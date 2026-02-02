Видео
Україна
Видео

Пирожки "Мгновенные", пока закипает чайник — они уже готовы

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 21:04
Пирожки Мгновенные на сковороде за 10 минут — пошаговый рецепт
Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки спасают, когда нужно быстро что-то приготовить к чаю или на легкий ужин. Без замешивания дрожжевого теста, без ожидания и лишней суеты — все смешивается в одной миске и сразу жарится. Они получаются мягкими внутри, румяными снаружи и настолько вкусными, что исчезают со сковороды мгновенно. Именно тот рецепт, который хочется сохранить и готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста — 350 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1/3 ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки;
  • зеленый лук — 20 г.

Для теста:

  • кефир — 350 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 250 г;
  • сода — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

На сковородке разогреть растительное масло. Лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности. Добавить морковь, натертую на мелкой терке, и готовить еще несколько минут до мягкости. Всыпать мелко нашинкованную капусту и обжаривать 2-3 минуты, пока она слегка осядет, но останется сочной.

швидкий рецепт пиріжків
Жареная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, сахар и черный молотый перец, тщательно перемешать. Готовую зажарку снять с огня и дать ей полностью остыть. В конце добавить мелко нарезанный зеленый лук.

смажені пиріжки за 10 хвилин
Тесто с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске соединить кефир, яйцо и соль, перемешать до однородности. Всыпать муку и соду, замесить густое, но мягкое тесто без комочков. Добавить охлажденную овощную зажарку и аккуратно перемешать, чтобы начинка равномерно распределилась.

рецепт смажених пиріжків з капустою
Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде хорошо разогреть растительное масло. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать горячими.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
