Тонкие пирожки на кефире с картошкой — простой рецепт на сковороде

Пирожки с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкие пирожки на кефире с картофельной начинкой получаются мягкими, нежными и равномерно поджаренными. Тесто без дрожжей быстро готовится и легко раскатывается в тонкий слой. Начинка из картофеля и сыра делает пирожки сытными и сочными. Такой рецепт идеально подходит как дополнение к первым блюдам или для домашнего перекуса.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама

мука — 700 г;

кефир — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

картофель — 500 г;

творог — 400 г;

сливочное масло — 40 г;

зелень — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать крупными кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Воду слить, добавить сливочное масло и растолочь картофель до однородного пюре. Добавить сыр и мелко нарезанную зелень, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Начинку оставить до полного остывания.

Реклама

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Кефир соединить с содой и перемешать. Добавить соль, сахар, яйцо и масло, тщательно перемешать. Постепенно добавить просеянную муку и замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Пирожки в масле. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое тесто слегка смазать маслом, накрыть и оставить отдохнуть. После этого разделить тесто на равные части. Каждую часть раскатать в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожок. Каждый пирожок аккуратно раскатать до тонкого состояния.

Реклама

Пирожки на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выложить пирожки и обжаривать на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Реклама

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Реклама

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.