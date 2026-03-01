Пиріжки з найсмачнішою начинкою — рецепт з фото та покроковим приготуванням

Пиріжки з начинкою — 1 секретний інгредієнт додається в тісто
Пиріжки з найсмачнішою начинкою — це простий і ароматний рецепт, який завжди виходить соковитим і хрустким. Картопляне тісто з петрушкою надає особливого смаку, а начинка з цибулі, моркви та капусти робить їх ніжними всередині. Пиріжки ідеально підходять для сімейного обіду або швидкого перекусу.
Вам знадобиться:
- картопля — 4–5 шт.;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- борошно — 200–220 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- капуста — 350 г;
- сіль, перець — за смаком;
- вода — 30 мл.;
- олія — 30 мл.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Перетворити на пюре разом з вершковим маслом та сіллю.
Коли пюре злегка охолоне, додати яйце і замісити. Петрушку подрібнити та змішати з пюре — саме цей інгредієнт робить тісто особливо ароматним. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто руками, накрити харчовою плівкою і залишити на 20 хвилин.
Для начинки розігріти олію на сковороді і обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати терту моркву, обсмажувати кілька хвилин. Додати дрібно шаткувану капусту, приправити сіллю та перцем, влити воду і тушкувати під кришкою до м’якості капусти. Охолодити начинку.
Тісто розділити на 4 частини, сформувати кульки, розкачати коржики, розрізати навпіл і викласти начинку. Формувати пиріжки у вигляді трикутників, щільно защіпаючи краї. На сковороді розігріти олію і обсмажувати пиріжки з обох боків до золотистої скоринки.
