Пиріжки по-лінивому з капустою за 10 хвилин — швидкий рецепт на сковороді

Пиріжки "по-лінивому" за 10 хвилин — все змішати та на сковорідку
Ці ліниві пиріжки — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без мороки. Ніякого ліплення й дріжджів: соковита капустяна начинка просто змішується з тістом і смажиться на сковороді. Рум’яні, ароматні та дуже смачні — ідеальні до сніданку або перекусу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- капуста — 500 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний перець — до свого смаку;
- олія — для обсмажування.
Для тіста:
- кефір — 350 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 280–300 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистості. Моркву натерти на дрібній тертці, додати до цибулі й готувати до м’якості.
Капусту нарізати ножем, додати до овочів, накрити кришкою й тушкувати, періодично перемішуючи, поки вона не стане м’якою та не зменшиться в об’ємі. Посолити, поперчити. Варені яйця нарізати кубиками, додати до начинки, перемішати й дати трохи охолонути.
У мисці змішати кефір кімнатної температури, яйце, сіль і цукор. Окремо з’єднати борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші. Замісити густе, але м’яке тісто. Додати охолоджену начинку та добре перемішати до однорідності.
На сковороді розігріти олію. Ложкою викладати тісто, формуючи довгасті пиріжки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки, перевернути, накрити кришкою й довести до готовності. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник. Пиріжки виходять м’якими, соковитими та дуже ароматними — зовні як оладки, а на смак справжні домашні пиріжки з капустою.
