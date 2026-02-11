Пирожки с капустой в духовке — рецепт идеального теста

Пирожки с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Пирожки с капустой в духовке — это классика домашней кухни, которая всегда получается вкусной и ароматной. Нежное, воздушное тесто и сочная капустная начинка делают это блюдо любимым на семейном столе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 220 г;

вода — 150 г;

сухие дрожжи — 10-11 г;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 75 мл.;

сливочное масло — 50 г;

мука — 780-800 г.

Для начинки:

капуста свежая — 400 г;

капуста квашеная — 400 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

черный перец — 1 ч. л.;

сливочное масло — 20 г.

Для смазывания:

желток — 1 шт;

молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

В миске смешать теплое молоко с водой, добавить сахар и сухие дрожжи. Оставить на несколько минут, чтобы дрожжи активировались и появилась пена. Добавить соль, яйца и растительное масло, хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливочное масло растопить и вмешать в массу. Постепенно подсыпать муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте для подъема.

Капуста на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки свежую капусту тонко нашинковать, квашеную отжать от сока. Лук и морковь мелко нарезать.

Тесто и капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и морковь до мягкости. Добавить оба вида капусты, сахар, соль и перец. Тушить до мягкости, в конце добавить сливочное масло. Дать начинке остыть.

Пирожки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на равные части, каждую раскатать. Выложить начинку, сформировать пирожки и выложить на противень швом вниз. Сверху смазать смесью желтка и молока. Выпекать при 180 °C до румяной корочки. Дать остыть и подавать к столу.

