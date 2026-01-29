Пиріжки по-лінивому з капустою за 10 хвилин — швидкий рецепт на сковороді

Пиріжки "по-лінивому". Фото: gospodynka.com.ua

Ці ліниві пиріжки — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без мороки. Ніякого ліплення й дріжджів: соковита капустяна начинка просто змішується з тістом і смажиться на сковороді. Рум’яні, ароматні та дуже смачні — ідеальні до сніданку або перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

цибуля — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

капуста — 500 г;

яйця варені — 3 шт.;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Для тіста:

кефір — 350 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 280–300 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистості. Моркву натерти на дрібній тертці, додати до цибулі й готувати до м’якості.

Цибуля та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарізати ножем, додати до овочів, накрити кришкою й тушкувати, періодично перемішуючи, поки вона не стане м’якою та не зменшиться в об’ємі. Посолити, поперчити. Варені яйця нарізати кубиками, додати до начинки, перемішати й дати трохи охолонути.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати кефір кімнатної температури, яйце, сіль і цукор. Окремо з’єднати борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші. Замісити густе, але м’яке тісто. Додати охолоджену начинку та добре перемішати до однорідності.

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію. Ложкою викладати тісто, формуючи довгасті пиріжки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки, перевернути, накрити кришкою й довести до готовності. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник. Пиріжки виходять м’якими, соковитими та дуже ароматними — зовні як оладки, а на смак справжні домашні пиріжки з капустою.

