Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріжки на кефірі з картоплею — до перших страв саме те, що треба

Пиріжки на кефірі з картоплею — до перших страв саме те, що треба

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 15:04
Тонкі пиріжки на кефірі з картоплею — простий рецепт на сковороді
Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкі пиріжки на кефірі з картопляною начинкою виходять м’якими, ніжними та рівномірно підсмаженими. Тісто без дріжджів швидко готується й легко розкачується до тонкого шару. Начинка з картоплі та сиру робить пиріжки ситними й соковитими. Такий рецепт ідеально підходить як доповнення до перших страв або для домашнього перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 700 г;
  • кефір — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • картопля — 500 г;
  • сир — 400 г;
  • вершкове масло — 40 г;
  • зелень — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими шматками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Воду злити, додати вершкове масло та потовкти картоплю до однорідного пюре. Додати сир і дрібно нарізану зелень, посолити за смаком і добре перемішати. Начинку залишити до повного охолодження.

рецепт пиріжків з картоплею
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Кефір з’єднати з содою та перемішати. Додати сіль, цукор, яйце та олію, ретельно перемішати. Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

пиріжки на кефірі з картоплею
Пиріжки в олії. Фото: smachnenke.com.ua

Готове тісто злегка змастити олією, накрити та залишити відпочити. Після цього поділити тісто на рівні частини. Кожну частину розкачати в корж, викласти начинку та сформувати пиріжок. Кожен пиріжок акуратно розкачати до тонкого стану.

смачні пиріжки з картопляною начинкою
Пиріжки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію. Викласти пиріжки та обсмажувати на невеликому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

картопля рецепт тісто пиріжки пиріжки на сковороді
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації