Тонкі пиріжки на кефірі з картоплею — простий рецепт на сковороді

Пиріжки на кефірі з картоплею — до перших страв саме те, що треба
Тонкі пиріжки на кефірі з картопляною начинкою виходять м’якими, ніжними та рівномірно підсмаженими. Тісто без дріжджів швидко готується й легко розкачується до тонкого шару. Начинка з картоплі та сиру робить пиріжки ситними й соковитими. Такий рецепт ідеально підходить як доповнення до перших страв або для домашнього перекусу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- борошно — 700 г;
- кефір — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- картопля — 500 г;
- сир — 400 г;
- вершкове масло — 40 г;
- зелень — до свого смаку;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати великими шматками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Воду злити, додати вершкове масло та потовкти картоплю до однорідного пюре. Додати сир і дрібно нарізану зелень, посолити за смаком і добре перемішати. Начинку залишити до повного охолодження.
Кефір з’єднати з содою та перемішати. Додати сіль, цукор, яйце та олію, ретельно перемішати. Поступово додати просіяне борошно й замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.
Готове тісто злегка змастити олією, накрити та залишити відпочити. Після цього поділити тісто на рівні частини. Кожну частину розкачати в корж, викласти начинку та сформувати пиріжок. Кожен пиріжок акуратно розкачати до тонкого стану.
На сковороді розігріти олію. Викласти пиріжки та обсмажувати на невеликому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
