Головна Смак Пиріжки "по-лінивому" за 10 хвилин — все змішати та на сковорідку

Пиріжки "по-лінивому" за 10 хвилин — все змішати та на сковорідку

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 15:04
Пиріжки по-лінивому з капустою за 10 хвилин — швидкий рецепт на сковороді
Пиріжки "по-лінивому". Фото: gospodynka.com.ua

Ці ліниві пиріжки — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без мороки. Ніякого ліплення й дріжджів: соковита капустяна начинка просто змішується з тістом і смажиться на сковороді. Рум’яні, ароматні та дуже смачні — ідеальні до сніданку або перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • цибуля — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста — 500 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • олія — для обсмажування.

Для тіста:

  • кефір — 350 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • борошно — 280–300 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією до золотистості. Моркву натерти на дрібній тертці, додати до цибулі й готувати до м’якості.

пиріжки по-лінивому з капустою
Цибуля та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Капусту нарізати ножем, додати до овочів, накрити кришкою й тушкувати, періодично перемішуючи, поки вона не стане м’якою та не зменшиться в об’ємі. Посолити, поперчити. Варені яйця нарізати кубиками, додати до начинки, перемішати й дати трохи охолонути.

рецепт пиріжків по-лінивому з капустою
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати кефір кімнатної температури, яйце, сіль і цукор. Окремо з’єднати борошно з розпушувачем і поступово додати до рідкої суміші. Замісити густе, але м’яке тісто. Додати охолоджену начинку та добре перемішати до однорідності.

простий рецепт пиріжків по-лінивому з капустою
Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти олію. Ложкою викладати тісто, формуючи довгасті пиріжки. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки, перевернути, накрити кришкою й довести до готовності. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник. Пиріжки виходять м’якими, соковитими та дуже ароматними — зовні як оладки, а на смак справжні домашні пиріжки з капустою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
