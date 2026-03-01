Пиріжки з найсмачнішою начинкою — рецепт з фото та покроковим приготуванням

Пиріжки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Пиріжки з найсмачнішою начинкою — це простий і ароматний рецепт, який завжди виходить соковитим і хрустким. Картопляне тісто з петрушкою надає особливого смаку, а начинка з цибулі, моркви та капусти робить їх ніжними всередині. Пиріжки ідеально підходять для сімейного обіду або швидкого перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 4–5 шт.;

вершкове масло — 20 г;

сіль — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

борошно — 200–220 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

капуста — 350 г;

сіль, перець — за смаком;

вода — 30 мл.;

олія — 30 мл.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Перетворити на пюре разом з вершковим маслом та сіллю.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Коли пюре злегка охолоне, додати яйце і замісити. Петрушку подрібнити та змішати з пюре — саме цей інгредієнт робить тісто особливо ароматним. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто руками, накрити харчовою плівкою і залишити на 20 хвилин.

Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки розігріти олію на сковороді і обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати терту моркву, обсмажувати кілька хвилин. Додати дрібно шаткувану капусту, приправити сіллю та перцем, влити воду і тушкувати під кришкою до м’якості капусти. Охолодити начинку.

Готові пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на 4 частини, сформувати кульки, розкачати коржики, розрізати навпіл і викласти начинку. Формувати пиріжки у вигляді трикутників, щільно защіпаючи краї. На сковороді розігріти олію і обсмажувати пиріжки з обох боків до золотистої скоринки.

