Пирожки Мгновенные на сковороде за 10 минут — пошаговый рецепт

Эти пирожки спасают, когда нужно быстро что-то приготовить к чаю или на легкий ужин. Без замешивания дрожжевого теста, без ожидания и лишней суеты — все смешивается в одной миске и сразу жарится. Они получаются мягкими внутри, румяными снаружи и настолько вкусными, что исчезают со сковороды мгновенно. Именно тот рецепт, который хочется сохранить и готовить снова и снова.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста — 350 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1/3 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

масло — для жарки;

зеленый лук — 20 г.

Для теста:

кефир — 350 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 250 г;

сода — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

На сковородке разогреть растительное масло. Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности. Добавить морковь, натертую на мелкой терке, и готовить еще несколько минут до мягкости. Всыпать мелко нашинкованную капусту и обжаривать 2-3 минуты, пока она слегка осядет, но останется сочной.

Добавить соль, сахар и черный молотый перец, тщательно перемешать. Готовую зажарку снять с огня и дать ей полностью остыть. В конце добавить мелко нарезанный зеленый лук.

В отдельной миске соединить кефир, яйцо и соль, перемешать до однородности. Всыпать муку и соду, замесить густое, но мягкое тесто без комочков. Добавить охлажденную овощную зажарку и аккуратно перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.

На сковороде хорошо разогреть растительное масло. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать горячими.

