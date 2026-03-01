Пирожки с самой вкусной начинкой — рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Пирожки с начинкой — 1 секретный ингредиент добавляется в тесто
Пирожки с самой вкусной начинкой — это простой и ароматный рецепт, который всегда получается сочным и хрустящим. Картофельное тесто с петрушкой придает особый вкус, а начинка из лука, моркови и капусты делает их нежными внутри.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 4-5 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- мука — 200-220 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- капуста — 350 г;
- соль, перец — по вкусу;
- вода — 30 мл.;
- масло — 30 мл.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Превратить в пюре вместе со сливочным маслом и солью.
Когда пюре слегка остынет, добавить яйцо и замесить. Петрушку измельчить и смешать с пюре — именно этот ингредиент делает тесто особенно ароматным. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто руками, накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут.
Для начинки разогреть масло на сковороде и обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавить тертую морковь, обжаривать несколько минут. Добавить мелко шинкованную капусту, приправить солью и перцем, влить воду и тушить под крышкой до мягкости капусты. Охладить начинку.
Тесто разделить на 4 части, сформировать шарики, раскатать лепешки, разрезать пополам и выложить начинку. Формировать пирожки в виде треугольников, плотно защипывая края. На сковороде разогреть растительное масло и обжаривать пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.
