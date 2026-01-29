Видео
Видео

Пирожки "по-ленивому" за 10 минут — все смешать и на сковородку

Пирожки "по-ленивому" за 10 минут — все смешать и на сковородку

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 15:04
Пирожки по-ленивому с капустой за 10 минут — быстрый рецепт на сковороде
Пирожки "по-ленивому". Фото: gospodynka.com.ua

Эти ленивые пирожки — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без мороки. Никакой лепки и дрожжей: сочная капустная начинка просто смешивается с тестом и жарится на сковороде. Румяные, ароматные и очень вкусные — идеальные к завтраку или перекусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • лук — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста — 500 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Для теста:

  • кефир — 350 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 280-300 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистости. Морковь натереть на мелкой терке, добавить к луку и готовить до мягкости.

пиріжки по-лінивому з капустою
Лук и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарезать ножом, добавить к овощам, накрыть крышкой и тушить, периодически перемешивая, пока она не станет мягкой и не уменьшится в объеме. Посолить, поперчить. Вареные яйца нарезать кубиками, добавить к начинке, перемешать и дать немного остыть.

рецепт пиріжків по-лінивому з капустою
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать кефир комнатной температуры, яйцо, соль и сахар. Отдельно соединить муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить густое, но мягкое тесто. Добавить охлажденную начинку и хорошо перемешать до однородности.

простий рецепт пиріжків по-лінивому з капустою
Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Ложкой выкладывать тесто, формируя продолговатые пирожки. Жарить на среднем огне до румяной корочки, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце. Пирожки получаются мягкими, сочными и очень ароматными — внешне как оладьи, а на вкус настоящие домашние пирожки с капустой.

рецепт Украинская кухня тесто пирожки рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
