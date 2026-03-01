Видео
Україна
Пирожки с начинкой — 1 секретный ингредиент добавляется в тесто

Дата публикации 1 марта 2026 15:03
Пирожки с самой вкусной начинкой — рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Пирожки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Пирожки с самой вкусной начинкой — это простой и ароматный рецепт, который всегда получается сочным и хрустящим. Картофельное тесто с петрушкой придает особый вкус, а начинка из лука, моркови и капусты делает их нежными внутри.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 4-5 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • мука — 200-220 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста — 350 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • вода — 30 мл.;
  • масло — 30 мл.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Превратить в пюре вместе со сливочным маслом и солью.

домашній рецепт пиріжків
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Когда пюре слегка остынет, добавить яйцо и замесить. Петрушку измельчить и смешать с пюре — именно этот ингредиент делает тесто особенно ароматным. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто руками, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.

рецепт пиріжків з капустою
Пирожки на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки разогреть масло на сковороде и обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить тертую морковь, обжаривать несколько минут. Добавить мелко шинкованную капусту, приправить солью и перцем, влить воду и тушить под крышкой до мягкости капусты. Охладить начинку.

картопляні пиріжки з капустою
Готовые пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на 4 части, сформировать шарики, раскатать лепешки, разрезать пополам и выложить начинку. Формировать пирожки в виде треугольников, плотно защипывая края. На сковороде разогреть растительное масло и обжаривать пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

капуста рецепт тесто пирожки пирожки на сковороде
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
