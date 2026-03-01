Відео
Головна Смак Пиріжки з начинкою — 1 секретний інгредієнт додається в тісто

Пиріжки з начинкою — 1 секретний інгредієнт додається в тісто

Дата публікації: 1 березня 2026 15:03
Пиріжки з найсмачнішою начинкою — рецепт з фото та покроковим приготуванням
Пиріжки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Пиріжки з найсмачнішою начинкою — це простий і ароматний рецепт, який завжди виходить соковитим і хрустким. Картопляне тісто з петрушкою надає особливого смаку, а начинка з цибулі, моркви та капусти робить їх ніжними всередині. Пиріжки ідеально підходять для сімейного обіду або швидкого перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 4–5 шт.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • борошно — 200–220 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста — 350 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • вода — 30 мл.;
  • олія — 30 мл.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до готовності. Перетворити на пюре разом з вершковим маслом та сіллю.

домашній рецепт пиріжків
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Коли пюре злегка охолоне, додати яйце і замісити. Петрушку подрібнити та змішати з пюре — саме цей інгредієнт робить тісто особливо ароматним. Додати борошно та розпушувач, замісити тісто руками, накрити харчовою плівкою і залишити на 20 хвилин.

рецепт пиріжків з капустою
Пиріжки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки розігріти олію на сковороді і обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додати терту моркву, обсмажувати кілька хвилин. Додати дрібно шаткувану капусту, приправити сіллю та перцем, влити воду і тушкувати під кришкою до м’якості капусти. Охолодити начинку.

картопляні пиріжки з капустою
Готові пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на 4 частини, сформувати кульки, розкачати коржики, розрізати навпіл і викласти начинку. Формувати пиріжки у вигляді трикутників, щільно защіпаючи краї. На сковороді розігріти олію і обсмажувати пиріжки з обох боків до золотистої скоринки.

капуста рецепт тісто пиріжки пиріжки на сковороді
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
