвої метушні — усе змішується в одній мисці та одразу смажиться. Вони виходять м’якими всередині, рум’яними зовні й настільки смачними, що зникають зі сковороди миттєво. Саме той рецепт, який хочеться зберегти й готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста — 350 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1/3 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження;
  • зелена цибуля — 20 г.

Для тіста:

  • кефір — 350 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 250 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

На сковорідці розігріти олію. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити до прозорості. Додати моркву, натерту на дрібній тертці, і готувати ще кілька хвилин до м’якості. Всипати дрібно нашатковану капусту та обсмажувати 2–3 хвилини, поки вона злегка осяде, але залишиться соковитою.

швидкий рецепт пиріжків
Смажена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, цукор і чорний мелений перець, ретельно перемішати. Готову засмажку зняти з вогню та дати їй повністю охолонути. Наприкінці додати дрібно нарізану зелену цибулю.

смажені пиріжки за 10 хвилин
Тісто з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці з’єднати кефір, яйце та сіль, перемішати до однорідності. Всипати борошно та соду, замісити густе, але м’яке тісто без грудочок. Додати охолоджену овочеву засмажку та акуратно перемішати, щоб начинка рівномірно розподілилася.

рецепт смажених пиріжків з капустою
Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці добре розігріти олію. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник і подавати гарячими.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
