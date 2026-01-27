Тонкие пирожки на кефире с картошкой — простой рецепт на сковороде

Пирожки на кефире с картошкой — к первым блюдам то, что надо
Тонкие пирожки на кефире с картофельной начинкой получаются мягкими, нежными и равномерно поджаренными. Тесто без дрожжей быстро готовится и легко раскатывается в тонкий слой. Начинка из картофеля и сыра делает пирожки сытными и сочными. Такой рецепт идеально подходит как дополнение к первым блюдам или для домашнего перекуса.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 700 г;
- кефир — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- картофель — 500 г;
- творог — 400 г;
- сливочное масло — 40 г;
- зелень — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать крупными кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Воду слить, добавить сливочное масло и растолочь картофель до однородного пюре. Добавить сыр и мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Начинку оставить до полного остывания.
Кефир соединить с содой и перемешать. Добавить соль, сахар, яйцо и масло, тщательно перемешать. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Готовое тесто слегка смазать маслом, накрыть и оставить отдохнуть. После этого разделить тесто на равные части. Каждую часть раскатать в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожок. Каждый пирожок аккуратно раскатать до тонкого состояния.
На сковороде разогреть растительное масло. Выложить пирожки и обжаривать на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
