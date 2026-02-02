Пирожки Мгновенные на сковороде за 10 минут — пошаговый рецепт

Пирожки "Мгновенные", пока закипает чайник — они уже готовы
Эти пирожки спасают, когда нужно быстро что-то приготовить к чаю или на легкий ужин. Без замешивания дрожжевого теста, без ожидания и лишней суеты — все смешивается в одной миске и сразу жарится. Они получаются мягкими внутри, румяными снаружи и настолько вкусными, что исчезают со сковороды мгновенно. Именно тот рецепт, который хочется сохранить и готовить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- капуста — 350 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1/3 ч. л.;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки;
- зеленый лук — 20 г.
Для теста:
- кефир — 350 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — 250 г;
- сода — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
На сковородке разогреть растительное масло. Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности. Добавить морковь, натертую на мелкой терке, и готовить еще несколько минут до мягкости. Всыпать мелко нашинкованную капусту и обжаривать 2-3 минуты, пока она слегка осядет, но останется сочной.
Добавить соль, сахар и черный молотый перец, тщательно перемешать. Готовую зажарку снять с огня и дать ей полностью остыть. В конце добавить мелко нарезанный зеленый лук.
В отдельной миске соединить кефир, яйцо и соль, перемешать до однородности. Всыпать муку и соду, замесить густое, но мягкое тесто без комочков. Добавить охлажденную овощную зажарку и аккуратно перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.
На сковороде хорошо разогреть растительное масло. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать горячими.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!