Пирожки с капустой в духовке — рецепт идеального теста

Пирожки с капустой в духовке — секреты идеального теста
Пирожки с капустой в духовке — это классика домашней кухни, которая всегда получается вкусной и ароматной. Нежное, воздушное тесто и сочная капустная начинка делают это блюдо любимым на семейном столе.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 220 г;
- вода — 150 г;
- сухие дрожжи — 10-11 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 75 мл.;
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 780-800 г.
Для начинки:
- капуста свежая — 400 г;
- капуста квашеная — 400 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный перец — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Для смазывания:
- желток — 1 шт;
- молоко — 1 ст. л.
Способ приготовления
В миске смешать теплое молоко с водой, добавить сахар и сухие дрожжи. Оставить на несколько минут, чтобы дрожжи активировались и появилась пена. Добавить соль, яйца и растительное масло, хорошо перемешать.
Сливочное масло растопить и вмешать в массу. Постепенно подсыпать муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте для подъема.
Для начинки свежую капусту тонко нашинковать, квашеную отжать от сока. Лук и морковь мелко нарезать.
На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и морковь до мягкости. Добавить оба вида капусты, сахар, соль и перец. Тушить до мягкости, в конце добавить сливочное масло. Дать начинке остыть.
Тесто разделить на равные части, каждую раскатать. Выложить начинку, сформировать пирожки и выложить на противень швом вниз. Сверху смазать смесью желтка и молока. Выпекать при 180 °C до румяной корочки. Дать остыть и подавать к столу.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!