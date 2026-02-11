Видео
Главная Вкус Пирожки с капустой в духовке — секреты идеального теста

Пирожки с капустой в духовке — секреты идеального теста

Дата публикации 11 февраля 2026 15:04
Пирожки с капустой в духовке — рецепт идеального теста
Пирожки с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Пирожки с капустой в духовке — это классика домашней кухни, которая всегда получается вкусной и ароматной. Нежное, воздушное тесто и сочная капустная начинка делают это блюдо любимым на семейном столе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 220 г;
  • вода — 150 г;
  • сухие дрожжи — 10-11 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 75 мл.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • мука — 780-800 г.

Для начинки:

  • капуста свежая — 400 г;
  • капуста квашеная — 400 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Для смазывания:

  • желток — 1 шт;
  • молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

В миске смешать теплое молоко с водой, добавить сахар и сухие дрожжи. Оставить на несколько минут, чтобы дрожжи активировались и появилась пена. Добавить соль, яйца и растительное масло, хорошо перемешать.

рецепт пиріжків у духовці
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Сливочное масло растопить и вмешать в массу. Постепенно подсыпать муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте для подъема.

пиріжки з капустою
Капуста на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки свежую капусту тонко нашинковать, квашеную отжать от сока. Лук и морковь мелко нарезать.

рецепт пиріжків з капустою
Тесто и капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и морковь до мягкости. Добавить оба вида капусты, сахар, соль и перец. Тушить до мягкости, в конце добавить сливочное масло. Дать начинке остыть.

простий рецепт тіста пиріжків з капустою
Пирожки на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на равные части, каждую раскатать. Выложить начинку, сформировать пирожки и выложить на противень швом вниз. Сверху смазать смесью желтка и молока. Выпекать при 180 °C до румяной корочки. Дать остыть и подавать к столу.

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

капуста рецепт выпечка тесто пирожки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
