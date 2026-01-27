Тонкі пиріжки на кефірі з картоплею — простий рецепт на сковороді

Пиріжки з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкі пиріжки на кефірі з картопляною начинкою виходять м’якими, ніжними та рівномірно підсмаженими. Тісто без дріжджів швидко готується й легко розкачується до тонкого шару. Начинка з картоплі та сиру робить пиріжки ситними й соковитими. Такий рецепт ідеально підходить як доповнення до перших страв або для домашнього перекусу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 700 г;

кефір — 500 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

картопля — 500 г;

сир — 400 г;

вершкове масло — 40 г;

зелень — до свого смаку;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати великими шматками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Воду злити, додати вершкове масло та потовкти картоплю до однорідного пюре. Додати сир і дрібно нарізану зелень, посолити за смаком і добре перемішати. Начинку залишити до повного охолодження.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Кефір з’єднати з содою та перемішати. Додати сіль, цукор, яйце та олію, ретельно перемішати. Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

Пиріжки в олії. Фото: smachnenke.com.ua

Готове тісто злегка змастити олією, накрити та залишити відпочити. Після цього поділити тісто на рівні частини. Кожну частину розкачати в корж, викласти начинку та сформувати пиріжок. Кожен пиріжок акуратно розкачати до тонкого стану.

Пиріжки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію. Викласти пиріжки та обсмажувати на невеликому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

