Пирожки на кефире с картошкой — к первым блюдам то, что надо

Пирожки на кефире с картошкой — к первым блюдам то, что надо

Дата публикации 27 января 2026 15:04
Тонкие пирожки на кефире с картошкой — простой рецепт на сковороде
Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкие пирожки на кефире с картофельной начинкой получаются мягкими, нежными и равномерно поджаренными. Тесто без дрожжей быстро готовится и легко раскатывается в тонкий слой. Начинка из картофеля и сыра делает пирожки сытными и сочными. Такой рецепт идеально подходит как дополнение к первым блюдам или для домашнего перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • мука — 700 г;
  • кефир — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • картофель — 500 г;
  • творог — 400 г;
  • сливочное масло — 40 г;
  • зелень — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Воду слить, добавить сливочное масло и растолочь картофель до однородного пюре. Добавить сыр и мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Начинку оставить до полного остывания.

рецепт пиріжків з картоплею
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Кефир соединить с содой и перемешать. Добавить соль, сахар, яйцо и масло, тщательно перемешать. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

пиріжки на кефірі з картоплею
Пирожки в масле. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто слегка смазать маслом, накрыть и оставить отдохнуть. После этого разделить тесто на равные части. Каждую часть раскатать в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожок. Каждый пирожок аккуратно раскатать до тонкого состояния.

смачні пиріжки з картопляною начинкою
Пирожки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выложить пирожки и обжаривать на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

