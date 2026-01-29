Пирожки по-ленивому с капустой за 10 минут — быстрый рецепт на сковороде

Пирожки "по-ленивому". Фото: gospodynka.com.ua

Эти ленивые пирожки — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без мороки. Никакой лепки и дрожжей: сочная капустная начинка просто смешивается с тестом и жарится на сковороде. Румяные, ароматные и очень вкусные — идеальные к завтраку или перекусу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

лук — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста — 500 г;

яйца вареные — 3 шт.;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу;

масло — для обжаривания.

Для теста:

кефир — 350 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — по своему вкусу;

сахар — 1 ст. л.;

мука — 280-300 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом до золотистости. Морковь натереть на мелкой терке, добавить к луку и готовить до мягкости.

Лук и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарезать ножом, добавить к овощам, накрыть крышкой и тушить, периодически перемешивая, пока она не станет мягкой и не уменьшится в объеме. Посолить, поперчить. Вареные яйца нарезать кубиками, добавить к начинке, перемешать и дать немного остыть.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать кефир комнатной температуры, яйцо, соль и сахар. Отдельно соединить муку с разрыхлителем и постепенно добавить к жидкой смеси. Замесить густое, но мягкое тесто. Добавить охлажденную начинку и хорошо перемешать до однородности.

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Ложкой выкладывать тесто, формируя продолговатые пирожки. Жарить на среднем огне до румяной корочки, перевернуть, накрыть крышкой и довести до готовности. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце. Пирожки получаются мягкими, сочными и очень ароматными — внешне как оладьи, а на вкус настоящие домашние пирожки с капустой.

